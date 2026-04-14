Lagom är bäst – även i karriären

ATT LAGOM ÄR BÄST visar både en Novus-undersökning på Språktidningens uppdrag, och en egen läsarundersökning som tidningen gjort. Ordet vinner dessutom med god marginal i båda fallen, med 27 respektive 23,4 procent av rösterna.

”Lagom är för många en symbol för ett slags svensk mentalitet. För vissa handlar det om att sträva efter jämvikt i livet, för andra om att inte sticka ut på ett negativt sätt genom att till exempel enbart tänka på sig själv. Att ordet uppfattas som svårt att översätta till andra språk bidrar till känslan av att lagom är något unikt för Sverige och svenskan”, säger Anders Svensson, chefredaktör för Språktidningen, i ett pressmeddelande.

Sajten themuse.com har tidigare listat fem positiva karaktärsdrag som kan vara till nackdel för dig om du inte använder dem i – just det – lagom omfattning:

Perfektionism

Visst är det bra att vara noggrann, men ibland finns det inte tid att ägna timmar åt att fundera på om du ska använda Times New Roman eller Helvetica i den där rapporten. Den som vill göra allting perfekt vågar dessutom sällan prova nya saker.

Driv

Det där drivet som det så ofta pratas om kan också bli för mycket. Om du är alltför driven finns risken att du kör över dina medarbetare. Därmed går du också miste om deras input och kompetens.

Samarbetsförmåga

Å andra sidan, om du blir för mån om att släppa fram andra finns risken att du blir rädd för att hävda vad du tycker. Och då går gruppen miste om din input och din kompetens.

Socialiserande

Visst är det härligt med en chef som kan slänga lite käft med sin personal. Men det gäller att hålla det på rätt nivå. Annars kan det leda till att du inte får så mycket annat gjort – och att andra inte får så mycket annat gjort.

Fokus

Att vara fokuserad är såklart bra – i lagom omfattning. Annars kan det lätt sluta med att du sitter isolerad vid ditt skrivbord och alltid äter lunch i enrum. För att göra ett bra jobb krävs det att du bygger bra relationer med dina medarbetare och kolleger, och då kan du inte alltid vara hundraprocentigt fokuserad.