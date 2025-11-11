Den här artikeln handlar om Georgi Ganev.

Men den börjar och slutar ändå med Jan Stenbeck, entreprenören som skakade om det svenska medie- och telekomlandskapet med TV3, Metro och Comviq.

Han dog visserligen 2002, men är fortfarande en symbol för Kinnevik.

Och hyperaktuell genom Jan Almgrens färska bok Imperiet de ärvde – familjen Stenbecks makt, mörker och miljarder, och vårens SVT-serie Stenbeck.

Mycket har förändrats sedan Jan Stenbecks tid i Kinnevik.

Inte minst under de senaste åren, menar många av dem som Chef har intervjuat.

Och förklaringen stavas Georgi Ganev, vd sedan 2018.

”Hans främsta insats på Kinnevik är den stora kulturförändringen”, säger en medarbetare på investmentjätten.

Georgi Ganev.

Bort med det grabbiga hårda arbetsklimatet och ja-sägandet. In med kvinnor, mångfald och högre takhöjd, lyder Georgi Ganevs mantra, erfar Chef.

”När Georgi kom styrdes Kinnevik av bankers från London och det fanns bara en kvinna i investerarteamet. I dag är det fifty-fifty”, säger en person med god insyn i Kinnevik.

Eller 47 procent kvinnor för att vara exakt.

I ledningsgruppen är det 43 procent kvinnor och i hela bolaget är kvinnorna i majoritet, enligt den senaste årsredovisningen. 56 procent mot 44 procent.

Kombinationen fler kvinnor och Georgi Ganev var bingo för kinnevikare med småbarn.

Bolaget ändrade sin policy för föräldralediga. I dag får de 100 procent av lönen de första nio månaderna.

”Georgi är en modern chef. Redan under sin tid på Dustin drev han jämställdheten och mångfaldsarbetet stenhårt, långt innan det var en het trend”, berättar en tidigare kollega.

georgi ganev Georgi Ganev Gör: Vd för Kinnevik sedan 1 januari 2018. Familj: Fru och tre barn. Ålder: 49 år. Bor: Stockholm. Karriär i korthet: Utbildad civilingenjör i informationsteknik vid Uppsala universitet. Produkt- och marknadschef Tele2 2002–07, vice vd och vd Bredbandsbolaget 2007–10, marknads- och försäljningschef Telenor 2010–12, vd för Dustin 2012–18, vd för Kinnevik 2018–.

Så här säger en medarbetare i Kinnevik:

”När Georgi var ganska ny här satt vi i ett investeringsmöte om ett bolag som sysslade med kvinnlig hälsa och preventivmedel. Han tittade på alla runt bordet – bara män – skruvade på sig och sa: ’Så här kan vi inte hålla på.’”

Och på den vägen är det.

”Men Georgi jobbar inte bara för att få in fler kvinnor utan också medarbetare med olika bakgrunder, andra utbildningar och värderingar.”

Förändringsarbetet gav Kinnevik Allbrightpriset som Stockholmsbörsens mest jämställda bolag 2021.

Applåderna och ryggdunkarna ville aldrig ta slut.

Att Kinneviks börskurs då mer än dubblerats sedan Georgi Ganev tillträdde gjorde knappast hans popularitet mindre. Sommaren 2021 toppade aktien på 393 kronor.

Sedan dess har det gått snabbt utför.

”Han är inte rädd för att ta obekväma beslut. Han genomför med hård hand, men med varmt hjärta.”

Botten nåddes den 7 april i år med en kurs på knappt 63 kronor. Ett ras med över 80 procent mot toppnoteringen knappt fyra år tidigare. Och ett minskat börsvärde på runt 80 miljarder kronor.

”I många börsbolag hade det betytt silkessnöret. Men styrelsen gillar honom och har hela tiden trott på honom. Och nu har det förhoppningsvis vänt”, säger en person med god insyn i Kinneviks styrelse.

Under september har Kinneviks börskurs hoppat upp och ner runt 80 kronor.

