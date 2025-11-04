Mina sidor Logga ut

Chefssnack då och nu – känner du igen jargongen?

Chef 30 år Historien kanske inte alltid upprepar sig – men nog rimmar den ibland. Vad har egentligen hänt inom ledarskap och arbetsliv på 30 år? Chef har lyssnat på chefstugget och gör en jämförelse med nuet.

Kommunikation
Text: Fredrik Kullberg
Publicerad
Illustration på två personer i varsitt kontor
Illustration: Anna Harvard

Chefssnack 1995 – 2025

1. Personalchef – Chief Human Resources Officer

2. PC – AI

3. Technostress – Teams-trötthet

4. Jobba med kroppsspråket – Uppdatera Linkedin-profilen

5. Det papperslösa kontoret – Det folktomma kontoret

6. Mötesledare – Facilitator

7. ChefOnLine – Chef.se

8. Emotionell intelligensResiliens

9. Vd-sekreterare – AI-agent

10. Problem – Utmaning

11. Förmåga – Talang

12. Omorganisation – Transformationsresa

13. Kurs – Upplevelseworkshop

14. Införa – Implementera

15. Pärmar – Skärmar

16. Bolla – Scrolla

17. Precisera – Pinpointa

18. Ansikte mot ansikte – One-to-one

19. Rast – Mikropaus

20. Arbetslös – Mellan jobb

21. Rekryterare – Talent Acquisition Specialist

22. Åsikt – Inspel

