Vad betyder titeln ­Framtidig?

”Den rymmer både ett sätt att se på framtiden och ett sätt att skapa kraft för förändring. Vi är vana att analysera och försöka förutse vad som ska hända, men i dag fungerar inte de modellerna längre.”

”I stället behöver vi tänka i flera möjliga framtider och börja agera i dem redan nu. Det handlar om att inte låsa sig vid en bild, utan att vidga perspektivet.”

Vad är det som har förändrats i hur vi behöver tänka som ledare?

”Tempot och komplexiteten. När jag pluggade handlade det om att analysera och sedan positionera sig. I dag är världen för snabbrörlig för det. Prognoser räcker inte – vi behöver jobba med scenarier och det som kallas framsyn.”

”Det handlar om att utforska vad som kan hända, snarare än att försöka slå fast vad som kommer att hända. Och det är ett skifte som många organisationer fortfarande inte riktigt har gjort.”

Du pratar om att ”skapa framtiden”. Vad innebär det i praktiken?

”Det är något av kärnan i boken! Jag brukar använda pingvinmetaforen: Alla står på isen och vet att något måste hända, men ingen vågar hoppa. När några väl gör det uppstår rörelse.”

”Som chef handlar det om att initiera den rörelsen – att börja i liten skala och visa att förändring är möjlig. Vi behöver fler sådana rörelser där teknik och hållbarhet krokar arm eller teknik och hälsa krokar arm där vi faktiskt tillsammans börjar skapa framtider som vi vill leva i.”

Hur får jag mina medarbetare att engagera sig i framtiden?

”Börja med att utforska olika framtidsscenarier tillsammans – både inspirerande och utmanande. Det finns många övningar man kan göra tillsammans. Avsätt tid för att måla upp möjliga framtider, sedan är nästa steg att tillsammans ta fram – vilken framtid vill vi ha? Och vad innebär det i så fall för vår organisation om 5, 10, 15 år?”

”Det sista steget är att börja bygga, visa hur vår produkt kommer att se ut om 15 år. Programmera eller bygga av kartong och papper.”