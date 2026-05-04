Nej, du måste inte gå upp i ottan!

ÄR DU EXTRA vårtrött? Kanske dags att sova lite längre på morgnarna?

Under många år har vi matats med att morgonpigga människor är mer framgångsrika. Företagsledare som förre Scania-vd:n Leif Östling, tidigare H&M-chefen Helena Helmersson och Spotify-grundaren Daniel Ek har presenterat sina tidiga morgonvanor som ett framgångsrecept.

Men har du kämpat i motvind – och vill få sova i stället för att kasta dig iväg till gymmet klockan 05.00 har du nu forskningen på din sida, enligt en artikel i The Conversation skriven av professor Christoph Randler vid universitetet i Tübingen.

Enligt den är det högst individuellt vilken dygnsrytm som passar just dig bäst och gör dig mest effektiv.

Att gå emot sin biologiska klocka, som till stor del är ärftlig, kan öka risken för ett antal sjukdomar som diabetes, högt blodtryck och övervikt, utöver sömnbrist, försämrad koncentration och dåligt humör.