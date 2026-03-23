Cheftest: Anne Lagercrantz, vd SVT

”JAG SER STORA FÖRÄNDRINGAR framför oss”, sa SVT:s Anne Lagercrantz i branschpressen när hon tillträdde som vd i november 2024.

Och förändringar får man säga att det blivit, även om det kanske inte var just dem hon önskade.

Ett år senare gör det fördjupande samhällsprogrammet Agenda ett helt program med titeln ”Kritiken mot SVT” där Anne Lagercrantz frågas ut, och där hennes och SVT:s arbete också delvis recenseras av ledarskribenterna Amanda Sokolnicki och Johan Hakelius.

Det visade sig att just nämnda Agenda både sänt AI-skapade bilder och ett fulklippt tal av USA:s president Trump, vilket väckte debatten om huruvida SVT går att lita på.

Nu har granskningsnämnden visserligen friat SVT för AI-hanteringen, men då fick de Sverigedemokraterna att vilja kalla upp SVT:s ledning till riksdagens kulturutskott för förhör om den publicistiska opartiskheten.

Att Anne Lagercrantz man, författaren David Lagercrantz, medverkar i ett underhållningsprogram om semesterresor minskade inte kritiken mot henne.

Många av Chefs källor beskriver de senaste månaderna som de tuffaste i Anne Lagercrantzs karriär. Och samtidigt menar många att hon är den bästa vd public service-jätten kan få ”i dessa tider”.

”Hon är som född för det här”, säger en källa och tillägger:

”Hela hennes karriär har pekat hit.”

”Den bästa public service-chefen jag haft”, säger ytterligare en mångårig tidigare medarbetare.

Det senaste halvåret har bjudit på en rad ändrade förhållanden för SVT. I höstas kom den nya public service-lagen och SVT:s nya sändningstillstånd. De innebär ett utökat beredskapsansvar, ökade krav på digital säkerhet, vilket ökar kostnaderna för SVT.

Trots det har de fått ett statligt anslag för 2026 (5,7 miljarder) som är mindre än bolagets utgifter i senast publicerade bokslutet 2024 (6 miljarder).

Som lök på laxen har nu hela notan för det statliga marksända nätet landat på public service-bolagen, eftersom TV4 sa upp sitt avtal med Teracom i augusti.

Även om SVT fått ett löfte av riksdagens public service-kommitté, där samtliga partier ingår, och både kulturministern och MSB:s gd Mikael Frisell offentligt sagt att denna infrastrukturkostnad ska finansieras så att det inte påverkar public service-bolagen har frågan inte lösts. Vilket Anne Lagercrantz uttryckt sin tydliga besvikelse över vid flera tillfällen:

”Jag måste ta ansvar för SVT:s ekonomi och agera. Den fakturan har redan kommit”, säger Lagercrantz i en artikel på svt.se.

En effekt är de sparpaket på 355 miljoner som lades fram i februari och ska genomföras i år. 220 miljoner ska tas från programverksamheten, 80 miljoner från den egna produktionen av nyheter och sport och 55 miljoner från administration och teknik.

”Det kommer att bli färre program och billigare program. Publik och personal kommer att drabbas”, sa Anne Lagercrantz långsamt och tydligt, när nyheten presenterades för tv-tittarna.

Förmågan att tala klarspråk, tydligt, rakt på sak och utan krumbukter, beskrivs som signifikativ för Anne Lagercrantz ledarskap. Kommunikation anges av flera källor som hennes största superkraft.

Hon sägs vara duktig på att lyssna och genuint nyfiken på svaret.

”Det är en duktig pedagog och hon har en förmåga att ’naila’ budskapet”, säger en person.

Enligt Chefs källor har hon en god förmåga att anpassa sig till den eller dem hon talar med.

Även impopulära budskap upplevs hon ha en förmåga att föra fram på ett så sympatiskt sätt att det väcker minsta möjliga vrede eller oro. Som det senaste sparpaketet på SVT.

”Att kunna förmedla det på ett stormöte och ändå ha kvar folks sympati när de går därifrån, det är väldigt bra”, säger en medarbetare.

Hon är dessutom, enligt flera källor, en ovanligt duktig skribent, i synnerhet för att vara vd, påtalas det. Det syns också i en stor mängd pressklipp redan från TV4-tiden när hon svarade på tittares frågor och klagomål. Och nu i den interna vd-bloggen om vad som händer på SVT och i världen.

