Cheftest: Kristofer Tonström, vd Clas Ohlson

MED DIPLOM OCH BLOMMOR i händerna står en leende Clas Ohlsons vd Kristofer Tonström i fotoblixtarna framför kamerorna. Tidningen Markets läsare och jury prisar honom som ’Handelns mäktigaste person 2025’. Bara två veckor senare är det dags igen.

Den 1 oktober håller branschorganet Svensk Handel sin gala Retail Awards i de fina salongerna på Berns i Stockholm. När kvällen är slut går Kristofer Tonström hem som Årets mäktigaste inom handeln än en gång.

”Han har alltid varit i en klass för sig”, säger en källa som känt honom länge.

”Han är en något av en framtidsman”, säger en annan person i branschen.

Och ja, de flesta som Chef talat med uppskattar, till och med beundrar, Kristofer Tonström som ledare. Men inte riktigt alla.

Enligt tidningsuppgifter var han – samma dag som han prisades av branschen på Berns – på centrallagret i Insjön i Dalarna, bolagets ursprung och hjärta, och levererade vad de flesta anställda där uppfattade som en riktig käftsmäll. Vi ska återkomma till det.

Man kan dock inte annat än konstatera att Clas Ohlson går som tåget – i uttryckets ursprungliga betydelse – och att Kristofer Tonströms ledning och strategiomläggning från 2022 har lyckats väl. Företaget överträffar sig självt i varje kvartalsrapport och har lyckats förändra det forna postorderbolaget från gubbdagis till ett företag med hemmafixarprodukter som även attraherar unga kvinnor. Ett mer fokuserat utbud och en allt starkare e-handel är huvudorsakerna. Sedan Tonström tillträdde 2021 har börsvärdet mer än fördubblats.

”Han har varit en väldigt bra ledare för Clas Ohlson som bolag och för aktieägarna” säger en person Chef talat med och får medhåll av flera.

Såväl medarbetar- som kundundersökningar pekar uppåt.

I början av december meddelades att bolaget satsar på ett nytt logistikcenter i Insjön, en investering på närmare en halv miljard. ”Käftsmällen” i Insjön uppges vara en förutsättning för att investeringen skulle gå igenom och bolaget stanna på orten. Den innebär förändrade anställningsvillkor som kan minska inkomsten per månad med 5000 kronor för de 300–400 lageranställda, enligt vittnesmål i lokal- och fackförbundspressen.

”Ingen tidigare vd har vågat ta tag i det. Men han står rakryggad i den förändringen. Han duckar inte och skickar inte fram någon annan. ”

Efter att ha levererat beskedet tillsammans med den lokala ledningen har Kristofer Tonström upplevts som osynlig:

”Den lokala ledningen har skött allt. Han kunde ha varit här och lyssnat in känslorna. Närvaro hade gett mer kredd”, säger en av de många som jobbar i Insjön.

Delegering är en av Kristofer Tonströms styrkor i ledarskapet, enligt Chefs källor. Han uppges lita fullständigt på sina medarbetare och de får stort mandat att leda sin verksamhet utifrån den överenskomna inriktningen.

”Han fanns om jag behövde honom, men mandatet låg ute på respektive chef”, säger en av dem som Chef talat med.

Flera personer beskriver Tonströms sätt att delegera mer som ett handledande:

”Han sa aldrig ’gör så’ utan bollade tillbaka och ville att jag skulle ge honom ett förslag först. Folk växte enormt mycket med det”, säger en person som arbetat under honom tidigare.

”Han låter de som gjort jobbet och kan svara på frågor komma till tals”, säger en person som sett honom släppa fram medarbetare i ett styrelserum.

Detta sätt att ge närmast fullständigt fritt mandat under ansvar upplevs motiverande, tycker flera av de som jobbat med Kristofer Tonström genom hans karriär. Liksom hans ”tillsammans-skap”.

”Det var inte som att jag jobbade för honom, det var som att vi jobbade tillsammans”, säger en tidigare medarbetare.

Men han uppges också kräva engagerade medarbetare:

”Kristofer är bra på att omge sig med motiverade medarbetare, men är kanske inte den som vill skapa den bästa arbetsplatsen för alla. Han har hög kravnivå och förväntar sig engagemang. För dem är han oerhört inspirerande”, säger en person som jobbat med honom under lång tid.

Han sätt att bygga en löpande feedback-kultur är något som flera lyfter fram. Och hans käpphäst 7 habits. Vi ska återkomma till den också.

