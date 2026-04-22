Cheftest: Patrik Hofbauer, Telia

DET ÄR TORSDAG den 1 februari 2024 och Patrik Hofbauer gör sin första dag som koncernchef för Telia.

Efter fem år som vd för Svenska Spel där han framgångsrikt lotsade in bolaget på en avreglerad spelmarknad tar han sig an ett av svenskt näringslivs stora flaggskepp. Ett sargat sådant.

”Ett drömjobb. Det viktigaste framåt är att vi har ett kundfokus. Det är inte så komplicerat; har du nöjda och engagerade kunder, och nöjda engagerade medarbetare, då kommer resultaten”, sa han då till Dagens industri.

Och de har inte låtit vänta på sig. I alla fall inte på Stockholmsbörsen.

När den nyblivne koncernchefen lämnar huvudkontoret vid Stjärntorget i Solna ligger börskursen på 26,97 kronor.

I mitten av mars 2026 snuddar den vid 50 kronor. Den högsta på över tio år.

Pojken med guldbyxor, tur, hårt arbete eller en skicklig chef?

”Snarare tajmningen. Han kom in i ett läge då Telia skrek efter en resultatinriktad, målmedveten och orädd chef som vill förändra. Visst är Patrik en väldigt bra chef, men det räcker inte alltid. Du behöver ofta ha lite andra faktorer som samspelar för att lyckas fullt ut”, säger en person som jobbar nära Patrik Hofbauer.

Hen fortsätter:

”Och så får man inte glömma Patriks enorma driv. Det ihop med hans rastlöshet är en bra chefscocktail för att lyfta Telia.”

Skulle tävlingen ”Sveriges otåligaste börs-vd” finnas skulle Patrik Hofbauer kunna vara storfavorit.

”Jag har aldrig träffat en mer otålig toppchef. Men på ett positivt sätt. Han står bokstavligen och stampar och vill att saker ska hända”, säger en mångårig medarbetare på Telia.

Hen är långt ifrån ensam om att lyfta fram Teliachefens tempo. Så här säger en tidigare kollega:

”Patrik pratar, går och äter snabbt. Jag har rest med honom och för att hinna med i hans tempo mellan gaterna på flygplatserna får man ta dubbelt så långa steg som normalt.”

Patrik Hofbauer Gör: Vd och koncernchef för Telia sedan 1 februari 2024. Familj: Sönerna Simon och Adam. Frun Maria gick bort i augusti 2023. Ålder: 52 år. Bor: Lägenhet på Kungsholmen i Stockholm och hus på Gotland. Utbildning: Marknadsekonom, IHM Business School, Stockholm. Kurser vid franska Insead och London Business School. Karriär i korthet: Säljchef Scandic Hotels 1995-1998, säljchef och vd för NEC Scandinavia 1999-2004, vd för Canal Digital 2005-2009, vd för Clear Channel Sverige 2009-2010, vd för Telenor Broadcasting i Norge 2011-2014, vd för Telenor Sverige 2014-2018, vd för Svenska Spel 2018-2024, vd och koncernchef för Telia 2024-.

Patrik Hofbauer är inte bara otålig och snabb. Han tycks få saker gjorda också. Han beskrivs som en doer, mer än en visionär. Precis vad Telia behöver just nu, menar flera av källorna som Chef intervjuat.

Så här säger en kollega:

”Ingen av oss är akademiker. Vi har fokus på kunden, att förenkla och få saker och ting att hända. Och nå resultat. Planer kan vara bra. Men det är leveransen som är det viktiga.”

Och leveransen – främst effektivisering – kom snabbt för den otålige koncernchefen.

Redan innan Patrik Hofbauers första år som Teliachef hade över 3000 anställda – ungefär 15 procent av personalstyrkan – fått gå. Främst på huvudkontoret i Solna. Samtidigt som landorganisationerna i Sverige, Norge, Finland och Baltikum fick mer makt.

Nedskärningarna fortsätter i år. 600 medarbetare får gå samtidigt som 150 nyanställs.

”I längden räcker det inte med bara siffermål för att skapa engagemang. Det behövs en mer målande bild av vart vi är på väg. ”

”Att skära i kostnaderna och öka effektiviteten var helt nödvändigt för Telias överlevnad”, säger en toppchef på telekomjätten.

Patrik Hofbauer har skurit ner på dotterbolag också. I fjol sålde Telia TV4 till den norska mediejätten Schibsted.

”Vi håller på att städa upp. Vi vill renodla och fokusera på kärnverksamheten”, sa Patrik Hofbauer efter en annan av Telias försäljningar, delägarskapet i ljudteknik-företaget Marshall.