Anne Lagercrantz sägs ha gjort vänligheten till en ledarskapsstrategi. Hennes ledarstil beskrivs som relationell och varm. Hon beskrivs som lugn, prestigelös, öppen, inlyssnande, engagerad och intresserad. Både intelligent och empatisk och mycket bra på att skapa relationer.

”Hon behöver aldrig några vassa armbågar för att få sin vilja igenom”, säger en som arbetat med henne.

”Hon använder vänlighet som en metod. Även när hon inte alls är vänlig. Anne har ett bestämt förhållningssätt och kan ha ganska hårda nypor”, säger en annan källa, och det är många som vittnar om samma sak: att under det varma yttre finns en sylvass egg, och hon beskrivs som ”tuffare än vad folk tror”.

”Hon är uppfylld av vårt uppdrag och det skapar trovärdighet och motivation.”

”När det gäller – då kan hon sopa till”, säger en källa till Chef.

Det finns de som tycker att hon kunde kosta på sig att vara mer stridbar uppåt ”i dessa tider”, medan andra menar att just hennes vänliga diplomatiska sida är precis vad som behövs just nu. Men det finns också de som upplever hennes vänliga approach som falskt förledande:

”Hon var ganska förbindlig och fick alla att känna sig utvalda, utan att de var det”, säger en person som jobbat med henne tidigare.

Även när det gäller konflikthantering får Anne Lagercrantz goda omdömen.

Framför allt för att hon hanterar konfliktsituationer sakligt och lugnt, även här med en vänlig attityd, utan att bli upprörd eller gå i affekt. Det vänliga tonfallet gör att hon kan framföra även hårda budskap utan att det leder till upprörda känslor, utan tvärtom inger respekt.

”Anne blir aldrig känslomässig utan har en nästan forskaraktig attityd i att utreda: Vad har hänt? Det avdramatiserar”, säger en person Chef talat med.

”Jag tror inte ens att hon upplever det som en konflikt”, säger en annan.

Anne Lagercrantz uppges vara duktig på att styra undan grynnor och skär och se till att det inte blir uttalade konflikter. I stället gjuter hon olja på vågorna och reder ut meningsskiljaktigheter direkt.

”Hon är aldrig taskig mot någon”, säger en källa.

Flera källor vittnar samtidigt om att hon inte heller ser genom fingrarna när det gäller dåligt beteende eller otillräcklig leverans i jobbet – hon ställer höga krav på sina medarbetare.

Anne Lagercrantz började sin journalistbana som reporter på TV3. Med undantag för ett år på Expressen har hon ägnat sig åt etermedier. Hon började på TV4 1999 och beskrivs som en framåtlutad reporter.

Hon beskrivs av flera som en person som velat bli chef. Och chefskarriären tog fart tidigt. Endast 32 år gammal blev hon chef och ansvarig utgivare för TV4 Nyheterna 2005, en post hon hade i sex år.

2011 rekryterades hon till Sveriges Radios prestigetunga roll som chef för Ekots 200 medarbetare. Trots en viss skepsis inför en chef som kom utifrån – och till på köpet från ett kommersiellt tv-bolag – imponerade hon på många genom sitt inlyssnande sätt och sin förmåga att skapa relation med medarbetare även längre ner i hierarkierna.

Som chef har hon varit med om svåra situationer, som när utrikeskorrespondenten Nils Horner mördades på öppen gata i Kabul 2014, vilket ledde till förbättring av säkerhetsrutinerna på Ekot.

Likaså skärpte hon, enligt Dagens Nyheter, rutinerna på SVT:s nyhetsredaktion efter teaterchefen Benny Fredrikssons självmord i kölvattnet av metoo.

I en debattartikel i Journalisten skriver Anne Lagercrantz själv: ”Det är inte lätt förstås att stå emot, men vi måste oftare stanna upp och (…) ställa frågan ’tänk om det är precis tvärtom?’ och lyfta fram motröster.”

2015 blev hon divisionschef för nyheter och sport på SVT. Det var hon i nästan åtta år innan hon blev vice vd i juni 2023 och därefter i november 2024 vd för SVT.

Många lyfter fram Anne Lagercrantz stora engagemang och arbetskapacitet, hon beskrivs som en arbetsmyra, kunnig och intresserad av ”nästan allt”.

