Cheftest: Helena Hedblom, vd Epiroc

DET GÅR BRA nu. I alla fall för koncernchef Helena Hedbloms gruvmaskinskoncern Epiroc, som gick ur 2025 med en orderbok som ökat markant och med glädjeskutt på börsen till följd av ett starkt fjolår.

Det negativa i årsbokslutet kan i princip skyllas på Donald Trump – tullar och dollarkurs påverkar naturligt ett bolag som verkar i 150 länder.

Orderböckerna lär rimligtvis fortsätta fyllas i takt med den gröna omställningen, där koncernens gruvmaskiner spelar en nyckelroll. Grön omställning kräver batterier. Batterier kräver metaller, vilket är just vad Epirocs kunder gruvbolagen gräver fram ur jord och berg.

Epirocs fokus på elektrifiering, automation och digitalisering gör gruvmiljön säkrare för människor och miljö. Bolagets börsvärde har mångdubblats under Helena Hedbloms sex år som koncernchef.

Helena Hedbloms karriär tycks följa samma positiva kurva som aktiekursen.

Helena Hedblom Gör: Koncernchef för Epiroc. Familj: Två söner, 22 och 25 år. Ålder: 52 år. Bor: Vendelsö utanför Stockholm. Karriär i korthet: Civilingenjörsexamen i materialteknik från KTH 1997. Jobbade på dåvarande Avesta Sheffield innan hon 2000 inledde sin långa Atlas Copco-karriär som ingenjör på divisionen Rock Drilling Tools i Fagersta. 2008 F&U-chef för materialutveckling, 2011 general manager för anläggningen i Fagersta, 2013 chef för divisionen och vid börsnoteringen 2018 även vice vd för Epiroc. 2020 tog hon över vd-rollen. Sitter i styrelserna för branschföreningen Teknikföretagen, IVA, börsbolaget Stora Enso och Wallenberg Investments AB. Mentor i Prins Daniels Fellowships mentorprogram.

I mitten av april var hon med och räddade Stegra, när Wallenbergs investeringsbolag gick in i det krisande batteribolaget. Som en av Wallenbergs betrodda direktörer sitter hon i styrelsen för Wallenberg Investments och Stora Enso.

Över lag åtnjuter hon stor respekt i svensk industri och i höstas förärades hon Ingenjörsvetenskapsakademiens, IVA, stora guldmedalj. 2024 utsågs hon av Dagens industri till Näringslivets mäktigaste kvinna och 2023 till Årets ledare av Affärsvärlden.

Helena Hedblom beskrivs som en strategisk, tydlig och jordnära ledare med starkt driv, en som får saker gjorda. Trygg i sig själv, utan politiska spel eller krumbukter eftersträvar hon samarbete på alla nivåer.

Hon beskrivs som lågmäld, rak och genuin, sätter sig inte på höga hästar utan bjuder tvärtom ofta på råd, inspel och kontakter. Och på sig själv.

Berns festsal var fullsatt av Epiroc-chefer från världens alla hörn när Helena Hedblom klev upp på scenen för att välkomna till kvällens middag och föredra sin syn på läget i bolaget.

Så plötsligt börjar jazzbandet spela och lägesrapporten utvecklas till att hon i stället började rappa fram talet. Publiken jublar, och när hon är klar blir det stående ovationer, enligt flera källor som var på plats.

”Hon är rolig och kan skoja med oss”, beskriver en som arbetat med henne länge.

”Helena har haft en väldigt brant utveckling både i karriären och i sitt ledarskap.”

Flera personer som Chef har talat med vittnar också om hur hon utan problem klivit upp på scen och deltagit när kulturuppträdande folkdansare velat ha upp frivilliga ur publiken under representationsmiddagar med stora kunder i andra delar av världen.

Det som också framstår som signifikativt för Helena Hedbloms ledarstil i Chefs research är hennes djupa engagemang och kunskap om gruvnäringen, ett mycket gott minne, nyfikenhet på människor och verksamhet ute på företagets olika så kallade ”sajter” (arbetsställen) i världen.

”Hon är väldigt nära affären för att vara på den höga nivån och har full koll på både siffror och verksamhet”, säger en källa.

Många vittnar om en grundad ledare som inte kompromissar med sina värderingar.

”Gruvor är en stor del av den globala ekonomin och har stor miljöpåverkan. Hon drivs av att Epiroc ska bidra till ett bättre samhälle”, säger en person till Chef.