Men det slutar inte där. Patrik Hofbauer fortsätter sin omvandling av Telia.

”Det händer väldigt mycket på Telia nu. Patrik är otroligt fokuserad och målmedveten. Nästa stora förändring är att lämna Lettland. Vi och den lettiska staten, som är delägare, har olika syn på bolagets utveckling. Därför säljer vi vår del till lettiska staten”, säger en källa i Telias toppskikt.

Även om Patrik Hofbauer tagit många tunga beslut under sina dryga två år vid rodret sägs han inte skjuta från höften.

”Han är snabb, men besluten är aldrig ogenomtänkta, även om man ibland kan tro det. Han är noga med att lyssna in vad andra tycker, men har själv ofta redan en stark åsikt. Han kan ändra sig. Men då krävs entydiga fakta och en stor portion envishet”, säger en person med god insyn i Telias koncernledning.

Patrik Hofbauers ledarskap uppskattas av de flesta som Chef intervjuat. Tre-fyra av de över 20 intervjupersonerna säger att han är den bästa chef de haft.

”Patrik är rak, tydlig och jordnära. Och en mycket skicklig lagbyggare”, säger en av dem.

Telias 450 000 aktieägare gillar gissningsvis också Patrik Hofbauers sätt att leda telekomjätten, med en nästan dubblerad aktiekurs.

”Aktiekursen är ett kvitto på marknadens förtroende för Patriks sätt att leda bolaget. Aktieägarna är viktiga för Patrik. Kanske viktigast, jämte kunderna”, säger en person i Telias ledning.

Hen fortsätter:

”På ett av Patriks första chefsforum med topp-50-cheferna klargjorde han vikten av aktiekursen, eftersom många svenskar är aktieägare. Han hade bjudit in några aktieanalytiker som sa vad som behövde göras för att kursen skulle vara 60 kronor.”

Där är inte Teliaaktien, än. Men Patrik Hofbauer fortsätter trumma in mantrat 2-4-10 för att ytterligare lyfta vinsten och aktiekursen. Två står för den årliga försäljningstillväxten i procent, fyran för lönsamhetstillväxt och 10 för miljarder kronor i kassaflöde. Dessutom vill han ge två kronor i utdelning per aktie årligen.

Telias koncernchef är på god väg att klara de ekonomiska målen. Bra där, tycker många anställda som gillar Patrik Hofbauers tydliga resultatfokus.

Andra vill ha mer än siffror. De efterlyser visioner och strategier.

Så här säger en medarbetare:

”Patrik har gjort mycket bra på kort tid. Men alla går inte igång på 2-4-10. I längden räcker det inte med bara siffermål för att skapa engagemang. Det behövs en mer målande bild av vart vi är på väg.”

Några källor beskriver Patrik Hof-bauers siffermål som en del av en kulturförflyttning. Andra pratar till och med om en kulturrevolution i bolaget där staten fortfarande är majoritetsägare. Från familjen Telia till laget Telia.

”Tidigare såg många Telia som en familj, där engagemanget inte främst drevs av vinsten, utan av en känsla att Telia är för ett större syfte”, säger en källa och förklarar vidare vilket syfte:

”Utan oss stannar samhället. Vi är samhällsbärare. Men Patrik har varit tydlig med att Telia inte är en familj utan vi är ett vinnande lag som ska slå andra duktiga lag.”

Som vd för Svenska Spel tog Patrik Hofbauer lagkänslan till nya nivåer. I årsredovisningen fanns bilder med koncernledningen iförda Tre Kronors tröjor.

Inte bara för att Svenska Spel är en stor sponsor till idrotten utan en blinkning till Patrik Hofbauers tidigare liv: mellan stolparna. Han spelade elitseriehockey i Djurgården i mitten av 1990-talet. Och har också ett junior-VM på meritlistan.

Redan som 27-åring la han plockhandsken på hyllan. Men övergav aldrig sin idrottssjäl.

”Patrik har tagit det bästa av idrotten in i näringslivet. Han är en lagspelare med enorm vinnarskalle. Det är en lyckad korsbefruktning”, säger en person som följt Patrik Hofbauers karriär under många år.

Hen fortsätter:

”På samma sätt som han litade på sina backar litar han på sina närmaste medarbetare. Han delegerar och dem han litar på får verkligen köra på. Samtidigt finns han alltid till hands om man behöver bolla.”

Något som bekräftas av Patrik Hofbauer själv i en intervju med Dagens industri, där han säger:

”Jag tror att rätt mycket av min inspiration till ledarskap kommer från idrotten. Viljan att bli bättre och göra andra bättre genom aktiv feedback, till exempel.”

