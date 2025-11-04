Chefssnack då och nu – känner du igen jargongen?
Chef 30 år Historien kanske inte alltid upprepar sig – men nog rimmar den ibland. Vad har egentligen hänt inom ledarskap och arbetsliv på 30 år? Chef har lyssnat på chefstugget och gör en jämförelse med nuet.
Chefssnack 1995 – 2025
1. Personalchef – Chief Human Resources Officer
2. PC – AI
3. Technostress – Teams-trötthet
4. Jobba med kroppsspråket – Uppdatera Linkedin-profilen
5. Det papperslösa kontoret – Det folktomma kontoret
6. Mötesledare – Facilitator
7. ChefOnLine – Chef.se
9. Vd-sekreterare – AI-agent
10. Problem – Utmaning
11. Förmåga – Talang
12. Omorganisation – Transformationsresa
13. Kurs – Upplevelseworkshop
14. Införa – Implementera
15. Pärmar – Skärmar
16. Bolla – Scrolla
17. Precisera – Pinpointa
18. Ansikte mot ansikte – One-to-one
19. Rast – Mikropaus
20. Arbetslös – Mellan jobb
21. Rekryterare – Talent Acquisition Specialist
22. Åsikt – Inspel