Ett av de första beslut Helena Hedblom tog som koncernchef var att halvera koncernens CO2-utsläpp och fördubbla antalet kvinnor i operativa roller till 2030.

Hur viktigt det än är att leverera resultat kommer alltid säkerheten först.

”När dagen är slut ska alla ha kommit upp ur gruvan utan skador. Arbetsolyckor är en stående punkt på dagordningen”, vittnar en annan person om.

Enligt en artikel i Dagens industri baseras chefernas bonus även på säkerhets-, hållbarhets- och mångfaldsresultat.

Helena Hedblom upplevs av många som en tillgänglig ledare som är mån om att få reda på vad folk ute i företaget tycker. När hon någon gång råkar på människor som hon arbetat med för flera år sedan kan de få ett glatt hej och frågor om hur det går för barnen.

”Det är mitt intryck att många i bolaget känner ett slags relation med henne, de känner sig sedda av henne”, säger en person som sett hennes ledarskap under lång tid.

Hennes höga krav, resultatdriv och entusiasm upplevs smitta av sig i ökad motivation hos medarbetarna.

”Hon kan prata med folk på golvet och svara på frågor så att människor förstår, oavsett om det är gruvarbetare eller finansiella investerare.”

”Hon ser människor och lyckas få folk att tro på vad hon säger”, säger en källa.

”Många här skulle gå genom eld och vatten för henne”, beskriver en annan.

Helena Hedblom har alltid varit bergtagen av teknik, om uttrycket tillåts. Redan när hon växte upp i Härnösand var hon intresserad av naturvetenskap, och efter tekniskt gymnasium blev det ingenjörsstudier på KTH och sedan fyra år på Avesta Sheffield, innan hon började sin långa karriär på Wallenbergs Atlas Copco, där hon sedan fått allt större chefsansvar.

Yrkesmässigt kan hon beskrivas som ”uppvuxen och uppfostrad i Atlas delegerande företagskultur”, som en källa uttrycker det.

Det har hon tagit med sig till Epiroc, som är en avknoppning från Atlas Copco. Helena Hedblom delegerar, enligt uppgift, genom dialog med stor tillit och ger mycket frihet under ansvar.

”Hon förmedlar tydligt sina förväntningar och ger öppet och tydligt sin feedback”, säger en person som arbetar med henne.

”Hon backar en så länge man gör sitt bästa, och är bra på att sortera i vad som gör att det går dåligt. Du får tid på dig att leverera, men resultaten måste komma”, vittnar en annan källa om.

I ett bolag med 19 000 medarbetare och verksamhet i 150 länder är en tydlig delegationsordning nödvändig. Tidigare rapporterade åtta divisionspresidenter till henne, men i höstas organiserade hon om sin ledningsgrupp och la in ett mellanled med två affärsområdeschefer mellan sig och divisionerna. Nu har hon en ledningsgrupp på sex personer inklusive henne själv, som har möten månadsvis.

Under sin tid i Atlas Copco fick Helena Hedblom relativt tidigt chefsroller, varje gång med större ansvar. Fabrikschef på det som då hette Secoroc i Fagersta, F&U-chef för material, chef över hela Secoroc, och internationellt ansvar som divisionschef för Rock Drilling Tools.

När Atlas Copcos styrelse bestämde sig för att bryta ut verksamheten till ett eget bolag hade hon suttit i ledningsgruppen i ett år och var det naturliga vd-valet. Men eftersom hon inte hade börserfarenhet säkrade styrelseordförande Ronnie Leten med en interims-vd, Per Lindberg, för att genomföra noteringsprocessen 2018.

”Jag planerar för framgång. Det hade varit för riskabelt för Helena och hennes karriär och vi bedömde då att det var lämpligt att införa vad man kan kalla en interimslösning”, sa Ronnie Leten i intervjuer, när Lindberg två år senare lämnade över styret till Hedblom.

Hon fick inte precis någon smakstart som börs-vd. Den 1 mars 2020 tog hon över. Tio dagar senare deklarerade WHO covid-19 som en pandemi. Sedan dess har de globala kriserna följt varandra som ett pärlband och blivit det nya normala: Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina, Trumps tullkrig, Israels krig mot Hamas, som utvecklats till kriget mellan Iran och USA.

Själv behåller hon lugnet i konflikter och beskrivs som ”mittemellan-sträng” och rättrådig av källor. Ingen av alla de personer som Chef har pratat med har hört henne öppet höja rösten. Hennes missnöje märks i stället genom en bistrare min och kortare ton.

