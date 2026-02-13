Desperata trenden bland jobbsökare: dejting-appar
Svajpa Alla sätt är bra utom de dåliga? När AI både författar och sållar bland ansökningarna vänder de arbetssökande istället blicken mot dejtingappar.
I ETT LÄGE där AI-driven automatisering gjort jobbsökandet opersonligt och frustrerande, flyttar jobbjakten över till dejtingapparna. Det rapporterar Los Angeles Times.
”Att nätverka är enda sättet att komma bort från den skräckshow som jobbsökandet blivit i dag”, säger karriärrådgivaren Stacie Haller till tidningen.
Tidningen beskriver en ”trasig” jobbmarknad, där AI trängt ut det mänskliga i rekryteringsprocesserna. AI screenar inte bara ansökningarna, utan är i hög grad också inblandat i genereringen av den flodvåg av cv:n och personliga brev som översvämmar arbetsgivarna.
För desperata jobbsökare som gång på gång får sina ansökningar bortsorterade av maskinerna, har dejtingapparna blivit den enda framkomliga vägen för att få kontakt med en levande rekryterande chef. Enligt en undersökning av onlinetjänsten Resume Builder har en tredjedel av omkring 2200 tillfrågade personer använt sig av dejtingappar för nätverkande i jobbsyfte.
Nära hälften av dessa säger sig ha uppnått någon form av framgång, som värdefull karriärrådgivning eller en intervju. För 37 procent ledde kontakten till ett jobberbjudande.
Karriärrådgivare har länge framhållit nätverkande som en nyckelfaktor i jakten på jobb. Vissa menar att dejtingapparna kan vara att föredra i det avseendet, eftersom användarna kan antas vara mer öppna och avslappnade än på traditionella jobbplattformar. Forbes varnar emellertid för pinsamma följder och missförstånd: ”Ett vänligt meddelande om din karriär kan snabbt övergå i något mycket mer personligt.”
