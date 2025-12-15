Mina sidor Logga ut

Varma fötter lika effektivt som sömnmedel

Att värma händer och fötter före sänggåendet kan hjälpa dig att sova bättre – och ger snabbare effekt än tillskott.

Hälsa
Text: Sara Hammarkrantz
Publicerad
Ett varmt bad innan läggdags kan hjälpa dig att sova bättre.
ATT TA ETT VARMT BAD eller en dusch eller bara ett varmt fotbad kan få dig att somna gott.

William Wisden, professor vid Imperial College London, som studerar hur nervcellerna signalerar sömn, säger till Washington Post att uppvärmda kroppsdelar kan ses som ett naturligt sömnmedel:  

”Varm hud, särskilt händer och fötter, orsakar dåsighet.”  

Det gäller dock bara kvällstid, när kroppen förbereder sig för sömn enligt den naturliga dygnsrytmen.

En metaanalys från 2019, publicerad i Sleep Medicine Reviews, visar att den som tog ett varmt bad eller en varm dusch under tio minuter en eller två timmar före sänggåendet somnade nio minuter snabbare och fick ökad sömn-effektivitet.

Det kan jämföras med melatonintillskott, som hjälper människor att somna cirka sju minuter snabbare.  

Hälsa

