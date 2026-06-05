Forskning: Ofrivilliga chefer presterar bäst

ATT HA DRIV, vara en vinnarskalle och uttrycka en stark vilja att klättra uppåt på karriärstegen kan tyckas vara önskvärda egenskaper för en blivande chef.

Nu visar det sig att folk som väldigt gärna vill bli chefer inte nödvändigtvis är de som passar bäst för rollen.

Detta enligt forskare vid bland annat Handelshögskolan i Göteborg, som i en internationell studie visar att de som är mest sugna på chefsrollen ofta har ett stort självförtroende men sämre sociala färdigheter, medan de som väljs ut till rollen utifrån kompetens presterar bättre som chef.

Faktum är att till och med slumpmässigt utsedda chefer levererar bättre än dem som uttryckligen strävar efter att leda.

”Vi […] ser att chefer som marknadsfört sig själva presterar sämre än chefer som slumpmässigt tilldelats rollen”, heter det i studien.

Beslutsförmåga är en av de egenskaper som visar sig viktigare än utstrålning. Studien slår också fast att chefers framgång inte främst förklaras av demografiska faktorer som ålder eller kön. Trots att kvinnor i lägre utsträckning än män uttrycker intresse för chefsrollen, presterar de lika bra när de slumpmässigt tilldelas den, enligt forskarna.

”Bra ledarskap kopplas ofta till självförtroende, karisma eller personlighet, men våra resultat visar att mått som är kopplade till arbetsuppgifter i praktiken är betydligt starkare indikatorer på chefers framgång”, säger universitetslektor Joseph Vecci, en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

Han preciserar:

”Chefer som har god kommunikationsförmåga, är bra på att motivera andra och delegera uppgifter tycks vara de bästa”, säger han till Sveriges Radio.

Vecci och hans kollegor har kunnat påvisa betydelsen av enskilda chefers insatser genom en egenutvecklad metod, där de isolerat chefernas bidrag till teamens prestation i ett internationellt laboratorieexperiment. Det visar sig att chefens samlade ledarskapsförmåga kan vara lika viktig för teamets prestation som den totala produktionskapaciteten hos medarbetarna.

I en relaterad studie av en stor detaljhandelskedja visar forskarna att den årliga försäljningen ökade med hela 25 procent när chefernas kvalitet ökade från genomsnittlig till god.

Sammantaget talar resultaten för ”mer strukturerade och kompetensbaserade befordringsprocesser” och att rekryterarna bör höja blicken bortom de till synes mest självklara chefsämnena:

”De relativt dåliga resultat som de självbefordrade cheferna uppvisar i studien, tyder på att företag nog inte bör begränsa sig till de kandidater som mest framhäver sig själva. De kan i stället dra nytta av att proaktivt bedöma potentiella kandidater […] bland anställda i första linjen.”