”På Svenska Spel brukade han ringa upp säljcheferna tidigt på måndag morgon och fråga hur det gick i helgen. Han kunde inte bärga sig.”

Telias koncernchef beskrivs av många som en jordnära person med en stor portion humor. Som ibland går över gränsen, enligt vissa. Som vd för Telenor i Sverige gick det så långt att han tvingades be kunderna om ursäkt.

Så här sa han apropå Telenors kontorsflytt till Solna:

”Som djurgårdare värmer det extra mycket att få ställa min egen byggnad ovanpå ett Råsunda som är jämnat med marken.”

Reaktionerna blev starka.

”Jag har lämnat Telenor som kund. I dag är det dags att du lämnar Telenor som vd. Råsunda var vår arena och vi saknar arenan”, löd ett av många inlägg på sociala medier.

Patrik Hofbauer bad AIK:arna om ursäkt och förklarade skämtet med att ”det hör idrottsvärlden till”.

”I dag tror jag inte Patrik skulle skämta på samma sätt. Han har blivit lite mer slipad”, säger en källa.

Men i mindre sammanhang vittnar några av Chefs källor om en plumpare sida av humoristen Hofbauer. Lite mer omklädningsrumsnära.

”Det har varit på gränsen ibland. Lite för grabbigt i en mixad grupp”, säger en av Chefs källor, som bekräftar att grabbigheten diskuterats mellan personer i koncernledningen.

Den 30 augusti 2023 är en dag som finns kvar i Patrik Hofbauer resten av hans liv. Då somnade hans fru och livskamrat sedan 30 år, Maria, in. Två veckor efter hennes 53-årsdag. Den aggressiva cancern hade upptäckts ett år tidigare.

”Att se någon som du har levt med i 30 år tyna bort. Det är hemskt. Det går inte att förklara”, sa Patrik Hofbauer till Dagens industri.

Vid dödsbädden fanns också sönerna Simon och Adam.

Så här sa Adam – elitseriespelare i ishockey som sin pappa – om sin mamma i en intervju:

”Hon betydde allt för mig. Det är en enorm saknad. Hon gjorde så mycket för mig under hela min uppväxt. Det var mycket jag, hon och brorsan. Farsan var ju så klart med så mycket han kunde. Men det var mycket jobb och då fick morsan dra ett större lass. Det visste hon om.”

Dödsfallet gjorde att Patrik Hofbauer kom ännu närmare sina söner. Och några medarbetare kom närmare sin chef, sägs det.

”Jag gillar hans uppriktighet att kalla en spade, en spade. Han lindar inte in något.”

”Många tror att Patrik är väldigt tuff och hård. Han brukar till och med skämta om att han inte är så arg som han ser ut. Visst kan han ställa höga krav och ryggar inte för tuffa beslut, som nedskärningarna och vd-byten i både Norge och Finland. Men Patrik har ett stort hjärta också. Jag kom väldigt nära Patrik när hans fru var sjuk”, säger en tidigare kollega.

Teliachefen upplevs vilja vara en lättläst chef. Han sägs inte vilja överraska.

”Patrik vill att organisationen ska bli snabbare. Det blir den om han är förutsägbar och allt därför inte behöver stämmas av med honom. Jag tycker att han lever upp till det. Telia har blivit enklare och effektivare sedan han kom”, säger en person med god insyn i Telia.

Patrik Hofbauer beskrivs också som enkel i sin kommunikation.

”Jag gillar hans uppriktighet att kalla en spade, en spade. Han lindar inte in något. Han är rak oavsett om han pratar i en mindre grupp, på ett stormöte eller en presskonferens.”

Så här säger en person som till och från arbetat med Patrik Hofbauer:

”Han har verkligen utvecklats som kommunikatör. Jag tycker han är bra på scen. Kanske inte den mest sofistikerade, men han har hög energi, är tydlig och vill framåt.”

Telekombranschen är männens värld. Så också på Telia. Nästan 65 procent av de anställda är män. I koncernledningen är det 70 procent. Bättre än när Patrik Hofbauer tillträdde då det var 80 procent.

”Vi har haft uppe jämställdhetsfrågan med Patrik vid några tillfällen. Han är medveten om problemen och jobbar för att förändra. Men det kommer att ta tid”, säger en fackligt förtroendevald i Telia.

Mångfalden är sådär i den tio personer starka koncernledningen. Tre kvinnor och fyra födda utanför Sverige (tre i grannländer och en i Nederländerna). Lite bättre än när Patrik Hofbauer tillträdde.

