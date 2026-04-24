Höga chefer jobbar mest

I SNITT ARBETAR ingenjörschefer 15 timmar övertid varje månad, enligt Sveriges Ingenjörers lönekartläggning 2024, där omkring 15 700 ingenjörschefer har svarat på frågor om lön och arbetsvillkor.

Ju högre upp på chefstrappan man befinner sig, desto fler blir övertidstimmarna, visar det sig också.

Allra mest övertidstimmar har företagsledare, generaldirektörer samt region- och kommundirektörer som klockar in på i snitt 23 sådana per månad. Andra högre chefer kommer strax efter med 21 övertidstimmar varje månad, sedan följer mellancheferna som snittar 16 timmar och därefter första linjens chefer med 12.

Hur mycket ingenjörscheferna arbetar skiljer sig också åt mellan olika sektorer, berättar tidningen vidare. Universitet och högskolor utmärker sig tydligt: där har ingenjörscheferna 20 övertidstimmar per månad. I privat sektor är siffran 15 timmar, på statliga verk och myndigheter 14 och i kommuner och regioner 13 timmar.

En person som inte är förvånad över att just universitet och högskolor sticker ut i statistiken är Peter Hellqvist, ordförande i den lokala Saco S-klubben på Chalmers. Han säger till Ingenjören:

”När forskare och lärare får en chefstjänst har de ofta kvar sina gamla arbetsuppgifter parallellt med chefsrollen. Många gånger minskar man inte så mycket på den gamla delen utan lägger på chefsuppdraget utöver den, även om man ska kompenseras för uppdraget.”

Värt att beakta är också att forskare och lärare sällan jobbar 8 till 17, utan har årsarbetstid med varierad arbetsbelastning under året. I ”paketet” ingår ofta en förväntan om att vara tillgänglig även utanför normala arbetstider. Peter Hellqvist menar att många dessutom brinner för sitt yrke och kan ha arbetat för mycket redan innan de fick sina cheftjänster. Vilket kanske funkar och flyter på tills det uppstår någon form av problem i jobbet eller privat.