Regeringen vill sätta chefer i skolbänken 

ALLA CHEFER INOM äldreomsorgen ska få en särskild, obligatorisk utbildning och chefa över mindre arbetsgrupper än i dag.

Idén kommer från regeringen, som tillsatt en utredning för att stärka ledarskapet inom äldreomsorgen.

”När ledarskapet brister sviker vi både personal och äldre. Därför måste vi satsa mer på ledarskapet och den här utredningen är ett led i detta viktiga arbete”, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) i ett pressmeddelande.

Det finns i dag inga reglerade utbildningskrav för chefer inom äldreomsorgen. Utredningen ska lämna förslag på en obligatorisk utbildning som är av ”god kvalitet och har relevant innehåll”.