Unga är avvaktande till chefskarriär

DET ÄR REVISIONSJÄTTEN Deloitte som undersökt viljan att satsa på chefsyrket bland de unga, och det visar sig att bara sex procent av svenskarna som är födda 1983–1994 i första hand har siktet inställt på att nå en högre chefsposition.

Bland de ännu yngre födda 1995–2007 – generation Z – är intresset för att göra chefskarriär ungefär lika lågt, åtta procent, enligt undersökningen som besvarats av närmare 23 000 unga vuxna i 44 länder, varav drygt 300 i Sverige.

”Många skjuter på chefsambitioner och fokuserar i stället på trygghet, kompetensutveckling och välmående”, säger Maria Chermanne, human capital lead på Deloitte i ett pressmeddelande.

Omkring 65 procent av de båda ungdomsgrupperna säger sig visserligen vara intresserade av att ägna sig åt ledarskap någon gång i karriären, men det är mycket annat som de värderar högre här och nu.

”Det är tydligt att unga vuxna ser ledarskap som något man kan överväga längre fram, när ekonomin och livssituationen känns mer stabil. De prioriterar i stället att bygga expertis och utveckla sina färdigheter, samtidigt som de vill ha hållbara arbetsvillkor som fungerar över tid”, säger Maria Chermanne.

Ekonomisk självständighet, balans mellan arbete och fritid samt kontinuerligt lärande är de främsta karriärsmålen. Cirka 20 procent av ungdomarna rankar ekonomisk självständighet högst, medan 21 procent inom båda grupper främst värderar balans mellan arbete och fritid.

Några förklaringar till de nedskruvade chefsambitionerna kan vara den snabba teknikutvecklingen, ekonomisk osäkerhet och en förändrad syn på karriär och ledarskap, framgår av undersökningen. Mentorskap, praktisk erfarenhet och formella utbildningsprogram är något som efterfrågas.

Vad kan då arbetsgivarna göra för att bättre fånga upp unga ledarskapstalanger framöver?