Även på SVT har hon precis lanserat en ny strategi och en omorganisation som går ut på att minska toppstyrningen och att besluten om programmen ska fattas längre ner i organisationen, närmare publiken.

Enligt vad som rapporterats på stormöten inne på SVT har den dessutom sparat runt 10 miljoner i avskaffade chefsled och minskad administration.

Hennes ledarskap beskrivs som involverande och hon delegerar med höga krav, stor tillit och regelbunden återkoppling, lägger sig inte i detaljer utan låter medarbetarna sköta jobbet på sitt sätt.

”Jag kände mig alltid trygg med att jag inte stod ensam. Hon hade koll och ställde rätt frågor”, säger en som jobbat med henne.

När det kommer till att motivera medarbetare återkommer många till hennes förmåga att skapa relationer. Metoden är närvaro – och vänlighet:

”Alla här uppfattade nog att de hade en personlig relation med Anne”, säger en källa.

”Om man möter henne i korridoren hälsar hon, har sett programmet och är uppriktigt intresserad av vad vi håller på med”, säger en annan.

Men Anne Lagercrantz motiverar också genom att framhålla uppdraget och varför public service är viktigt, att SVT ska vara en ”säker hamn” för de som söker fakta och en ”lägereld som skapar gemenskap” i Sverige.

”Hon är uppfylld av vårt uppdrag och det skapar trovärdighet och motivation”, säger en medarbetare.

Men säg den ledare för ett mediebolag som lyckas göra alla nöjda: Det finns också de som upplever att hon kan bli lite väl politiskt korrekt.

När den nya strategin skulle presenteras för medarbetarna gjordes det som en intern tv-sändning i det nya programformatet Sverige Live, med olika chefer som medverkade från olika delar av landet och frågades ut av SVT-medarbetare. Det några såg som ett roligt grepp, såg andra som tillgjort resursslöseri. Särskilt när besparingarna kommunicerades veckan efter.

Men även de som klagar på kommunikationsstrategin talar varmt om Lagercrantz insats i den interna kanalen ”Frågan är fri” där hon svarar på medarbetares frågor.

Anne Lagercrantz uppges vara bra på att omge sig med starka, kunniga medarbetare som hon resonerar med och tar in synpunkter från. Hon lyssnar in sina medarbetare, gör analysen, tänker efter och känner efter. Sedan fattar hon beslut.

”Anne kombinerar sin analys med sin känsla av vart företaget är på väg och jag har hittills aldrig sett att hennes intuition har lett henne fel”, säger en källa.

En annan säger:

”Hon är ingen långbänkare, utan kan fatta beslut på sittande möte, men det ska vara genomtänkt och förankrat.”

Hon uppges vara prestigelös och kan ändra sig när hon får ny information, vilket inte är en självklar egenskap hos ledare på den nivån. Medarbetare har också upplevt henne som en god kraft i deras eget beslutsfattande:

”Hon var bra att prata med och på att förlösa beslut hos andra. Man trodde att man tagit beslutet själv”, säger en person som jobbat nära henne tidigare.

Anne Lagercrantz uppges av de allra flesta vara en modig beslutsfattare. Hon drar sig inte för att flytta på chefer som inte håller måttet.

I samband med lanseringen av den nya strategin och de nu aktuella besparingarna har hon inte backat för att prata om kompetensväxling – ”om man inte trivs ska man inte vara här” – vilket uppges vara en mycket känslig fråga inom public service.

I den nya strategin uttalar hon också tydligt det smått revolutionerande beslutet att SVT:s huvudsakliga tjänst från och med nu inte är den marksända tablålagda kanalen SVT1, utan den digitala on demand-tjänsten SVT Play.

Även när det gäller rekrytering beskrivs hon som modig:

”Anne känner sig inte hotad av andras kompetens. Hon är inte rädd för att rekrytera personer som andra ledare skulle kunna känna sig hotade av”, som en källa uttrycker det.

”Hon är generös med att öppna sitt hem”, vittnar flera om.

Hon beskrivs ha en förmåga att se och bedöma vilken kompetens som behövs och på vilket sätt varje medarbetare gör störst nytta.

”Hon kunde se i vilken roll hon fick mest ut av mig”, berättar en tidigare medarbetare.

Personer som någon gång rekryterats av henne – eller rekryterat tillsammans med henne – vittnar om en gedigen och professionell process och en lyssnande chef som ställer frågor för att hon är intresserad av svaren.

