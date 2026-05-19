Jobbintervjuer i AI-fri zon
Slask AI-författade ansökningar utan substans eller personlig touch kan driva rekryteringsprocessen i mer mänsklig riktning tror proffsen.
JOBBKANDIDATER SOM DRÄNKER arbetsgivarna i sterila AI-genererade ansökningar som knappt går att skilja från varandra har skapat huvudvärk bland företagen. Så pass att vissa nu börjat ompröva sina rekryteringsmetoder.
”Jag menar att AI faktiskt har pressat tillbaka intervjuprocessen till att bli mer människofokuserad”, säger David Brown, chef för rekryteringsfirman Hays Americas till Financial Times.
Tidningen rapporterar att skönhetsbolaget L’Oreal skapat en ”fristad” runt sina jobbinter-vjuer för att som huvudprincip utesluta AI. Företaget vill med detta slippa vada i AI-slask och utesluta kandidater som krånglar sig framåt i processen genom att läsa innantill från en AI-bot i de videointervjuer som tidigare förekommit.
Men hädanefter är det ”riktiga” intervjuer som gäller.
”Det kommer att vara personliga möten, ansikte mot ansikte. 45 minuter till en timme. Det är en AI-fri zon”, säger L’Oréals Michael Kienle, en av bolagets rekryteringsansvariga.
Data från hr-plattformen Deel har visat att över 40 procent av arbetsgivarna har fått förlänga tiden för provanställningar då det blivit svårare att bedöma kandidaternas verkliga förmågor när de söker jobb. Hr-chefer noterar samtidigt en kraftig ökning av AI-genererade ansökningar.
Fortsätt läsa kostnadsfritt!
Vi behöver bara en minut…
Så roligt att du vill fortsätta läsa våra artiklar! Det får du strax göra, utan att betala något.
- Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis och utan tidsbegränsning!
- Chefs nyhetsbrev med senaste ledarskapsnyheterna!
Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.