Kristofer Tonström beskrivs av sin omgivning som en smart och osedvanligt duktig business-kille. Efter en uppväxt i Tyresö och examen från Handelshögskolan i Göteborg avancerade han snabbt inom den amerikanska konsumentvarujätten Procter & Gamble.

”Han var en starkt lysande stjärna där. Alla tyckte om Tonström. Han var ett säkert kort, aldrig olämplig. Inte den roligaste, men fick alltid med sig hela gänget”, säger en person.

Enligt Chefs källor sågs han som en talang, närmast ”ett underbarn”, och fick snabbt ansvar för stora kunder. Efter tio år var han marknadschef för produktjätten i Norden, men gick då vidare till en tjänst som marknads- och försäljningschef på apoteksleverantören Omega Pharma Nordic, och hade exempelvis ansvaret för hudvårdsserien Aco. 2015 köptes Omega Pharma Nordic upp av amerikanska Perrigo, varpå Kristofer Tonström fick vd-ansvaret för norra Europa.

Kristofer Tonströms ledarskap uppges vara starkt influerat av Stephen Coveys tes, bok och utbildning 7 habits, om sju vanor för att vara effektiv. När 2026 är slut ska samtliga medarbetare på Clas Ohlson ha gått utbildningen.

Efter fyra år gick han vidare, och åt ett kanske oväntat håll. 2017 blev han vd för det i jämförelse lilla, svenska modeföretaget Filippa K. Många vittnar om att han stramade upp bolaget, plattade ut hierarkin och professionaliserade företagskulturen.

”En skicklig företagsledare som var tydlig i sin affärsstrategi och bra på att motivera och få med sig folk”, beskriver en av de personer Chef talat med.

Tydlig och konkret, kunnig och påläst. Operativ, men också en duktig strateg med helheten i fokus. Korrekt och reko är ord flera använder om hans ledarstil. Liksom lugn, analytisk, skarp och inlyssnande.

”Han är prestigelös, på ett sätt som är ovanligt bland män i hans position”, säger en annan.

Flera källor vittnar om att han är den bästa chef de haft, och att han satt exempel för deras eget ledarskap.

”Han är en ledare som lyfter teamet”, säger någon.

”Han leder genom att vara en god förebild”, säger en annan.

”Han är inte en särskilt god människokännare och tror ibland lite för gott om folk.”

Kristofer Tonströms ledarskap uppges vara starkt influerat av den amerikanske affärsmannen Stephen Coveys tes, bok och utbildning 7 habits, De 7 goda vanorna på svenska, om sju vanor för att vara effektiv. Han körde utbildningen genom hela företaget på Filippa K och när 2026 är slut ska samtliga medarbetare på Clas Ohlson också ha gått igenom den.

”Han höll själv utbildningen för sina chefer på ett jättebra sätt, och sedan har andra fått möjlighet att utbilda vidare”, säger en person som gått tvådagarsutbildningen för honom.

Även på Clas Ohlson har Kristofer Tonström plattat ut ledningshierarkin. Hans ledningsgrupp har bantats till fem personer plus honom. I stället har de fått större ansvar och de jobbar närmare de underställda som blir ett ”extended leadership team”.

”Det har minskat silotänket och varit väldigt bra för bolaget”, säger en källa.

”Han vill ha färre hövdingar och fler indianer”, säger en annan, som berättar att han kapat runt var fjärde tjänste-mannatjänst i sitt sätt att slimma organisationen.

För en ledare som sägs ha delegering som sitt främsta verktyg är det viktigt att samla bra personer kring sig. När det gäller rekrytering är hyllningskören inte lika samstämd. Enligt Chefs källor går Kristofer Tonström på kunskap och att ”hitta folk som levererar”, men:

”Det kunde ringa tydliga varningsklockor som han inte alls uppfattade”, säger en källa som arbetat i rekryteringsprocesser med honom tidigare.

”Han är inte en särskilt god människokännare och tror ibland lite för gott om folk”, säger en annan person.

Enligt vad Chef erfar har draget att välja ”härliga personer” minskat med åren. Han uppges också gärna välja likasinnade högpresterare, och gärna ge folk ur den egna organisationen större ansvar:

”Han gillar att plocka in unga talanger och se till att de lyckas.”

Men Chef har också stött på personer som sett ett undanglidande drag när de upplevt ett outtalat missnöje. Konflikthantering bedöms vara hans sämsta ledarskapsgren:

”Han berättade aldrig vad jag skulle göra bättre, vad han förväntade sig.”

”Han är prestigelös, på ett sätt som är ovanligt bland män i hans position.”

