Så laddar du batterierna i påsk
Långhelg Det kan vara svårt att hitta helgfriden när det är högtryck i arbetet. Här är forskarens fyra tips för hur du varvar ner på riktigt.
SNART ÄR PÅSKEN här – med alla sina helgdagar.
I stället för att bli frustrerad över arbetet du får svårt att hinna med när så många dagar är röda, kan du välja att använda helgerna till en bättre form av återhämtning.
Det kan göra dig skarpare, mer fokuserad och mer effektiv resterande arbetsdagar.
Lina Ejlertsson är doktor i folkhälsovetenskap och har forskat på återhämtning i många år. Hon har kommit fram till ett antal aktiviteter som maxar din vila.
- Vässa ditt fokus genom att till exempel vara i tystnad, djupandas, gå ut i naturen och vinnlägga dig om att göra en sak i taget.
- Känna mer glädje genom att hjälpa någon annan, prova något nytt, reflektera positivt och exempelvis dansa.
- Hitta bättre balans genom att lyssna på kroppen, utföra saker i ett långsammare tempo, skriva dagbok och prioritera hårdare.
- Öka din energi genom att göra rörelseträning, lyssna på musik, ta en promenad och prata med en vän.
