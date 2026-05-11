”Megachefer” ersätter mellanchefer
Mångsysslare Det räcker inte längre att vara mellanchef och leda medarbetare. Nu måste du bli ”arbetande mellanchef” – eller megachef – om du vill vara relevant på arbetsmarknaden.
”Förväntningen på chefer är att de ska ha tillräcklig kunskap från arbetet på marken för att kunna utföra samma arbete som de personer de leder”, säger Richard Lachman, professor i digitala medier till magasinet Business Insider.
Han menar att kraven på mellanchefer höjts drastiskt i och med AI, de ska leda både medarbetare och AI-agenter och dessutom själva vara delaktiga i det konkreta arbetet.
Att mellanchefsjobbet i spåren av AI-utvecklingen håller på att mutera till en megachefsroll – där du förväntas både leda och själv utföra det arbete ditt team gör – märks tydligt hos de amerikanska techjättarna, som hittills i år aviserat nedskärningar på 85 000 tjänster, skriver SvD.
Till exempel bolaget Coinbase, som i början av månaden aviserade att de ska minska personalen med 14 procent berättade samtidigt att det inte längre ska ha rena chefsroller. Nu måste alla anställda bidra i den produktiva verksamheten.
Och när Blocks vd Jack Dorsey presenterade 40-procentiga nedskärningar sa han samtidigt att företaget frångår den traditionella chefsrollen och i stället ska ha ”player-coaches”, det vill säga spelande tränare.
I den Gallupundersökning som presenterades för några veckor sedan syns också trenden att mellancheferna blir färre utslaget på antalet medarbetare. Nu leder varje mellanchef i snitt 12,1 medarbetare, året innan var det 10,9. Antalet jobbannonser efter mellanchefer har också minskat.
Trenden har pågått ett tag – redan i december förra året sa Joe Depa, EY:s globala innovationschef, i en intervju med Reuters:
”Jag är orolig för mellancheferna. Inom områden som finans, inköp och projektstyrning kan AI redan göra mycket av arbetet bättre, och där börjar vi se att behovet av ett mellanlager minskar.”
Fortsätt läsa kostnadsfritt!
Vi behöver bara en minut…
Så roligt att du vill fortsätta läsa våra artiklar! Det får du strax göra, utan att betala något.
- Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis och utan tidsbegränsning!
- Chefs nyhetsbrev med senaste ledarskapsnyheterna!
Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.