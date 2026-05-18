7 vanliga stressfällor

1. Signalmissen

Många chefer känner inte kroppens signaler på ohälsa och stress.

Om man går för länge med kronisk stress riskerar man långvariga och ibland även kvarstående problem, inte minst när det kommer till kognitiva förmågor. Och även om man tillfrisknar från utmattningssyndrom har man ofta en ökad sårbarhet framöver.

2. Kvällsfällan

Visst, det kan kännas obehagligt att släppa olösta problem. Många chefer tror sig kunna tänka och hitta lösningar kvällstid.

Gör du det är risken att du grubblar och fastnar i huvudet med för mycket tankar och därför inte får den återhämtning man behöver. Vilket i sin tur gör att du även dagtid har en för hög stressnivå och blir sämre på att lösa problem när de dyker upp.

3. Träningshetsen

Vi behöver alla vara fysiskt aktiva för att hålla oss friska. Men om du tränar för hårt under stressiga perioder som ett sätt att koppla av kan det få motsatt verkan.

Hård träning frisätter stresshormonet kortisol. I stället för att sänka stressnivåerna ökar stressen i kroppen och kroppen kan ta skada. För stressade personer på gränsen till utbrändhet rekommenderas promenader eller lugna aktiviteter som exempelvis yoga.

4. Alkoholflykten

Har du svårt att koppla av – och koppla bort – jobbet och tar till alkohol för att kunna stressa ner? Det är en stor fallgrop för det egna måendet – och för ett hållbart chefsuppdrag.

Chefer i allmänhet och vd:ar i synnerhet är den yrkesgrupp som dricker mest, både när det gäller genomsnittlig konsumtion per månad och andelen som dricker mycket åt gången, så kallad intensivkonsumtion. Det visar en undersökning från Systembolaget.

5. Återhämtningsfelet

Det är lätt att tro att återhämtning framför allt handlar om att ligga på sofflocket och göra ingenting. Men den bästa återhämtningen är inte främst passiv utan en mix av olika kontraster.

Byt därför inte en skärm mot en annan skärm när du ska koppla av. Har du suttit stilla på jobbet behöver kroppen röra på sig, har du stirrat på en skärm länge behöver du kanske se natur i stället och så vidare.

6. Prestationsstressen

Låt inte återhämtningen bli ytterligare en sak du måste prestera. Om avslappningen känns som ännu en punkt på att göra-listan uteblir effekten.

7. Superchefmyten

Bästa förebilden för dina medarbetare är du när du vågar sätta gränser, be om hjälp och delegera, i stället för att tro och signalera att du måste klara av allt själv.

Just tryggheten i att våga sätta gränser är viktigt för om du kan säga ”nej, det här hinner jag inte” i stället för att säga ”absolut, jag fixar det” när du vet att tiden inte räcker till. Har du svårt att bryta mönstret kan du ta hjälp av exempelvis en psykolog.