Patrik Hofbauer själv då?

Det är visserligen ett tyskt namn– föräldrarna kom från Tyskland på 1960-talet. Men Patrik är född i småländska glasriket, där pappan var glasblåsare.

Att Patrik Hofbauer jobbar hårt och gärna tidigt på morgonen är det många av Chefs intervjupersoner som skriver under på.

”På Svenska Spel brukade han ringa upp säljcheferna tidigt på måndag morgon och fråga hur det gick i helgen. Han kunde inte bärga sig. Några blev stressade av att han var på hela tiden”, säger en toppchef på Svenska Spel.

På Svenska Spel var det Tre Kronor-tröjan i årsredovisningen.

På Telia är det den lila Teliavästen. Inte i årsredovisningen. Men vid intervjuer, presskonferenser och stormöten. Då brukar Patrik Hofbauer ha en vit skjorta och ovanpå det en lila väst med Telia-loggan.

En säljarväst som hämtats i huvudkontorets reklamlager för lag Telias lagkapten?

Njae. Bättre upp.

”Den ser kanske ut som något Patrik fått av en säljare eller reklamavdelningen. Men han har berättat för mig att västen är specialsydd med loggan och allt. Han har betalat det själv”, säger en kollega och fortsätter:

”Det kostar att ligga på topp.”

Patrik Hofbauer 29/40 Foto: Telia Ledarstil 3/5 Rak, tydlig, otålig och målinriktad. En lagspelare som hämtat mycket av sitt ledarskap från idrotten. Upplevs ibland som lite plump, några har reagerat på en viss grabbighet, som enligt Chefs källor varit uppe för diskussion bland personer i koncernledningen. Orädd och extremt sifferinriktad. En doer som får saker gjorda, snarare än en visionär. Delegering 4/5 Har du fått hans förtroende får du stort spelrum, men han ställer också höga krav. Ingen chef som mikrostyr. Nyfiken och kan ställa detaljfrågor för att veta mer. I första hand om de områden han är speciellt intresserad av. Konflikthantering 4/5 Beskrivs som stark i sina åsikter, men kan ibland ändra sig om motargumenten är tillräckligt bra och kritikern tillräckligt envis. Respekterad av facket, trots att han började med att säga upp 3 000 medarbetare. Snabb på att avvärja potentiella konflikter och surdegar. Motivation 3/5 Beskrivs som social, lättsam och duktig på att bygga lag. Några tycker att han är den bästa vd de haft, som lyft dem på flera plan. Upplevs bra på att sätta upp tydliga mätbara mål, jobba hårt mot dem och även få andra att dra åt samma håll. Men inte alla. Några efterlyser mer målande visioner. Kommunikation 4/5 Rak och tydlig. Föredrar enkla och tydliga budskap, ingen ”corporate bullshit”. Ingen utpräglad estradör, men har hög energi och förstår vikten av att få folk med sig. Sägs inte ha något tålamod för långa presentationer eller långa mejl. Har utvecklats som kommunikatör och är alltid väl förberedd. Beslutsfattande 4/5 Tar ofta snabba, men också genomtänkta beslut. Lyssnar in och vill gärna ha mothugg, även om han ofta redan vet vad han vill, enligt källorna. Mycket datadriven i sin beslutsprocess. Fakta och erfarenhet gäller, inte magkänslan. Inte rädd för att ta tuffa beslut. Rekrytering 3/5 Har gjort sig av med betydligt fler medarbetare än han rekryterat. Försöker minska den manliga dominansen som finns i Telia och hela telekombranschen. Har gjort det i koncernledningen som ändå har 70 procent män, vilket är fler än för hela företaget, knappt 65 procent. Personlighet 4/5 Beskrivs som social, trevlig, med nära till skratt och båda fötterna på jorden. En envis vinnarskalle som vill framåt. Både privat och i jobbet. Gillar att träna och står sina två söner nära. Gymmet är hans ventil.

Så gör vi Cheftestet: Cheftestet bygger på gedigen research och intervjuer med en mängd personer – alltid minst 20 – som arbetar och har arbetat med den berörda chefen. Vi talar med personer på olika nivåer och från olika sammanhang där de samarbetat nära med chefen, allt för att förmedla en så bred och rättvis bild som möjligt. Utifrån detta analyserar Chef ledarskapet hos chefen i fråga och sätter betyg enligt de kriterier som vi anser känne­tecknar ett gott ledarskap. Den testade chefen får alltid läsa artikeln innan testet publiceras och erbjuds möjlighet att ge sin kommentar.