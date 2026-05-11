”Megachefer” ersätter mellanchefer 

”Förväntningen på chefer är att de ska ha tillräcklig kunskap från arbetet på marken för att kunna utföra samma arbete som de personer de leder”, säger Richard Lachman, professor i digitala medier till magasinet Business Insider.

Han menar att kraven på mellanchefer höjts drastiskt i och med AI, de ska leda både medarbetare och AI-agenter och dessutom själva vara delaktiga i det konkreta arbetet.

Att mellanchefsjobbet i spåren av AI-utvecklingen håller på att mutera till en megachefsroll – där du förväntas både leda och själv utföra det arbete ditt team gör – märks tydligt hos de amerikanska techjättarna, som hittills i år aviserat nedskärningar på 85 000 tjänster, skriver SvD.

Till exempel bolaget Coinbase, som i början av månaden aviserade att de ska minska personalen med 14 procent berättade samtidigt att det inte längre ska ha rena chefsroller. Nu måste alla anställda bidra i den produktiva verksamheten.

Och när Blocks vd Jack Dorsey presenterade 40-procentiga nedskärningar sa han samtidigt att företaget frångår den traditionella chefsrollen och i stället ska ha ”player-coaches”, det vill säga spelande tränare.

I den Gallupundersökning som presenterades för några veckor sedan syns också trenden att mellancheferna blir färre utslaget på antalet medarbetare. Nu leder varje mellanchef i snitt 12,1 medarbetare, året innan var det 10,9. Antalet jobbannonser efter mellanchefer har också minskat.

Trenden har pågått ett tag – redan i december förra året sa Joe Depa, EY:s globala innovationschef, i en intervju med Reuters: