Bra ledare förändrar världen

Avsked för begärd nattsömn?

Är det rimligt att tvingas vara tillgänglig för arbete hela dygnet, utan någon reglerad vila? Den frågan lyftes i amerikansk domstol nyligen.

Text: Sara Hammarkrantz
HAR CHEFEN RÄTT att avskeda en medarbetare som kräver att få sova på natten?

Frågan gäller en omskriven konflikt mellan 21-åriga analytikern Kathryn Shiber och en investmentbank, verksam i en bransch som är ökänd för extrema arbetstider och höga löner. 

Detta skulle ha avgjorts i domstol (!) i New York, men parterna har nu gjort upp i förtid.

”Det råder en verklig tvist om huruvida förmågan att vara tillgänglig alla dygnets timmar och att arbeta långa, oförutsägbara arbetspass är en väsentlig del av analytikerrollen”, skrev en federal domare innan parterna nått sin uppgörelse, rapporterar Svenska Dagbladet. 

”Vi var redo att bevisa det i domstol och är övertygade om att vi skulle ha vunnit i rättegången. Men vi är ändå glada över att kunna lägga denna distraktion bakom oss och fokusera på att leverera för våra kunder”, skriver banken enligt Financial Times.

Hur mycket ersättning som den tidigare anställda med normala behov av att sova har fått för att göra upp framgår inte.