Trots Kinneviks kräftgång som syns tydligt i de tre senaste årsboksluten, 2022–2024, nästan 27 miljarder kronor back, fick Georgi Ganev bonusar och ersättningar på 66 miljoner kronor under samma år.

Osmakligt, dundrade investerare och affärspressen.

Georgi Ganev kommenterar kvartalsrapporten i Börsmorgon i Di TV, 2025.

Så här sa Sverre Linton, chefsjurist på Aktiespararna:

”Ös gärna pengar över vd och ledningsgrupp men se till att först leverera bra avkastning till aktieägarna. Så har inte skett här och då blir det väldigt provocerande.”

Men bonusar och usla årsbokslut till trots.

På Kinnevik tycks Georgi Ganev vara en mycket populär chef. Han får toppbetyg i personalundersökningar år efter år, berättar Chefs källor.

Även på tidigare arbetsplatser var Georgi Ganev omtyckt, enligt före detta kolleger som Chef har intervjuat:

”Han är den bästa chef jag haft. Han har varit oerhört viktig för min fortsatta karriär. Med sin nyfikenhet och sitt driv var han en förebild”, säger en person som hade Georgi Ganev som chef under några år.

Hen fortsätter:

”Han vågade satsa på oss unga som hade entusiasm och engagemang, men inte ett tio år långt cv. Skulle han höra av sig och erbjuda mig ett jobb i dag skulle jag ha svårt att tacka nej. Jag vill gärna jobba med Georgi igen.”

”Han är lite som Mark Levengood. Pratar du med Georgi känns det som solen lyser bara på dig.”

Georgi Ganev beskrivs av många av Chefs källor som en jordnära, smart och trevlig chef.

Och en person som är bra på att ta folk, oavsett var i hierarkin de befinner sig.

”Han är social och genuin, någon som är lätt att tycka om. Och han är alltid fullt fokuserad på det samtal han är i. Det spelar ingen roll om det är med sin assistent eller styrelseordföranden”, säger en person i Kinneviksfären.

Hen fortsätter:

”Han är lite som Mark Levengood. Pratar du med Georgi känns det som solen lyser bara på dig. Georgi har den auran och det gör att han får förtroende från människor.”

Han ger också stort förtroende. Kinneviks vd är, enligt flera uppgiftslämnare, inte en chef som petar i detaljer.

”Nej, han är långt ifrån mikromanagement. Georgi delegerar och ger ansvar. Men samtidigt ställer han frågor för att förstå vad man gör. Men jag har aldrig upplevt att han mikrostyr. Det känns snarare tryggt att han är insatt om jag vill diskutera eller bolla något. Han är alltid lättillgänglig och tillmötesgående.”

Georgi Ganev.

Kinneviks vd är också en erkänt duktig lagbyggare. Han ser alla, får dem att dra åt samma håll och känna sig delaktiga, vittnar flera av Chefs källor om.

”Han är väldigt bra på att entusiasmera, inspirera, coacha och peppa. Han är också tydlig och pedagogisk med vad han vill och vilken riktning Kinnevik ska ta. Han låter medarbetarna blomma”, säger en anställd på Kinnevik, som menar att Georgi Ganev, trots sin mjuka framtoning kan ha hårda nypor.

”Absolut. Han är inte rädd för att ta obekväma beslut. Han genomför med hård hand, men med varmt hjärta. Och han står alltid för ett beslut. Jag har aldrig varit med om att han skyller ifrån sig.”

Och besluten är genomtänkta. Kinneviks vd skjuter inte från höften.

”Han lyssnar alltid på alla runt bordet först, innan han säger vad han själv tycker. Har han en tydlig åsikt brukar det bli snabba beslut. Speciellt om det är beslut som kan justeras i efterhand”, säger en person som varit med under många av Georgis beslutsprocesser, och tillägger:

”Stora investeringsbeslut, däremot, brukar självklart ta lite mer tid. Då vill han tänka. Men han söker inte konsensus på det sättet. Investeringar är ingen demokratisk process. Alla behöver inte vara överens.”