En del vittnar om favorisering, medan andra säger att han hade ett aktivt ledarskap även för ledet under, men utan att runda sina underställda chefer. Det finns de som vittnar om viss konflikträdsla:

”Han lyssnar, men är lite snäll, skulle behöva ta tjuren vid hornen tidigare”, säger en av dem, som också tror att det delvis ligger i hans strategi att låta folk lösa konflikter själva.

”Han tror på olikhet, även om den skapar friktion. Att det leder till bra saker, men också konflikter.”

Detta bekräftas i en intervju i tidningen Market i samband med att tidningen prisade honom:

”Jag brinner för att jobba och bygga lag tillsammans med en massa duktiga människor. Man kastar in en kolbit och ut kommer en diamant och det får gärna gnissla lite under resans gång”, säger han i intervjun.

Andra ser en modig, rak rygg i krissituationer, till exempel under höstens händelser i Insjön. Att företaget behövt konkurrensanpassa arbetet där har varit känt sedan länge, även för de som arbetar där. Övriga delar av företaget har gått igenom samma sak. Men Insjön sägs vara känsligt:

Här tog bolagets grundare, då 19-årige Clas Ohlson, över sin brors postorderfirma 1918, och det som var en cykelverkstad växte till ett lager. Han var själv vd fram till sin död 1979, då sonen Tore tog vid. 1984 kom den första vd:n utanför familjen. Bolaget har varit Insjöns stora arbetsgivare och stolthet, och har en tradition av samhällsansvar för bygden. Att förändra systemet med prestationslön här har varit en mycket het potatis.

Postorderfirman Clas Ohlson & co i Insjön.

”Ingen tidigare vd har vågat ta tag i det. Men han står rakryggad i den förändringen. Han duckar inte och skickar inte fram någon annan”, berättar en källa som varit med i företaget ett tag.

Samma beteende visade han när Filippa K tvingades säga upp personal under pandemin, som var ett hårt slag för modeindustrin. Under ett Teams-möte från köket på huvudkontoret ut till anställda i alla länder tog han tydligt ansvaret för situationen själv:

”Han sa att det var hans beslut och att det var nödvändigt för bolagets överlevnad”, minns en källa.

Beslutsfattande beskrivs som en av Kristofers Tonströms starka sidor. Balanserad och exekutiv är ord som flera personer använder, liksom analytisk och rationell.

”Han är både eftertänksam och snabb. Han sopar inte under mattan utan tar beslut, men inte i affekt.”

Även i beslutsfattandet är han en ”ledare som jobbar genom andra”, som någon uttrycker det. Flera vittnar om hur han inför flera förslag genast vände frågan med ett: Vad tycker du själv? I svaret utkristalliserade sig ofta beslutet.

”Han är en klassisk vd-typ”

När han började på Clas Ohlson gick det ganska långsamt, berättar flera personer.

”Men han gjorde sin hemläxa grundligt då. Träffade hundratals medarbetare och tog in deras bild av bolaget. Nu är det ett helt annat tempo”, säger en av dem.

Flera personer nämner också att han kan erkänna misstag och backa på beslut som har blivit fel. Prestigelösheten gör också sitt till för att han ska upplevas som transparent, och över lag beskrivs Kristofer Tonström som en lysande kommunikatör.

Flera personer som jobbat med honom under olika delar av hans karriär vittnar om hur de känt sig trygga genom att han håller dem i loopen med information.

I intervjusituationer uppträder han ledigt och naturligt, svarar rakt och trevligt på frågor och uppges posera för de bilder fotografer vill ha utan att krångla.

I början av december i fjol släppte bolaget sin halvårsrapport och i telefonkonferensen med investerare drar han rappt igenom siffror och relevanta fakta på ledig engelska, överlåter de mer detaljerade bitarna åt CFO, men svarar tydligt och initierat på de frågor som kommer.

Kristofer Tonström beskrivs som karismatisk på scenen, men utan att söka ljuset för sin egen skull. Ändå upplevs han vara bäst i mindre sammanhang och mellan fyra ögon, delvis för att han lyssnar, är närvarande och har något att säga när han pratar. De flesta av Chefs källor ser honom som ”unikt bra” på kommunikation.

”Han har heller inga problem med att blotta sig och ställa frågor”, säger en av dem.

Just nyfikenhet och kunskapssökande är en ytterligare sida av Kristoffer Tonström.

Lika strukturerad, balanserad och ambitiös som han beskrivs på jobbet framstår han privat, enligt Chefs källor. Går upp vid 04.30-snåret och drar på träningsskorna. Under sina många och långa löprundor lyssnar han på otaliga poddar och böcker. Därför upplevs han som oerhört kunnig i mycket, och vill gärna inspirera andra.

