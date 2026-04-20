Stopp för hemmajobb hos Volvo Cars

”VI SÅG EN förväntat blandad reaktion på närvaropolicyn. Covidperioden etablerade nya arbetssätt och skapade en vana att kunna jobba hemifrån, så det är naturligt att beskedet väckte både frågor och olika känslor.”

Magnus Holst

”Samtidigt har vi alltid haft en grundläggande förväntan om kontorsnärvaro fem dagar i veckan, vilket många också känner till och förstår bakgrunden till. Vi tror att arbete på kontoret främjar bättre samarbete och förbättrar vår företagskultur.

När vi jobbar på samma plats löser vi problem snabbare, lär från varandra och bygger förtroende som gör team starka.”

Vad händer om medarbetarna inte följer närvaropolicyn?

”Vårt fokus ligger på dialog och tydlighet, inte sanktioner. Cheferna spelar en central roll i att förklara varför närvaro är viktig för teamets helhet och hur vi skapar värde tillsammans.

Om avvikelser uppstår hanteras det på samma sätt som andra frågor kopplade till våra grundläggande arbetsplatsförväntningar: genom samtal, dialog och stöd som grundas i våra hr-processer. Men målet är alltid att hitta lösningar tidigt och lyhört.”

”Vi är medvetna om att full närvaro kan skapa utmaningar för vissa i vardagen.”

Ni har precis infört ett digitalt kontrollsystem för att mäta om tjänstemännen är på kontoret – genom att spåra deras inloggningar på wifi. Det har upprört anställda internt, enligt en artikel i Göteborgs-Posten. Varför behövs detta och vad har ni fått för reaktioner?

”Det nya verktyget introduceras för tjänstemän i Sverige för att främja samarbete och göra team effektivare.

Det ger ledare med fler än fem anställda en översikt av kontorsnärvaro på team-nivå, på ett sätt som skyddar den personliga integriteten.

Individuella data, namn eller platsdata visas inte. Implementeringen har lett till ökad närvaro på kontoret. Det har varit en viss omställning internt, men det fungerar bra.”

Har ni gjort något för att öka kontorets attraktionskraft?

”Ja, på flera håll arbetar vi kontinuerligt med att stärka kontoret som en positiv och kreativ arbetsmiljö. Det handlar dels om det fysiska – trivsel, funktionella ytor och bra förutsättningar för att kunna jobba effektivt – dels om kulturen på plats: forum för kunskapsutbyten, spontana möten och aktiviteter som gör kontoret meningsfullt att komma till.

Målet är att kontoret ska vara en plats där man både vill och kan göra sitt bästa arbete. Dessutom kommer vi att inviga nya kontorslokaler i Göteborg senare i år.”

Finns det några nackdelar med att kräva kontorsnärvaro fem dagar i veckan?

”Alla arbetssätt innebär avvägningar. Vi är medvetna om att full närvaro kan skapa utmaningar för vissa i vardagen. Samtidigt är vår verksamhet beroende av nära samarbete, snabb problemlösning och en kultur som byggs i de dagliga mötena. Därför väger fördelarna tungt hos oss. För individuella behov arbetar vi med dialog och rimlig flexibilitet inom ramen för verksamhetens krav.”

Kan man se några effekter på resultat och/eller företagskultur?

”Det är för tidigt att dra definitiva slutsatser.”

Är heltidsnärvaro på kontoret något ni rekommenderar andra organisationer att ta efter?

”Det viktigaste är att varje organisation utgår från sina behov, sin kultur och sitt uppdrag. För oss är fysisk närvaro kopplad till hur vi skapar värde tillsammans och därför en naturlig del av vårt arbetssätt.