I AUGUSTI 2025 var de uträknade. Det svenska herrlandslaget i fotboll gick golgatavandring genom medierna, hånade och utskällda efter det sämsta vm-kvalet i modern tid. Men så vände allt. I oktober ersattes förbundskapten Jon Dahl Tomasson av engelsmannen Graham Potter. Han hade slagit igenom som tränare för Östersunds FK, där han under några omtalade år på 2010-talet ledde det lilla laget från Jämtland till Europa-spel – och vinst mot Arsenal på Emirates Stadium i London.

Efter flera sejourer som tränare för engelska topplag som Swansea, Brighton och Chelsea valde Potter nu att hoppa på ett veritabelt självmordsuppdrag: Att leda landslaget över den sista, tunna livlinan som återstod för att kunna ta Sverige till VM – via två avgörande playoff-matcher mot Ukraina och Polen.

Han hade bara fyra månader på sig att samla styrkorna och bygga upp sitt lag från grunden igen. Och på något obegripligt sätt gick det vägen för Graham Potter, eller ”vår nyaste nationalhjälte” som de segerrusiga tv-programledarna kallade honom i sändningen efter segern mot Polen. I sommar spelar Sverige världsmästerskap i fotboll, mot alla odds.

”Vi fick börja med grunderna, få ihop laget. Kvalitén och kunnandet finns där. Men det är en lagsport, och vi visade ikväll vad vi kan göra när vi gör saker tillsammans”, förklarade Potter själv framgången på presskonferensen efter matchen.

Här är 4 nycklar till ledarskapet bakom vm-succén:

Nytänkande. Inför samlingen i mars samlade Graham Potter i hemlighet in videohälsningar från spelarnas nära och kära. Hälsningarna spelades sedan upp inför alla för att öka gruppkänslan och motivation i teamet.



Redan i sin tid i Östersund uppmärksammades Graham Potter för sina okonventionella metoder: Han lät spelarna skriva böcker, skapa konst och gå på teater. Enligt legenden satte han och spelarna till och med upp den legendariska baletten Svansjön i syfte att träna mod och samarbete. ”Vi vill utveckla bra människor, och det här är ett sätt för killarna att utvecklas som individer, att gå utanför komfortzonen och göra något de inte är vana vid. Fotboll hinner vi träna och spela ändå så det räcker”, sade Potter. Tillit. ”Från menlös slagpåse till en vinnande enhet”, sammanfattade nyhetsbyrån TT fotbollslandslagets snabba utveckling från oktober 2025 till mars 2026. ”Graham har pratat om kraften i laget”, konstaterade assisterande förbundskaptenen Sebastian Larsson i en intervju: ”Han har visat en stor tilltro till spelarna och talat om hur mycket han tror på gruppen”. Det verkade räcka långt. Ärlighet. Graham Potter har gjort sig känd för att vägra ”spela spel” som ledare. ”Mitt enda mål är att försöka vara öppen och ärlig kring hur jag agerar”, sade han i en intervju med det brittiska fotbollsförbundet FA. Han utvecklar resonemanget i en intervju med magasinet Goal: ”Du måste förstå att spelarna är människor. Nyckeln är att förstå dem, vad som motiverar dem och därefter bygga relationer som baseras på respekt, tillit och ärlighet.” Pålitlighet. ”När du har en ledarskapsroll måste de omkring dig kunna lita på att du är konsekvent i ditt beteende – oavsett om du vinner eller förlorar”, förklarade Graham Potter i intervjun med FA och fortsatte: ”Du måste alltid vara 1 procent oförutsägbar också, bara för att hålla folk på tårna, men överlag måste du vara konsekvent.”