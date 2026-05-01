Kort meditation ger effekt 

ÄR DU EN AV alla chefer som mediterar? Forskning visar att det är effektivt för att minska stress, ångest och oro samt förbättrar sömn, fokus och emotionell intelligens. Men fram tills nu har man inte vetat hur lång tid man behöver meditera för att det ska ge effekt.

Nu har en ny studie, publicerad i tidningen Mindfulness, kommit fram till att svaret är: sju minuter. Redan efter två till tre minuter ser man hur hjärnvågorna förändras för att sedan peaka vid sju minuter.

Forskarna vid National Institute of Mental Health and Neurosciences i Bengaluru (tidigare Bangalore) i Indien mätte neuronernas aktivitet i realtid på tre grupper av volontärer som gjorde Isha Kriya, en guidad meditation där man observerar andningen med hjälp av ett mantra. Det som mediterade var helt oerfarna, noviser som gick i träning samt personer som var mycket erfarna av meditation. Personerna försågs med en huva med 128 sensorer som mätte den elektroniska aktiviteten i hjärnan under tiden de mediterade.

Tidpunkten för när hjärnvågorna förändrades vad den samma hos alla medan styrkan och vilken typ av hjärnvågor som berördes var olika utifrån erfarenhetsnivå.

Efter två-tre minuter förändrades hjärnvågorna från vardagens distraktioner mot ett tillstånd av vaken uppmärksamhet där så kallade alpha- och theta-vågor (som är kopplade till lugn och fokus) och beta 2 vågor (som är länkade till vakenhet och engagerat fokus) höjdes.

Samtidigt minskade bland annat deltavågor (som har med sömnighet att göra).

Mönstret i hjärnvågorna förändrades tydligt hos de mest meditationsvana personerna redan efter 30 sekunder, vilket tros innebära att de reagerar på meditationen direkt från start. De starkaste hjärnvågsförändringarna för alla skedde efter sju till tio minuter.

Forskningen visar att även om du har ett stressat och pressat liv som chef behöver du endast ett fåtal minuter av meditation för att mätbara förändringar ska uppstå i hjärnan, oavsett hur erfaren du är.