Hen fortsätter:

”Han brukar ofta ha en ganska stark åsikt, men det händer att han ändrar sig. Det är inte ofta, men står man på sig och har goda argument kan han backa. Och han har inget emot att man har en annan åsikt. Han vill ha högt i tak.”

RESULTAT KINNEVIK Nästa år firar investmentbolaget Kinnevik 90 år. Bolaget, som startades av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn, är noterat på Stockholmsbörsen och har runt 160 000 aktieägare. De största ägarna är den brittiska investeringsjätten Baillie ­Gifford, Spiltan Fonder och Verdere (familjen Stenbecks ägarbolag som via A-aktier har flest röster). I fjol gick Kinnevik back för tredje året i rad. Resultatet landade på en förlust på 2,6 miljarder kronor. Börsvärdet var drygt 20 miljarder kronor vid utgången av 2024 och substansvärdet 39 miljarder kronor, en nedgång med fem procent mot 2023. Kinnevik har ett 35-tal anställda i Stockholm och London. Under de senaste åren har bolaget sålt innehav i stora börsbolag som Tele2 och satsar i dag främst på tech-bolag, många av dem onoterade.

Även om Kinnevik är en folkaktie med 160 000 aktieägare och ett börsvärde på drygt 22 miljarder kronor har bolaget inte fler än ett 35-tal anställda.

Som investmentbolag är affärsidén att satsa i onoterade företag med stor potential. Med förhoppning att de blir succéer, börsnoteras och kommer att ge mångdubbelt tillbaka av det satsade kapitalet.

I dag investerar Kinnevik främst i så kallade tech-bolag inom hälsovård, mjukvara och energi.

Den tidigare strategin med medie- och telekombolag, övergavs definitivt när Kinnevik sålde sitt innehav i Tele2 till en fransk telekomjätte i början av 2024 för 13 miljarder kronor.

”Under Georgis tid har innehaven stöpts om helt. Det finns inget av Jan Stenbecks arv kvar i portföljen.”

Däremot håller Georgi Ganev fast vid Jan Stenbecks förmåga att våga utmana, ta risker och gå mot strömmen.

”Vi gör exakt samma sak som Jan Stenbeck och fortsätter rita om kartan”, sa Georgi Ganev till Dagens industri efter försäljningen av Tele2.

Georgi Ganev är aktiv på Instagram under namnet kinnevik_ceo, där han uppdaterar sina följare om livet på Kinnevik och ofta lyfter fram sina medarbetare.

Så här minns en tidigare anställd ett investeringsmöte där Georgi Ganev deltog:

”Jag skulle redovisa en benchmark jag sammanställt. Jag sa att man kan antingen göra så här, eller kanske så, men inte så där för det har ingen tidigare gjort. Då tändes en glödlampa i allas ögon. Vi ska göra som ingen tidigare gjort.”

Modet att gå motströms och satsa på oprövade och nystartade tech-bolag var en succé under Georgi Ganevs första år.

Men med räntehöjningar och Ukrainakriget klingade tech-hajpen av 2022 och många av Kinneviks bolag fick stora problem.

Några bolag gick i konkurs och Mathem, där Kinnevik satsat 3,5 miljarder kronor, var plötsligt inte värt ett öre.

Kraschade bolag och en fallande börskurs har lett till många svarta rubriker och röda siffror för Georgi Ganev och Kinnevik de senaste åren.

Själv lärde sig Georgi Ganev tidigt att stänga av mediebruset.

”Det är viktigt att inte må som sin aktiekurs”, sa han i en intervju i Dagens industri.

”Jag tycker egentligen det är synd att han inte är vd för ett större företag så att fler får ta del av hans fantastiska chefsegenskaper.”

