Uppdatering 2026-04-02: Fredrik Rosengren lämnar posten som rikskronofogde, för att efterträda Katrin Westling Palm som generaldirektör för Skatteverket. Fredrik Rosengren tillträder 18 maj 2026. Texten publicerades ursprungligen 2024-08-13.

På söndagsmorgonen den 18 februari utmätte Kronofogden smycken och kläder till ett värde av 79 500 kronor på ett hotell i Växjö.

De tillhörde Gunilla Persson, mer känd som svensk Hollywoodfru, tillfälligt i Växjö för att tävla i Melodifestivalen.

Och i mitten av april låg en av det kriminella Foxtrot-nätverkets guldringar ute på myndighetens nätauktion. En försäljning som fick en del kritik.

För att vara en myndighet som oftast arbetar i det fördolda har Kronofogden fått ovanligt mycket uppmärksamhet på sistone.

I augusti meddelade finansministern att Kronofogden, Skatteverket och Tullverket får ett utökat uppdrag att samarbeta mot organiserad brottslighet.

Ungefär samtidigt fick Polismyndigheten förtroendet att mäta ut tillgångar, som smycken och fordon, direkt på plats om de grep någon med skulder hos Kronofogden. Tillgångar för 93 miljoner har utmätts den vägen under 2023, enligt myndighetens senaste årsredovisning.

Fredrik Rosengren Gör: Gd för Kronofogden som rikskronofodge. Bor: Stockholm. Familj: Ja. Ålder: 51. Karriär i korthet: Pol mag från Lunds universitet 1997. Revisor på Riksrevisionsverket 1997–1998. Utredare, enhets- och avdelningschef på Ekonomistyrningsverket 1998–2007. Handläggare Finansdepartementet 1999–2000 (50 procent). Administrativ chef Riksgälden 2007–2011. Ekonomidirektör och administrativ direktör Skatteverket 2011–2018. Överdirektör Skatteverket 2018–2022. Har även suttit i Rädda Barnens svenska styrelse 2014–2018.

Samtidigt som Kronofogden får allt mer att göra ökar allmänhetens förtroende för myndigheten. I undersökningsföretaget Kantars förtroendemätning 2023 kommer Kronofogden på femtonde plats, myndighetens bästa resultat i mätningen någonsin.

”Det är otroligt glädjande att allt det hårda arbete vi gemensamt gör visar sig i ökat förtroende. Varje möte med våra kunder, vare sig det är i telefon, ansikte mot ansikte, digitalt eller genom media, bygger förtroendet hos dem vi möter. Det ska vi alla vara stolta över”, säger Fredrik Rosengren, rikskronofogde, i en kommentar på Kronofogdens egen sajt.

Det citatet är, enligt Chefs källor, talande för Fredrik Rosengren: Han är hängiven sitt uppdrag, sätter medborgarna i centrum och tar varje tillfälle som ges att uttrycka sin stolthet över sina medarbetare.

Och det väcker uppskattning. En person som Chef har talat med uttrycker sig så här:

”När jag tänker på Fredrik tänker jag osökt på devisen: ’Om du tar väl hand om din personal kommer de ta hand om dina kunder.’”

Fredrik Rosengrens omvittnade engagemang och hängivenhet motiverar många anställda.

En annan berättar om hur de inför en kampanj tryckt upp pappfigurer av vanliga människor i naturlig storlek.

När figurerna fullgjort sin ursprungliga uppgift tog Fredrik Rosengren med sig en av dem till sin arbetsplats, som en ständig påminnelse om vem han egentligen arbetar för.

Fredrik Rosengren gick ut från Lunds universitet med en pol mag-examen 1997. Efter det har han gjort hela sin karriär i statlig tjänst, med start som revisor på Riksrevisionsverket.

Han har varit chef i princip lika länge.

”Han håller sig nära verkligheten, samtidigt som han kan förklara det stora katedralbygget.”

1999 började han som enhetschef på Ekonomistyrningsverket och när han slutade där nio år senare hade han haft tre olika chefsbefattningar, arbetat med utvecklingsprojekt för Finansdepartementet och varit med och grundat Akademin för ekonomistyrningsfrågor i staten på företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet.

Sedan följde fyra år på Riksgälden innan han gick in i Skatteverkets tjänst, först som ekonomidirektör, därefter administrativ direktör och slutligen som överdirektör, det vill säga, andreman på myndigheten och generaldirektörens högra hand.

Detta ger Fredrik Rosengren 25 års chefserfarenhet.

Det märks, enligt Chefs källor. Det är svårt att hitta någon som inte hyllar hans ledarskap, eller som ens har något dåligt att säga om honom som chef.