”Hon är bra på att vara tydlig med var gränserna går. Duckar inte, men dras inte heller med i konflikter”, säger en person.

Men det finns också de som tycker att hon kunnat gripa in tidigare.

”Det fanns tillfällen när jag hade velat se en rakare rygg”, säger en person som jobbade med henne tidigare i karriären.

Helena Hedblom har ett gott förhållande till facket och beskrivs allmänt som pro-facklig.

När det kommer till kundkonflikter uppges hon vara duktig på att ”ta skället och vända situationen till något konstruktivt”.

När Helena Hedblom tillträdde började hon med att lägga upp en strategi för Epirocs tillväxt. Bärande ord i den strategin är innovation, elektrifiering, automation och digitalisering. Allt för en högre säkerhet på en gruvmarknad som flyttar allt längre ner under jord.

Hon beskrivs som en strategisk och målmedveten beslutsfattare:

”Hon tänker tre steg fram och förbereder organisationen för det.”

Hennes beslut är genomtänkta, men helt klart snabbare än långsamma, enligt Chefs källor:

”Helena är väldigt analytisk, men hon fastnar inte i analysen utan är också handlingskraftig.”

När Vladimir Putin attackerade Ukraina var Ryssland Epirocs fjärde största marknad. Inom en vecka togs beslutet att stänga ner verksamheten där.

"Hon beskrivs som 'folklig' och naturlig. Enligt de flesta källor är hon duktig på att anpassa sin kommunikation till dem hon talar med."

Hennes beslutsförmåga kan dock skifta beroende på ärende:

”I allt som har med affären att göra är hon outstanding. Men när det kommer till personbeslut kan hon ge folk en andra chans för mycket”, säger en källa.

Trots att Helena Hedblom beskrivs som en god lagledare blir omdömet från hennes omgivning när det kommer till rekrytering lite lägre än i andra delar av ledarskapet.

”En del av hennes rekryteringar har inte alltid räckt till riktigt i sin roll”, säger en källa.

”Hon låter gärna folk få fler chanser, även när det är uppenbart för andra att det inte håller”, säger en annan.

Visst flyttar hon på personer som inte fungerar, men det kan ta tid och kräva övertalning:

”Hon skulle kunna göra sig av med folk i stället för att bara rotera dem.”

Samtidigt tycks hon själv verka som attraktionskraft för Epiroc som arbets-givarvarumärke både i Sverige och internationellt:

”Hon är en ledare jag skulle vilja jobba för”, säger en av Chefs källor.

Ett exempel på beslut som varit positivt för Epirocs arbetsgivarrenommé är till exempel införandet av tolv veckors betald föräldraledighet i hela koncernen.

”Det är drivet av värderingar, men är också en affärsmässig fördel eftersom det gjort en enorm skillnad för många medarbetare internationellt och lockar yngre arbetskraft”, säger en initierad källa.

Att koncernchefen i ett globalt börsbolag av Epirocs storlek i en så mansdominerad bransch är kvinna är tämligen unikt. När Helena Hedblom tidigare i karriären blev framlyft som ett jämställdhetsbevis och en galjonsfigur kunde hon bli arg. Nuförtiden låter hon sig utan problem intervjuas i rollen som ”mäktig vd-kvinna” – när tiden och hennes hårda reseschema så tillåter.

Helena Hedblom sägs vara en mycket god kommunikatör, men – trots sång- och dansnumren som tidigare omnämnts – ingen inspirationstalare eller debattör i samhällsfrågor.

”Tydlig, lågmäld, trygg i sig själv, jordnära, genuin och varm.”

”Det är inga överdrifter utan rakt på sak, även när det handlar om problem”, säger en person som sett hennes ledarskap under lång tid.

Bra i presentationer på stora scener, enligt uppgift, men bäst i det mindre formaten och framför allt i mötet med människor. Hon beskrivs som ”folklig” och naturlig. Enligt de flesta källor är hon duktig på att anpassa sin kommunikation till dem hon talar med oavsett var i världen eller den sociala hierarkin de befinner sig.

”Hon har fått tillbaka många affärer vi tappat”, säger en källa.

”Hon gör det lätt att förstå de förväntningar hon har på en och är superbra på feedback”, säger annan.

Helena Hedblom är en ledare de anställda är stolta över, vittnar flera av de personer som Chef talat med om.