Förutom en passion för maratonlöpning spelar han en del tennis, och när familjen är i huset på Gotland kommer cykeln fram. Annars är familjen det som får det mesta av hans fritid.

Sina personliga sidor visar han i mindre sammanhang med människor som känner honom väl, då kan han också vara rätt rolig utan att för den skull bli ”clownig”. Andra tycker att han skulle kunna ”slappna av mer och släppa garden lite”.

”Han är en klassisk vd-typ”, säger någon.

Men säg den regel som inte har något undantag. Som exempel kan nämnas när den alltid så prydligt välkammade vd:n kopplade upp sig till Filippa K:s digitala stormöte från Vietnam, lätt svettig och rufsig i håret, iklädd kortärmad hawaiiskjorta.

”Han kunde bjuda på sånt”, säger en som var med.

Många beskriver honom som schysst och sympatisk:

”Kristofer är den person jag känner som haft bredast stöd i alla de bolag han verkat i. Det är en oerhört uppskattad person, chef och medarbetare”, säger en person som känt honom länge.

Eller som en av alla de Chef pratat med formulerar det:

”Hans största brist kanske är frånvaron av brister.”

Cheftest Kristofer Tonström 33/40 Kristofer Tonström Ledarstil 4/5 En ambitiös och erfaren ledare. Hängiven 7 habits-profet. Beskrivs som tydlig och konkret, kunnig och påläst. Operativ, men också en duktig strateg med helheten i fokus. Flera rankar honom som den bästa chef de haft. Även personer han kommit på kant med ser honom som en god ledare. Delegering 5/5 Delegering är kärnan i Tonströms ledarstil. Ger tilltro, full frihet och stort mandat, men är snabb att dra i tyglarna om han märker att något inte funkar. Tillgänglig som bollplank och försöker få medarbetare att själva hitta lösningar. Konflikthantering 3/5 Beskrivs som korrekt, saklig, tydlig och rak. Låter medarbetare försöka lösa konflikter på egen hand, men när det krävs kliver han in och tar ansvaret, även om en del anser att han väntar lite för länge. En del beskriver honom som undanglidande när han inte är helt nöjd. Motivation 4/5 Den tilltro han visar sina medarbetare upp-levs av många som mycket motiverande, liksom den egna passionen som smittar av sig. Ställer höga krav på både sig själv och sina medarbetare och är man på samma nivå upplevs det inspirerande. Kommunikation 5/5 Sägs av källorna ha en unik förmåga att förklara komplicerade saker så att alla förstår och anpassa sig till målgrupp och situation. Karismatisk när det krävs. Dessutom en duktig skribent. Inlyssnande och mån om att alla ska komma till tals i mindre sammanhang. Empatisk och konkret i enskilda samtal. Beslutsfattande 5/5 Rationell och balanserad som beslutsfattare. Vill ha goda faktaunderlag, men drar inte på besluten. Bättre fort med risk för fel än inte alls. Pekar inte med hela handen. Upplevs prestigelös och låter gärna de som kan frågan bäst presentera för styrelsen. Många direkt underställda honom upplever att besluten tas tillsammans. Rekrytering 3/5 Duktig på att lyfta fram interna talanger, men inte så jättebra människokännare, då han tror lite för gott om alla, enligt många av Chefs källor. Draget att välja ”härliga personer” har minskat med åren. Har en liten, helt jämställd, ledningsgrupp på sex personer och jobbar nära ledet under i ett ”extended leadership team”. Personlighet 4/5 Korrekt, ambitiös, lugn och disciplinerad utan att bli stel och tråkig. Varm, empatisk och prestigelös, enligt flera. Beskrivs som rättskaffens och ”superschysst”. Läser mycket och lyssnar på poddar. Hängiven maratonlöpare. Privat prioriterar han de viktigaste relationerna och familjen.

Så gör vi Cheftestet: Cheftestet bygger på gedigen research och intervjuer med en mängd personer – alltid minst 20 – som arbetar och har arbetat med den berörda chefen. Vi talar med personer på olika nivåer och från olika sammanhang där de samarbetat nära med chefen, allt för att förmedla en så bred och rättvis bild som möjligt. Utifrån detta analyserar Chef ledarskapet hos chefen i fråga och sätter betyg enligt de kriterier som vi anser känne­tecknar ett gott ledarskap. Den testade chefen får alltid läsa artikeln innan testet publiceras och erbjuds möjlighet att ge sin kommentar.