”Det har varit tuffa år och stor press från olika håll. Men han står pall och har styrelsen i ryggen. Att Cristina Stenbeck kom tillbaka som styrelseordförande i våras tror jag gör det lättare för Georgi. Nu slipper storägaren vara ett skuggkabinett”, säger en nära medarbetare som tror att Georgi Ganev är ute efter revansch.

”Han är envis och vill vara med när det vänder. Hans strategi att inte låta sig styras av kvartalssiffror, aktieanalytiker och konkurrenter har varit effektiv för att klara alla motgångar”, säger en kollega på Kinnevik.

Så här sa Georgi Ganev i en intervju med EFN i våras:

”2021 tyckte alla vi var genier. Men jag gick inte ut och sa att jag var ett geni. På samma sätt tröstar jag mig nu med att jag kanske inte är fullt så korkad som vissa påstår i det läge som vi är nu.”

I samma intervju där Georgi Ganev beskrivs ”som en sådan som haft konstant medvind i livet och vars uppsyn, charm och briljans nog säkerställt att rätt många av livets dörrar öppnats på vid gavel”, säger han att Kinnevik inte handlar om snabba klipp.

CHEFTEST GEORGI GANEV 33/40 Georgi Ganev. Ledarstil 4/5

En modern ledare som genomfört en stor kulturförändring. Beskrivs också som jordnära, prestigelös, smart och social. Förvaltar arvet efter Jan Stenbeck genom att våga förändra och gå mot strömmen. Mycket omtyckt bland de anställda, entreprenörerna och i styrelserummet. Delegering 4/5

Ger sina medarbetare stor frihet under ansvar. Litar på dem. Mån om att förstå vad de håller på med. Använder kunskapen för att vid behov kunna diskutera detaljer. Men bara om medarbetaren så önskar. Mikrostyr aldrig. Konflikthantering 4/5

Taket upplevs ha höjts rejält på Skeppsbron 18 sedan Georgi Ganevs intåg. Prestigelös och kan ibland ändra åsikt. Hamnar mycket sällan i konflikt och påstås inte ha några ovänner. Starka egna åsikter och säger vad han tycker, men välkomnar mer än gärna andras idéer och förslag. Motivation 4/5

Beskrivs som en peppande lagbyggare. Lyckas entusiasmera och få alla att dra åt samma håll genom att vara tydlig med riktningen. Bra på att få medarbetarna att känna sig sedda och uppskattade. Hittar talanger och får dem att växa. Både får och ger förtroende. Kommunikation 4/5

Bra kommunikatör både internt och externt. Kan på ett tydligt och enkelt sätt förklara så att alla förstår. Mästare på att snabbt anpassa sig till vem han pratar med. Från uppsluppet och skämtsamt vid kaffeautomaten till mer strikt och vd-mässigt i styrelserummet. Synlig och lättillgänglig. Beslutsfattande 4/5

Gillar att fatta beslut och står alltid för dem. Kan ta snabba beslut om han är säker, men vid större investeringsbeslut får det ta tid. Inlyssnande och säger alltid sin åsikt sist. Sägs inte vara rädd för oeniga beslut. ”Krävs ingen konsensus vid investeringsbeslut.” Rekrytering 5/5

Bra på att omge sig med folk som kompletterar honom. Stort fokus på mångfald. Har förändrat kulturen rejält, från ”grabbigt” till jämställt. Kinnevik fick Allbright-priset i jämställdhet 2021. I ledningsgruppen är det 43 procent kvinnor och i hela bolaget är kvinnorna i majoritet (56 procent). Inte rädd att rekrytera på driv och potential mer än formellt cv. Personlighet 4/5

Upplevs empatisk, snabbtänkt och genuin. Alltid fullt fokus på det samtal han för. Får höga betyg i undersökningar bland både personalen och bland entreprenörer. Omtänksam, med socialt patos och en stabil en etisk kompass, som dock naggades i kanten vid bonusfesten.

Det handlar om att ha tålamod med investeringarna för att hitta guldkornen: ”Det är ett maraton och inte ett sprint.”