Internt har hon Teams-möte med alla chefer i koncernen en gång i kvartalet för att redogöra för koncernens läge och svara på frågor – en gång på morgonen och en gång på eftermiddagen så att chefer i alla tidszoner kan delta. När hon är klar och CFO dragit siffrorna brukar hon också ha med någon eller några andra gäster som berättar om aktualiteter i koncernen.

”Hon är väl förberedd, närvarande och engagerad. Svamlar inte och blir inte långrandig”, säger en person som sett henne i Teams-rutan.

Så som hon beskrivs som ledare beskrivs hon också som person: tydlig, lågmäld, trygg i sig själv, jordnära, genuin och varm.

”Hon bryr sig om människor. Kan hon bidra när andra behöver något så vill hon det”, säger en av Chefs källor.

Flera som sett henne verka under lång tid, ser en ledare som mognat och blommat ut under sin karriär.

Det intensiva arbetet balanseras med mycket träning: dans för motion och glädje och yoga för sinnesro och balans. Det tar hon även med sig i jobbet: De som är på flerdagarsmöten med henne gör bäst i att ta med sig träningskläder – någon gång kommer alltid en personlig tränare och leder något slags träningspass för hela gruppen.

Och när syret och orken börjar tryta i långa arbetsmöten kan hon föreslå en paus – men inte för kaffe utan för armhävningar.

”Då stånkas det en del, men det förlöser också många skratt.”

Helena Hedblom 33/40 Foto: Dan Coleman Ledarstil 5/5 Strategisk blick mot horisonten, men fötterna på jorden. Tydlig, rak och snabb. Beskrivs som ”okrånglig”. Leder med stort engagemang, driv och resultatfokus. Upplevs oerhört kunnig. Nyfiken och tillgänglig, även för medarbetare längre ner i organisationen. Inkluderande och omtänksam. Baserar chefers bonus även på säkerhets-, hållbarhets- och mångfaldsresultat. Delegering 5/5 Fostrad i Atlas Copcos delegerande företagskultur och driver den vidare. Tydlig i både uppdrag och i sin feedback. ”Det är frihet under ansvar och du får tid på dig att leverera. Men resultaten måste komma”, som en källa uttrycker det. Konflikthantering 3/5 Tar de konflikter som behövs, även om somliga tycker att hon kunde gripa in tidigare. Drar sig inte för att flytta på dem som inte lever upp till förväntningarna. Sägs bra på att vända kundkonflikter till något konstruktivt. Motivation 4/5 Ses som en förebild som ”walks the talk”. Hennes engagerade arbete, tydliga värderingar och transparens motiverar. Autentisk, vilket inger respekt och skapar entusiasm. Kommunikation 4/5 Rak och tydlig. Alltid förberedd och bra på stora presentationer, men ännu bättre i mindre sammanhang. Ingen inspirations-estradör, enligt källorna. Hennes gedigna kunskap och mycket goda minne gör att hon kan tala fritt från hjärtat. Arbetsspråket är engelska, hon sägs kommunicera ledigt både med gruv-ar-betare i Indien och investerare från New York. Beslutsfattande 4/5 Analytisk och långsiktig i sin strategi. Snabb och rak i operationella beslut. Krånglar inte till det. Kan vara intuitiv, men inte slarvig. Bra i verksamhetsbeslut, men enligt en del sämre på person- och organisation: ”Hon kan ge folk en chans för mycket.” Rekrytering 3/5 Har enligt flera källor inte alltid bra personkännedom, ”även om hon gör fler bra rekryteringar än dåliga”. Kompetens går först, men värnar mångfald i alla led. Koncernen arbetar aktivt för att fördubbla antalet kvinnor i operativa roller till 2030. Personlighet 5/5 ”Helena är Helena.” Jordnära. Stabil. Autentisk. Hon bjuder på sig själv. Beskrivs som en generös humanist. Trevlig reskamrat, uppger flera som delat hennes många resdagar genom åren. Tränar mycket, företrädesvis dans och yoga.

Så gör vi Cheftestet: Cheftestet bygger på gedigen research och intervjuer med en mängd personer – alltid minst 20 – som arbetar och har arbetat med den berörda chefen. Vi talar med personer på olika nivåer och från olika sammanhang där de samarbetat nära med chefen, allt för att förmedla en så bred och rättvis bild som möjligt. Utifrån detta analyserar Chef ledarskapet hos chefen i fråga och sätter betyg enligt de kriterier som vi anser känne­tecknar ett gott ledarskap. Den testade chefen får alltid läsa artikeln innan testet publiceras och erbjuds möjlighet att ge sin kommentar.