”Det kändes aldrig som att han hade ambitioner att bli chef, men hans intresse för människor ledde honom åt det hållet. Han är undantaget från regeln som säger att ingen är född till chef”, säger en person som arbetade med Fredrik Rosengren tidigt i hans karriär.

Fredrik Rosengren gör en rundresa på myndighetens 32 kontor, ett kontor varje månad, då han bjuder in medarbetarna att samtala och fråga honom vad de vill.

Kanske är det vad som påstås vara ointresset för den yttersta makten som gör att han först den 5 september 2022 når den, i form av posten som generaldirektör för Kronofogden.

”Om statsförvaltningen ska ha en ledare så är det han. Det är ordning och reda, han vill gott och ser människor. Det är alltid medborgarna först”, säger en person som arbetat tillsammans med honom tidigare.

De få tveksamma kommentarer som beskriver svaga sidor i ledarskapet handlar om att han är något oprövad som ytterst ansvarig och att han först lutade sig mycket på överdirektören Cecilia Hegethorn Mogensen.

Men nu har han klivit fram, tycker de i nästa andetag.

Någon lyfter fram just hans popularitet som en möjlig brist, att han ”åkt lite räkmacka” och inte riktigt prövats i verklig kris.

”Han är så empatisk. Det är svårt att vara väldigt god i den positionen och det skulle kunna bli hans fall”, säger en av Chefs källor.

”Han är undantaget från regeln som säger att ingen är född till chef.”

Innovationskraft nämns också som en svaghet. Fredrik Rosengren gillar beprövade metoder.

”Han kanske inte är världens största visionär”, säger en annan person.

I övrigt beskrivs han som genuint klok och kunnig, stabil och lugn, alltid noga påläst.

”Han hade en naturlig pondus, gjorde träffsäkra iakttagelser och hade förmåga att tolka dem”, säger en person som jobbade med honom i mitten av 2000-talet.

Fredrik Rosengren beskrivs som noggrann och plikttrogen.

”Ärendet tar alltid ett steg framåt varje gång man träffar honom”, säger en tidigare medarbetare.

Han sägs ha ett gott strategiskt öga, kunna överblicka både nuläge och framtidsutmaningar.

”Han blev en läromästare för mig i hur man jobbar från en högre höjd. Vad man bör fokusera på och vad man ska lämna därhän.”

RESULTAT KRONOFOGDEN Kronofogdemyndigheten har runt 2 300 medarbetare och kontor på 32 orter i landet, huvudkontoret ligger i Sundbyberg. Under 2023 ökade antalet ärenden med 6 procent. Den totala skulden för privatpersoner ökade med 17 procent 2023 och var vid årsskiftet 119 miljarder kronor. Antalet skuldsatta företag och privatpersoner var 496 000. Ansökningarna om skuldsanering har ökat med 22 procent under året. Under 2023 hanterade Kronofogden 3,6 miljoner ärenden och drev in skulder på 14,9 miljarder, vilket är en liten ökning jämfört med 2022. Myndigheten underkände också betalningsförelägganden till ett värde av 113 miljoner och anmälde 163 ärenden om misstänkt penningtvätt till finanspolisen. Under 2023 drev Kronofogden in 370 miljoner kronor till brottsoffer genom skadeståndsmål, vilket är 60 miljoner mer än 2022. Den totala skadeståndsskulden var i slutet av 2023 10,2 miljarder.

En av Chefs källor berömmer hans förmåga att både zooma in till det konkreta och zooma ut till det strategiska:

”Han håller sig nära verkligheten, samtidigt som han kan förklara det stora katedralbygget.”

Fredrik Rosengrens ledarstil beskrivs övergripande som rak och tydlig, stabil, inlyssnande, prestigelös, inkluderande, vänlig, jordnära, ja rent av folklig.

Han hälsar på alla, även vaktmästare och städpersonal, och alla hälsar på honom.

”Det är ett ledarskap i ögonhöjd”, beskriver en medarbetare det.

En bild som många målar upp är den trevliga stämning som sprider sig när han, kanske med en kopp kaffe i handen, går runt i korridorerna och pratar med folk. Samma lättsamma kynne sägs gynna de möten och förhandlingar han deltar i.

De som suttit med honom i fackliga möten beskriver honom som ”behaglig” och ”transparent”:

”Han har förstått vikten av bra partsrelationer och är en bra budbärare i arbetsgivarrollen.”

För att vara en myndighet som oftast arbetar i det fördolda har Kronofogden fått mycket uppmärksamhet i media på sistone.

Ingen av det dryga trettiotal personer som arbetat med Fredrik Rosengren i olika roller under olika perioder av hans karriär, som Chef har pratat med, kan påminna sig att de sett honom tappa humöret eller ens höja rösten i potentiella konfliktsituationer.

Han beskrivs som en ”dialogens man och mästare”.

”Om det någon gång brann till så blev han kortare i tonen och ännu mer kameral”, beskriver någon.