Nr 76 186 i Systembolagets sortiment borde ingen börs-vd känna till. Förutom Georgi Ganev, då. Det är ett finare rött vin, Melnik Premium, från den bulgariska vingården Abdyika för 198 kronor.

Vinet skvallrar om Georgi Ganevs Balkanbakgrund.

”Det är Georgis pappa och bror som driver vingården och Georgi har ett finger med. Det är väldigt fint där nere”, säger en kollega som gästat Abdyika.

Georgi Ganev, född i Uppsala, med en bulgarisk pappa och en svensk mamma, menar att hans rötter format honom både som människa och ledare.

Så här sa han i en intervju med Sthlm Sessions, som görs av Stockholms Handelskammare:

”Rent generellt har jag stort intresse och förståelse för andra kulturer.”

Gunilla von Platen, Georgi Ganev, Steve Angello och Cristina Stenbeck år 2018, vid välgörenhetsprojektet ”För vårt Sverige” som hjälper ensamstående mammor och utsatta ungdomar, samt stöttar kampen mot diabetes. Foto: Joey Abrait/TT

Den förståelsen hjälper honom också troligen att närma sig människor med olika bakgrund.

Han är en mästare på att anpassa sig till olika situationer, menar flera som Chef har pratat med.

”Han har en fantastisk förmåga att skifta mellan att vara en supertrevlig prick till att vara en skarp och beslutsfähig vd vid mer strikta tillfällen. Och alltid prata så att folk förstår”, säger en kollega från förr.

Och menar att Georgi Ganev inte får tillräckligt utrymme för sina kommunikativa färdigheter på Kinnevik.

”Han är en härlig person som bjuder på sig själv och en mästare på att härma dialekter och återge möten han suttit i med inlevelse och glimten i ögat. Och Georgi gillar scenen och stora sammanhang. Men han får inte riktigt utlopp för det på Kinnevik. Jag tycker egentligen det är synd att han inte är vd för ett större företag så att fler får ta del av hans fantastiska chefsegenskaper”, säger en tidigare kollega.

”Georgi är en modern chef. Redan under sin tid på Dustin drev han jämställdheten och mångfaldsarbetet stenhårt.”

Att Jan Stenbecks ande fortfarande vilar över Kinnevik vittnar flera av dem som Chef har intervjuat om.

Utanför huvudkontoret på Skeppsbron 18, som Jan Stenbeck köpte, ståtar i slutet av varje år Sveriges kanske största julgran.

En tradition Jan Stenbeck införde på 90-talet, några år innan den då 59-årige företagsledaren dog av en hjärtinfarkt 2002. Och som Georgi Ganev fortsatt med. Även om det formella granbeslutet tas av styrelsen år från år.

Årlig julgran på Skeppsbron i Stockholm.

Mellan Jan Stenbeck och Georgi Ganev har Kinnevik haft fyra vd:ar. Få minns dem. Men ingen glömmer Jan Stenbeck.

Om han ens lämnat bolaget. På Kinneviks Linkedin-sida radas alla anställdas profiler upp.

Högst upp finns Georgi Ganev med bild och texten:

CEO Kinnevik AB, Jan 2018–present, 7 år och 9 månader.

Längst ner finns en profil utan bild.

Texten lyder:

Jan Stenbeck, verkställande direktör, Kinnevik, full-time, Jan 1984–present, 41 år och 9 månader.

Så gör vi Cheftestet: Cheftestet bygger på gedigen research och intervjuer med en mängd personer – alltid minst 20 – som arbetar och har arbetat med den berörda chefen. Vi talar med personer på olika nivåer och från olika sammanhang där de samarbetat nära med chefen, allt för att förmedla en så bred och rättvis bild som möjligt. Utifrån detta analyserar Chef ledarskapet hos chefen i fråga och sätter betyg enligt de kriterier som vi anser känne­tecknar ett gott ledarskap. Den testade chefen får alltid läsa artikeln innan testet publiceras och erbjuds möjlighet att ge sin kommentar.