Jobbintervjuer i AI-fri zon

JOBBKANDIDATER SOM DRÄNKER arbetsgivarna i sterila AI-genererade ansökningar som knappt går att skilja från varandra har skapat huvudvärk bland företagen. Så pass att vissa nu börjat ompröva sina rekryteringsmetoder.

”Jag menar att AI faktiskt har pressat tillbaka intervjuprocessen till att bli mer människofokuserad”, säger David Brown, chef för rekryteringsfirman Hays Americas till Financial Times.

Tidningen rapporterar att skönhetsbolaget L’Oreal skapat en ”fristad” runt sina jobbinter-vjuer för att som huvudprincip utesluta AI. Företaget vill med detta slippa vada i AI-slask och utesluta kandidater som krånglar sig framåt i processen genom att läsa innantill från en AI-bot i de videointervjuer som tidigare förekommit.

Men hädanefter är det ”riktiga” intervjuer som gäller.

”Det kommer att vara personliga möten, ansikte mot ansikte. 45 minuter till en timme. Det är en AI-fri zon”, säger L’Oréals Michael Kienle, en av bolagets rekryteringsansvariga.