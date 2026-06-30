Glad sommar! Chefläsning i semesterläge

VI STARTAR SOMMAREN 2026 med ett fotbolls-VM på den amerikanska kontinenten. Parallellt med matcherna kan du läsa en ny bok av fotbollskommentatorn Olof Lundh om ledarskapet som nästan knäckte svensk fotboll.

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Chef har också kurerat en boklista med bra sommarläsning för chefer: från biografier om PG och drottning Silvia till rafflande true crime-historier som Queen of Trash om Think Pink-härvan av Daniel Fridell och Nina Silventoinen, Northvoltfallet av Gunnar Lindstedt och Millenniumskandalen av Simon Campanello.

Eller varför inte förvilla sig in i Amélie Nothombs roman Förundran och bävan. En ”komisk mardröm fylld av missförstånd och misslyckanden” – och av chefer och chefers chefer…

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Sommar, sommar, sommar…. Radioprogrammet med samma namn är för många ett givet inslag att ratta in kl 13. I år finns många intressanta ledare att lyssna på.

Först ut bland cheferna som sommarpratar är Carolina Happe Dybeck, vice vd på Microsoft med ansvar för den globala jättens AI-utveckling.

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Chef har också gjort en intervju med en av ledarna som sommarpratar: ärkebiskop Martin Modéus, om kommunikation, ledarskap och Sommar.

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Vi tipsar också om ett gäng inspirerande långintervjuer med ledare som har olika utmaningar i samhället.

Läs om Fryshusets Fantomen Johan Oljeqvist, om Annika Malmborg som fick nytt chefsjobb när hon var 61, hur bipolära Sara Jarmakowski Svanbom lägger upp sitt ledarskap, och om hur ledarskapet hjälpte Anna Ryott genom sjukdomen.

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Det kan också vara nu du har tid att fördjupa dig i Chefs pågående tema om hur chefer faktiskt kan bli sjuka av jobbet och hur vi undviker det:

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Vill du ha inspiration om semester för chefer? Läs mer om chefers semestervanor, hur andra chefer kopplar av på semestern, och hur du får bästa återhämtningen …liksom en liten guide till träning och hälsa – funkar året om.

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För den som känner för ett nytt steg i chefskarriären har vi Marcus Hofflanders råd om hur du blir upptäckt av rekryterarfirmor.