Så sover du bättre, chefen 

ÄVEN OM FLER ÄN två av tre chefer fortfarande sover dåligt så har det skett en förbättring de senaste åren. Och chefers medvetenhet om värdet av en god nattsömn ökar. Det visar Chefs senaste sömnundersökning från i december.

Läs om forskning och praktiska sömnknep här!

Det är för tidigt att säga att trenden med dålig sömn har vänt. Fler än två av tre chefer sover fortfarande dåligt. Men det har skett en förbättring. Det visar Chefs undersökning där 1495 chefer har svarat.

Hög arbetsbelastning, problem på jobbet, klimakteriet, svåra familjesituationer. Orsakerna till sömnbrist är många. Det viktiga är att du kommer tillrätta med dem. Här berättar 12 chefer om hur de gjorde.

Det är dags att sluta romantisera sömnbristen. Sömn har större betydelse än vad de flesta förstår. Det menar Stefan Söderfjäll, doktor i psykologi, föreläsare och författare.

Kognitiv beteendeterapi har visat sig ha stor effekt på sömnproblem och behandlingen ska gå att få på vårdcentralen. Ändå har få testat. I stället ökar förskrivningarna av sömnmedel.

Dålig sömn kan få hjärnan att åldras snabbare. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet.