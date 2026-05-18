Hur mår chefen – egentligen?

Följ med Chef och Calle Fleur, chefredaktör och vd, i jakten på ett mer stressfritt chefsliv. I denna del 1 av stresskolan gör han en hälsokontroll på Daniel Ek och Hjalmar Nilsonnes Neko Health.

10/11 2025, 16:45

Mörkret har kopplat sitt grepp om Stockholm. Jag sitter hukad över laptopen och ser mig själv nästan utifrån: Hur datorns blå sken och lysrören i taket får mig att se ännu tröttare och glåmigare ut än jag redan är.

Ett myller av människor hastar fram på gatan nedanför kontoret. De stressar hemåt, gissar jag, för att hinna slappna av: en helknäpp men sann bild av nutidsmänniskan.

Själv fortsätter jag att läsa försäkringsbolaget Skandias nya rapport, ”Sveriges sjukaste yrken”, som visar att chefer är hårt drabbade av psykisk ohälsa.

”Inte minst bland cheferna ser vi en tydlig ökning av sjukskrivningarna till följd av stress och utmattning. En signal om att det moderna arbetslivet – i ständig förändring, ställer allt högre krav på tillgänglighet och prestation”, skriver bolagets hållbarhetschef Gabriel Lundström i rapporten.

Jo tack, suckar jag.

När jag till slut stänger igen datorn och småspringer ner till tunnelbanan, känns det som att hårtopparna sprakar. Stressen river i kroppen, ögonlocken är tunga, det där planerade gymbesöket känns allt mer avlägset.

Men i morgon blir det bättring. Då tar jag nya tag.

23/1 2026, 14:20

Marknadschefen spänner ögonen i mig. ”Skit i individen”, säger hon. ”Skit i yoga och mindfulness. Våga sticka ut hakan och driv det organisatoriska perspektivet – det är så vi får bukt med problemen!”

Under en intensiv vecka har jag och bolagets kundansvariga träffat flera av Sveriges största aktörer inom företagshälsa. Jag presenterar Chefs storsatsning mot stress och psykisk ohälsa och stärks av att vi alla tänker så lika. Vi vet redan att statistiken är åt helvete. Att chefer går sönder i felbyggda organisationer. Nu behöver vi fokusera på lösningarna. Hur vi på riktigt kan bota stressen, genom proaktiva insatser på organisatorisk nivå.

Men … samtidigt kommer jag inte runt tanken att allt ändå börjar med mig själv. För att kunna leda andra, för att kunna leda verksamhet, måste jag väl ändå kunna leda mig själv? Självkännedom är grunden i all ledarskapsutveckling.

Så hur mår jag – egentligen?

Jag tar mod till mig och bokar in en hälsoundersökning.

19/2 2026, 16:15

Jag lämnar den smällkalla vintern bakom mig och kliver in i ett rymdskepp. De futuristiska lokalerna vid Östermalmstorg är som tagna ur ett Star Trek-avsnitt. Väggarna är välvda, färgerna ljusgula, bakgrundsmusiken alldeles lagom låg. Och alla är så himla trevliga – på det sätt som man kanske bara kan vara i en fri och ohämmad marknadsekonomi: Från ”conciergen” som möter mig i entrén och överlämnar ett par kantiga tofflor i dovblå mjukplast, till ”operatören” som fäster sladdar vid mitt bröst, blåser luft i mina ögon, kontrollerar min vävnad med en mystisk maskin, lasrar min ljumske och ber mig stiga in i en stor rund kroppscanner, vars termiska kameror värmer min avklädda kropp ända in i märgen. Som tar över 2 000 bilder samtidigt som en vän kvinnoröst pratar till mig på engelska.

Det rasslar till när mitt blodprov flyger upp i rörpost till labbet en trappa upp.

”Ett så grovt övertramp av logiken privat-personlig-professionell att jag inte kan göra annat än att le.”

Kundupplevelsen på Neko Health är leanad och optimerad i minsta detalj. Det är förstås tanken, för så ska jag även tänka om min kropp, förklarar allmänläkaren för mig när vi träffas efter undersökningen för att gå igenom besiktningsprotokollet på en stor tv-skärm: Normala värden är inte något att vara alltför nöjd med, säger hon, när man i stället kan sträva efter ”optimala värden”. Och ja, de går som vi alla vet att uppnå genom att ge upp allt det roliga här i livet: salt, soffhäng, rött kött, vin, lösgodis.

Läkaren förevisar min ”avatar”, en exakt återskapad bild av min kropp bestående av tusentals datapunkter, och går pedagogiskt igenom resultaten. Kort sammanfattning? Det är både högt och lågt.

Foto: Oskar Omne

Greppstyrkan är kanon, bättre än 65 procent av kunderna i samma åldersgrupp, vilket doktorn uppmanar mig att vara stolt över ”med tanke på klientelet”. Hjärtljudet – som för övrigt spelats in med hjälp av laser och nu återges så högt att väggarna skallrar – är helt normalt. Men blodtrycket är för högt, ett av kolestorolvärdena likaså. Hög arbetsbelastning och stress pekas ut som boven i dramat. Doktorn ordinerar statiska övningar, till exempel plankan, och en timme yoga i veckan. Och så ska jag försöka komma ner i tempo. Jag himlar med ögonen.

Timmen går snabbt och är en surrealistisk upplevelse. Inte bara för att fotograf Oskar och reporter Sara sitter bredvid mig när läkaren bläddrar igenom 13 sidor med högupplösta bilder av de exakt 754 hudförändringarna på min kropp – ett så grovt övertramp av logiken privat-personlig-professionell att jag inte kan göra annat än att le.

På det stora hela är jag alltså godkänd. Men än finns förstås mycket att optimera och följa upp i den vinstmaximerande medlemsekonomi som är Neko Health. Gärna inom ett år: Bokar jag direkt sparar jag 250 kronor på avgiften på nästan 3 000 kronor, läser jag mig till på tv-apparatens sobra avskedsbild.