Ingen kallar honom konflikträdd i dag, men det är sannolikt en förmåga han övat upp genom åren – personer som jobbade med honom i hans tidiga karriär vittnar om viss osäkerhet och konflikträdsla.

En annan sak som sägs prägla Fredrik Rosengrens ledarskap är nyfikenhet.

Han beskrivs som ”uppriktigt nyfiken” både på människor och verksamhet. Något av det första han gjorde när han tillträdde som rikskronofogde var att inleda den rundresa på myndighetens 32 kontor som fortfarande pågår, ett kontor varje månad, när han bjuder in medarbetarna att samtala och fråga honom vad de vill.

”Han är verkligen intresserad av att förstå verksamheten ända ut i kapillärerna”, säger en person som Chef talat med.

CHEFTEST POÄNG FREDRIK ROSENGREN 34/40 Ledarstil 4/5 Stabil, lugn, kunnig och tillitsfull. Ledarskapet präglas av ordning och reda, vänlighet och en förmåga att se varje medarbetare och insats. Vill förstå sin verksamhet ända ner på delgivningsnivå, har örat mot rälsen och ett ”management by coffeetalking around”, men också stor strategisk förmåga att utforma den för framtida utmaningar. Delegering 5/5 Håller sig på sin strategiska nivå och visar tillit till sina medarbetare. Samtidigt beskrivs han som tillgänglig när de behöver honom. Inget kontrollbehov, men förväntar sig regelbunden återkoppling, vilket han också uppges vara bra på att ge andra. Motivation 5/5 Genom hängivenhet för uppdraget, kompetens, prestigelöshet och allmän trevlighet, sägs han få alla att gå den extra mil som krävs. Upplevs mycket bra på att ge beröm och uttrycker ofta hur stolt han är över medarbetarna. Konflikthantering 3/5 Beskrivs som bestämd och vänlig, även om han inte har prövats i kris. Får sådant som kunde bli konflikter att stanna av och stilla sig. Är mån om att höra alla sidor, stödja dem som är i underläge och fokuserat föra situationen mot en lösning. Ingen som Chef har talat med har hört honom höja rösten. Kommunikation 5/5 ”Jättebra” är det samlade omdömet. I offentliga framträdanden gör han medarbetare stolta. I internkommunikation förklarar han även impopulära beslut sakligt och övertygande. I möten ser han till att alla kommer till tals, och hans trevliga ton både i korridorsnack och på sammanträden skapar en omvittnad tillit. Beslutsfattande 4/5 Fattar inte beslut förrän han tänkt klart och vet vad han vill. Reder ut alla oklarheter. Med det sagt drar han heller inte saker i långbänk. Sägs komma till skott så snart det är möjligt, utan att tappa något mellan stolarna. Rekrytering 4/5 Både personer som rekryterats av honom och de rekryterare han jobbat med uppskattar den noggrannhet som sägs omge hans rekryteringar. Lyssnar nyfiket och intresserat under intervjuer. Eftersom tillit till medarbetarna är hans främsta verktyg är varje rekrytering viktig. Hittar han inte rätt avvaktar han hellre. Ledningsgruppen består av tre män, inklusive gd, och åtta kvinnor. Personlighet 4/5 Beskrivs som social, trevlig och lättsam, jovialisk och nyfiken med en lite stillsamt torr och tillbakalutad humor. Ses som en humanist med stort engagemang för samhällsförbättring och rättvisa. Sport, läsning och familjen är det som engagerar honom utanför arbetet.

Regelbundet åker han också med på utmätningar och delgivningar för att se hur det går till och höra vad de som jobbar i själva verksamheten tycker.

”Det är absolut den bästa gd vi någonsin kunnat tänka oss. Han har verkligen örat mot rälsen. Trots att han är så många led bort inspirerar han oss genom att vara så delaktig”, säger en källa ute på fältet.

Hans omvittnade engagemang och hängivenhet motiverar många anställda.

En viktig del av det är hans ”management by coffeetalking around” i korridorerna på Sundbybergskontoret.

Men medarbetare på andra orter är inte riktigt lika entusiastiska – trots resorna har de inte hunnit se så mycket av honom än. Fredrik Rosengren bedriver ett nära ledarskap – på nära håll, anser de. Han gillar fysiska möten på kontoret.

Det gör inte alla i organisationen, och här finns ett tydligt spår av missnöje.

Sedan pandemin har distansarbetet varit obegränsat på Kronofogden. Det har använts som en rekryteringsfördel och till exempel it-avdelningen har rekryterats helt geografioberoende.

Fredrik Rosengren beskrivs som beslutsför. Han är eftertänksam och analyserande men inte velig och ”krånglar inte till det”.