Hon uppges också lyckas attrahera relevanta toppkrafter. De rekryteringar hon gjort till sin ledningsgrupp sedan hon blev vd är teknikdirektören Johan Eriksson, som kommer från Google och mediedirektör Naja Nielsen, som lämnade ett jobb på BBC för SVT.

Privat tar familjen och vänner hennes mesta tid. Hon uppges både gilla och vara duktig på matlagning och bakning och gillar att pyssla runt på familjens lantställe på Härligö i Finska viken.

”Hon är generös med att öppna sitt hem”, vittnar flera om, och nämner både glöggmingel och fördrinkar inför prisutdelningar där SVT:s personal ska belönas.

Sådan hon är som ledare, så är också som människa, är källors bedömning: Varm, vänlig, lugn och lyssnande. Diplomatisk. En trygg, medlande, enande kraft i den ”lätt kaotiska” Lagercrantzfamiljen.

Men också en person som gillar att synas, till exempel på premiärer och mingel med kändismaken David, som också kommer upp i flera samtal Chef haft inför den här artikeln. Ibland som en belastning för henne, eller åtminstone ett visst oroselement.

”Men hon balanserar det snyggt”, som en källa uttrycker det.

Anne Lagercrantz 35/40 Foto: Eva Edsjö/ SVT Ledarstil 4/5 Varm och närvarande. Lugn och diplomatisk, men även driven och tydlig. Viker inte ner sig. Behöver inte höja rösten för att göra sig hörd. Beskrivs som mycket bra på att skapa relationer och vinna människors sympati även vid negativa beslut. Skulle, enligt flera källor, även kunna leda andra verksamheter. Delegering 4/5 Stöttande och tillitsfull. När de gemensamma ramarna är satta delegerar hon med stor frihet, höga krav och regelbunden återkoppling till medarbetarna. Sägs duktig på att sätta rätt person på rätt uppgift. Lägger sig inte i detaljer. Konflikthantering 5/5 Inget kan få henne att tappa fattningen och rasa, enligt Chefs källor. Upplevs pragmatisk och med en vänlighet som genomsyrar hennes ledarskap, vilket är extra påtagligt i konfliktsituationer när hon lugnt, tydligt och i god ton uttrycker sin vilja och står fast vid sin ståndpunkt. Gjuter olja på vågorna. Motivation 5/5 Motiverar genom ett stort intresse och engagemang för medarbetarnas arbete ute på fältet och genom att ständigt och tydligt lyfta fram vikten av SVT:s public service-uppdrag i samhället för yttrandefriheten och journalistiken. Kommunikation 5/5 Hon beskrivs som en briljant kommunikatör, både i större och mindre grupper, i skrift och i tal. Tydlig, lugn och lågmäld, vilket ger tyngd åt det hon säger. Många framhåller hennes osedvanligt goda förmåga att lyssna – och vara nyfiken på svaret. Beslutsfattande 4/5 En resonerande och prestigelös beslutsfattare, som vill ha in synpunkter i diskussionen. Ingen långbänkare, men fattar inte heller överilade beslut. Upplevs ha en god intuition som balanseras med en skarp analys. Håller sin linje, men kan ändra sig om ny information ändrar läget. Rekrytering 4/5 Attraherar duktigt folk och upplevs bra på att sätta ihop team. Har en förmåga att se enskilda medarbetares styrkor och nyttja dem på bästa sätt. Orädd och väntar hellre in rätt person än fyller poster snabbt. Ledningsgruppen består av fyra kvinnor och fyra män. Personlighet 3/5 Hon beskrivs som en varm, mjuk och empatisk person. Medlande och diplomatisk. Sin lediga tid ägnar hon åt familj och vänner, som hon generöst öppnar sitt hem för. Semestrar på familjens sommarö i Finska viken.

Så gör vi Cheftestet: Cheftestet bygger på gedigen research och intervjuer med en mängd personer – alltid minst 20 – som arbetar och har arbetat med den berörda chefen. Vi talar med personer på olika nivåer och från olika sammanhang där de samarbetat nära med chefen, allt för att förmedla en så bred och rättvis bild som möjligt. Utifrån detta analyserar Chef ledarskapet hos chefen i fråga och sätter betyg enligt de kriterier som vi anser känne­tecknar ett gott ledarskap. Den testade chefen får alltid läsa artikeln innan testet publiceras och erbjuds möjlighet att ge sin kommentar.