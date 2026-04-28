Ledarskapsmissarna partiledarna helst vill glömma

Ulf Kristersson rättar till slipsen

Att flaxa med armarna och rätta till slipsen är kanske inte det stabilt rådiga agerande som väljarkåren mest förväntar sig av en statsminister. Men det var vad Ulf Kristersson gjorde när sjukvårdsminister Elisabet Lann kollapsade under en pressträff.

Till statsministerns försvar ska sägas att han höll blicken riktad åt annat håll när Lann föll, och därför inte hann reagera lika snabbt som andra.

Som medborgare inser vi förstås också att det är rena tramset att dra paralleller mellan några sekunders förvirring kring ett blodsockerfall och verkligt krisledarskap. Eller?

Amanda Lind ger positiv feedback

”Pionjärer, hjältar.” Med de orden hyllade MP:s Amanda Lind några av partiets tidigare ministrar i ett inlägg på Instagram – inklusive Mehmet Kaplan, som tidigare tvingats avgå som bostadsminister efter samröre med den högerextrema turkiska organisationen Grå vargarna och att ha jämfört Israel med Nazityskland.

Kritiken mot Amanda Linds positiva minister-feedback var inte nådig, bland annat krävde Svenska kommittén mot antisemitism ett avståndstagande.

”Han är en del av vår historia”, förklarade sig Amanda Lind innan hon lämnade det hela bakom sig och, som det heter på ledarskapslingo, gick vidare.

Elisabeth Thand Ringqvist praktiserar papegojmetoden

Att gång på gång upprepa sig utan att besvara frågan är ett stensäkert sätt för makthavare att både göra sig till åtlöje och framstå som om de har något att dölja.

Tidigare finansministern Bosse Ringholm (S) gjorde den så kallade papegojmetoden legendarisk då han 1999 inte mindre än 20 gånger gav samma intetsägande svar på frågan om han fortfarande hade förtroende för chefen för Riksrevisionsverket. Till slut brast åhörarna ut i råa skratt.

Att slå Ringholms rekord kanske är omöjligt, men C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist gjorde ändå ett tappert försök när hon i en SVT-intervju hela åtta gånger upprepade samma undvikande mantra om vad hon anser om Socialdemokraternas sociala medier-konton med oklar avsändare. Ett agerande hon mycket riktigt blev hånad för.

Simona Mohamsson blir (kanske) historisk

Vilken partiledare vill gå till historien för att ha tagit sitt parti ur riksdagen? När inget av toppnamnen ville åta sig det närapå omöjliga uppdraget att leda Liberalerna räckte den oprövade Simona Mohamsson upp handen.

För att partiledarskapet inte ska bli ihågkommet som ett enda stort misslyckande måste Simona Mohamsson i racerfart övertyga fler än två procent, vilket bland annat resulterat i en pr-kampanj där hon presenterat sig under en rad mer eller mindre fyndiga namn som Knäckgängetsson, Integrationsson och Mobilförbudsson.

Men klockan tickar och frågan är om Simona Katastrofsiffersson ska fixa det.

Ebba Busch drar på sig ett strafföreläggande

Det kostar på att bli husägare. Inte minst för KD-ledaren Ebba Busch, som fick sitt omdöme ifrågasatt på grund av en bitter hustvist med pensionären Esbjörn Bolin.

Bolin ville dra tillbaka försäljningen av sitt barndomshem och den infekterade rättsprocess som följde blev till en rejäl politisk storm. Längs vägen drog KD-ledaren på sig ett strafföreläggande som innebar att hon erkände grovt förtal – unikt i svensk partiledarhistoria.

Partikolleger ska ha vädjat till Ebba Busch att släppa husaffären för att inte svärta ner partiet, men KD-ledaren vägrade och fick till slut sitt drömhus. Men till ett pris som förmodligen stod henne dyrare politiskt än monetärt.

Jimmie Åkesson festar med gängledare

Jimmie Åkesson har under årens lopp tyckts närmast immun mot personliga skandaler, men hösten 2024 gungade det ändå till rejält under SD-ledarens fötter. Detta sedan en ledare inom ett mc-gäng med kriminella kopplingar avslöjats som gäst på Åkessons bröllop.

Läget inom SD beskrevs som ”mycket upprört” och till skillnad från tidigare kriser, då Åkesson ofta gått till rasande angrepp mot medier, var han denna gång mer nedtonad.

Samtidigt som han tog till sitt beprövade grepp att hävda den egna okunskapen – Åkesson sa sig inte ha koll på vem mc-ledaren var, trots att denne varit gäst hos SD-ledaren på flera privata fester.

Magdalena Andersson råkar ut för oseriösa aktörer

Partiledare förväntas leva som de lär. Därför blev det pinsamt för Socialdemokraternas Magdalena Andersson när det avslöjades att en papperslös migrantarbetare utan kollektivavtal anlitats för att städa hennes hem, i strid mot gällande säkerhetsrutiner och allt vad social-demokratisk moral heter.

Den riktigt stora ledarskapsskandalen var nog ändå att betydande delar av etablissemanget slöt upp kring S-ledarens talepunkt ”även vi som vill göra rätt kan råka ut för oseriösa aktörer”, och den kollektiva blindheten för det laglösa skuggsamhälle som bär upp stora delar av Sverige.

Nooshi Dadgostar förlitar sig på Excel

De flesta chefer behöver behärska Excel, vare sig de vill eller inte. Att Nooshi Dadgostar har en bit kvar i lärprocessen stod pinsamt klart efter en partiledardebatt där V-ledaren hävdade att levnadskostnaderna för barnfamiljer ökat med -12 000 kronor i månaden, en siffra partiet flitigt använt sig av även tidigare.