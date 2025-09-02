Återhämtning eller stresslaxing? Så vilar du på rätt sätt

Att vi behöver återhämtning för att kunna vara våra bästa jag – privat och på jobbet – känner de flesta till.

Men har du hört talas om stresslaxing?

Det är ihopsatt av stress och engelskans ”relaxing” och går ut på att när återhämtningen inte görs på rätt sätt, så blir det snarare värre efter vilan.

”VI BEHÖVER INTE ’FÖRTJÄNA’ ÅTERHÄMTNING”

Pausen framkallar dåligt samvete och en stress kring det som inte blir gjort, just för att du tar en brejk.

Myterna som gör det svårt att vila är många och ihärdiga (se lista på myter längre ned).

”Vi behöver inte ’förtjäna’ återhämtning, vi måste göra det lite varje dag”, säger Lina Ejlertsson, doktor i folkhälsovetenskap, till Chef.

Lina Ejlertsson. Foto: Ylva Sundgren

VIKTIGT MED MIKROPAUSER

”Här vill jag lyfta vikten av mikropauser. Att man tar många små pauser under dagen där man bryter av. Vi behöver kontraster i våra liv”, fortsätter hon.

Lina Ejlertsson har forskat om återhämtning i tolv år, driver Instagramkontot Återhämtningsforskaren, och har nyligen kommit ut med boken ”Energirecepetet – Din dagliga dos återhämtning för ett gladare, piggare och friskare liv” (Bonnier Fakta).

”Många chefer jag träffar glömmer den här viktiga pusselbiten. Forskning visar att om man som chef är mån om att medarbetarna ska återhämta sig, så räcker det inte med att säga det, utan man behöver själv göra och visa det. Det ingår i att var en bra ledare”, säger hon.

Myter som gör det svårt att vila Illustration: Anna Harvard Det finns ett rätt sätt att vila. Vila är något som måste optimeras eller göras på ett visst sätt för att räknas. Vila kräver mycket av mig. Vila är något som kräver tid, planering och energi, vilket gör det svårt att ens börja. Vila är slöseri med tid. Vila är inte produktivt och jag borde alltid göra något mer istället för att vila. Jag måste förtjäna vila. Vila måste kunna motiveras och är bara tillåtet som en belöning efter att jag har jobbat hårt. Om jag vilar hamnar jag efter. Jag kommer inte att hinna klart och dessutom hinner andra före mig om jag tar en paus. Jag har inte tid att vila. Dagarna är för fullspäckade för vila eftersom den måste vara lång för att räknas. Energifyllda aktiviteter är inte vila. Jag måste göra något passivt för att få återhämtning. Att vila är att vara lat. Om jag vilar istället för att jobba är jag otillräcklig och svag. Om jag börjar vila kommer jag aldrig att sluta. Rädslan för att förlora styrfart gör att jag undviker att vila. Källa: Lina Ejlertsson, ”Energirecepetet – Din dagliga dos återhämtning för ett gladare, piggare och friskare liv” (Bonnier Fakta).

”Det blir en win win för alla. Tar vi de här pauserna så kan vi både göra ett bättre jobb och hålla längre”.

VAD ÄR ÅTERHÄMTNING?

Men det gäller att börja i rätt ände när du vill få in mer återhämtning på jobbet.

Det första vi måste prata om är: Vad är återhämtning? Sedan: Vad är det jag behöver? Och slutligen: Vad ska jag göra?

”Återhämtning är så mycket mer än den där fikan i personalrummet, eller lunchrasten. Vi behöver integrerad återhämtning hela dagen, både på jobbet och hemma”, säger Lina Ejlertsson.

Den mest betydelsefulla nyckeln är att göra tvärtom. När du märker att du begränsar dina behov gör du det till en signal om att göra motsatsen, och istället möta behoven.

SJU BATTERIER MÅSTE LADDAS

I boken beskrivs sju olika batterier som behöver laddas; det fysiska, mentala, sensoriska, sociala, kreativa, emotionella och själsliga (se lista längre ned).

”Som chef kan man ha dåligt samvete: ’Jag kan väl inte ta en mikropaus när mina medarbetare stressar och rusar på’. Men jo! Som chef ska du visa på riktigt att det är viktigt”, menar Lina Ejlertsson och tillägger:

”Det blir en win win för alla. Tar vi de här pauserna så kan vi både göra ett bättre jobb och hålla längre”.

Illustration: Anna Harvard.

7 olika batterier som måste laddas och tips på mikropauser

Fysisk. Du har varit på benen hela dagen eller suttit still för länge – och är trött i kroppen. Därför behöver du göra tvärtom. TIPS: Vila en stund i soffan, gör en avslappningsövning, skaka loss kroppen. Mental. Har du löst en snårig kognitiv uppgift? Vila hjärnan och gör något mindre krävande. TIPS: Lyssna på lugn musik, ta en promenad, töm diskmaskinen. Sensorisk. Du är fullproppad med sinnesintryck och behöver ta en paus från dessa. TIPS: Blunda och ta ett djupt andetag, använd brusreducerande hörlurar, planera luckor mellan digitala möten. Social. Efter mycket socialt umgänge, även sådant du önskar, kan du behöva lugnare stunder, antingen helt själv eller med en nära vän. TIPS: Stäng av aviseringar, testa ett nytt recept, läs en bok. Kreativ. Om du upplever idétorka eller brist på motivation och inspiration kan det vara bra att återuppliva din kreativitet genom att byta miljö eller ge utrymme för din fantasi och nyfikenhet – utan krav på prestation. TIPS: Besök en botanisk trädgård, skapa något, sätt dig på en parkbänk och titta på människor. Emotionell. Känslomässig trötthet uppkommer efter konflikter, ett tufft samtal, eller när tankar och känslor hålls inombords. Då behöv du vila emotionellt. TIPS: Kramas med din partner eller med en vän, gå till havet och andas, skriv ner tre saker du är tacksam för. Själslig. Närbesläktat med det emotionella batteriet. Det själsliga handlar om att du känner tomhet eller har behövt hantera jobbiga situationer och känslor under en längre tid. Lösningen är att göra saker som känns meningsfulla. TIPS: Reflektera tillsammans med någon du litar på, dra dig undan till en tyst och lugn plats, titta på en tårdrypande film och gråt ut.