”Han skjuter inte från höften, utan sover hellre på saken. Men han kommer till skott”, säger en person som jobbat med honom.

Skatteverkets gd Katrin Westling Palm, rikspolischef Petra Lundh och rikskronofogde Fredrik Rosengren under en pressträff angående arbetet mot organiserad brottslighet, i april 2024.

Det tog ett drygt år av analys och funderingar innan Fredrik Rosengren fattade beslutet att begränsa distansarbetet.

Den nya policyn är att det ska arbetas från kontoret två dagar i veckan. Det är inte populärt överallt. Medarbetare ute i landet refererar till ett Stockholmsperspektiv utan insikt i hur många timmar och mil det kan ta att åka på en enskild utmätning.

Men något internt uppror är det inte tal om, inte ens ett upprop.

Kanske beror det på att Fredrik Rosengren är en god kommunikatör. Rakt, enkelt och vänligt förklarar han sina argument för beslutet.

”Han är bra på att konkretisera och har en bra feeling för när det är läge att kommunicera i olika frågor”, säger en medarbetare.

De månadsvisa videoinspelningarna är huvudkanalen för internkommunikation. Filmerna kan kommenteras och oftast svarar han själv på de kommentarer som kommer in.

Tidigare kolleger och medarbetare vittnar om att Fredrik Rosengren inte gillat debatter och scener. Som statstjänsteman kommunicerar man med sin uppdragsgivare, staten, och ställer sig inte på medieestraderna och tycker saker, har han låtit förstå.

”Han är så empatisk. Det är svårt att vara väldigt god i den positionen och det skulle kunna bli hans fall.”

Men nu är hans roll att vara Kronofogdens ansikte utåt och när han kliver in på presskonferenser, konferensscener och i poddsamtal deltar han med en självklar naturlighet som får flera medarbetare att uttrycka stolthet över sin chef, enligt Chefs källor.

Men flera tycker att både han och myndigheten skulle vinna på att han klev fram ännu mer.

Fredrik Rosengren sägs gärna lyfta fram sina medarbetare och delegerar gärna.

Enligt Chefs källor använder han sin ledningsgrupp, litar på experters kunskap och lägger sig inte i detaljerna. Däremot vill han ha proaktiv återkoppling och upplevs också som duktig på att själv ge återkoppling.

”Han finns alltid när jag behöver honom, men låter mig göra mitt jobb i fred”, är en vanlig kommentar.

För att kunna styra genom sina medarbetare blir det viktigt att rekrytera rätt.

Fredrik Rosengren upplevs lägga mycket arbete på kravprofilen för varje tjänst. Personer som någon gång blivit rekryterade av honom beskriver det som en positiv upplevelse, en tydlig och omsorgsfull process med ordning och reda.

"Jag skulle kunna söka jobb på Kronofogdemyndigheten bara för att han leder den", säger en person som Fredrik Rosengren tidigare har jobbat med.

Sedan Fredrik Rosengren tillträtt som rikskronofogde har han delat upp den tidigare mycket stora verkställighetsavdelningen i tre avdelningar: verkställighet, överskuldsättning samt krav och betalning.

Det har fått till följd att ledningsgruppen nu innehåller tre direktörer från själva verksamheten, i stället för som tidigare, endast en.

Den består av tre män, inklusive gd, och åtta kvinnor.

Även om Fredrik Rosengren som sagt trivs på kontoret finns dock en tid som man aldrig ser honom där: måndag morgon. Då har han sin stående tennistid. Den är helig.

Tennisen har varit en stadig följeslagare genom yrkeslivet. Han har också ett brinnande intresse för historia och läser mycket, vittnar flera om.

Utöver det har han genom åren varit engagerad i sina barns fritidsaktiviteter.

”Han är familjekär”, berättar en person som känner honom väl.

Omsorgen verkar inte stanna vid familjen. Många av dem som Chef talat med nämner att han verkligen bryr sig om hur medarbetare har det, att de känner sig trygga i hans ledarskap, att han känner ett genuint engagemang för verksamheten.

”Jag skulle kunna söka jobb på Kronofogdemyndigheten bara för att han leder den. Han är den bästa chef jag haft”, säger en person som han tidigare har jobbat med.

Så gör vi Cheftestet. Cheftestet bygger på gedigen research och intervjuer med en mängd personer – alltid minst 20 – som arbetar och har arbetat med den berörda chefen. Vi talar med personer på olika nivåer och från olika sammanhang där de samarbetat nära med chefen, allt för att förmedla en så bred och rättvis bild som möjligt. Utifrån detta analyserar Chef ledarskapet hos chefen i fråga och sätter betyg enligt de kriterier som vi anser kännetecknar ett gott ledarskap. Den testade chefen får alltid läsa artikeln innan testet publiceras och erbjuds möjlighet att ge sin kommentar.