Cheftest: Jonas Lindström, vd Verisure

DEN 8 OKTOBER 2025 ringer klockan på Stockholmsbörsen på Mäster Samuelsgatan. Larmjätten Verisure gör börsdebut. Aktien stiger med 12 procent på premiärdagen och Jonas Lindström andas ut.

Som vd för Verisure i Sverige och Norden har han jobbat stenhårt för noteringen. Men säger inte ett ord – utåt. Varken före eller efter noteringen.

”Jonas är ingen som söker strålkastarljuset. Vid noteringen var det naturligt att koncern-vd:n Austin Lally stod i centrum”, säger en högt uppsatt person i Verisure.

Men inte dryga veckan senare. Då är det dags för nya feta rubriker: ”Verisure utsatt för hackerattack.” Personuppgifter om 35 000 kunder har läckt.

Aktien rasar 5,1 procent samma dag. Jonas Lindström ligger lågt.

Det är kommunikationschefen Tarik Belqaid som uttalar sig. Men det borde vara Jonas Lindström, tycker några av Chefs källor.

”Mot slutet (av ett möte) lyfter han blicken och säger … ’så har jag några detaljfrågor’. Har du då inte exakt koll på detaljerna är det ganska krävande att jobba med honom.”

Så här säger en av dem:

”Jonas är lite av en doldis, trots sina 25 år i näringslivet. Han borde bli lite synligare, inte minst nu när Verisure finns på börsen. Våga träda fram mer och ta debatten. Det är så man skapar tryck i sitt ledarskap.”

En sökning i Sveriges största artikeldatabas – Retriever – ger tio träffar på Jonas Lindström och Verisure.

Intervjuerna i affärspressen lyser med sin frånvaro. Det gör honom till en av de mest anonyma toppchefer som Chef har cheftestat under alla år.

Men på Verisure, där han haft olika chefsposter sedan november 2013, är Jonas Lindström en stor profil.

Och mycket uppskattad.

”Han går hem både bland fotfolket, toppcheferna, ägarna och styrelsen. Jonas är lågmäld, lugn och metodisk, men ändå karismatisk. Han är utan tvekan den vassaste analytiker jag jobbat med”, säger en medarbetare på Verisure.

Och fortsätter:

”En av hans största styrkor är förmågan att göra andra bättre. Han är en lagbyggare som hellre lyfter andra än sig själv. Han är bra på att inge trygghet och tillit och få teamet att nå högre än målen. Och så är Jonas prestigelös och har noll ego.”

Fråga, fråga, fråga. Det är ett av Jonas Lindströms mantran. Det handlar om att förstå och få saker att hända.

”Du kan ha ett möte med Jonas där han bara sitter och lyssnar. Mot slutet lyfter han blicken och säger, ’så har jag några detaljfrågor’. Har du då inte exakt koll på detaljerna är det ganska krävande att jobba med honom”, säger en chef på Verisure.

En person som varit nära Jonas Lindström i många år ser detaljfrågandet som ett styrkebesked.

”Modernt ledarskap har utvecklats till att man måste förstå detaljerna. Du kan inte bara delegera och luta dig tillbaka i en konkurrensutsatt värld. Det handlar inte om att Jonas vill mikrostyra, utan om att han vill förstå för att kunna stötta när det behövs.”

Andra kolleger menar att detaljerna ibland tar för mycket av vd:ns tid.

”Jag vet att han jobbar med att inte borra ner sig i detaljer. Han hinner helt enkelt inte. Jonas är tidsoptimist, men bra på att prioritera. Men dygnet har inte mer än 24 timmar”, säger en nära medarbetare till Verisures vd.

En tidigare kollega minns en upptagen chef:

”Jag vet inte om det var för mycket jobb eller nonchalans som gjorde att han ibland kom sent till möten eller helt glömde av dem. Jag fick aldrig riktig klarhet i det.”

Verisure är ett av världens största larmföretag med sex miljoner kunder i 18 länder och huvudkontor i schweiziska Genève. Men rötterna är svenska.

Bolaget startades 1988 av säkerhetsföretaget Securitas, under namnet Securitas Direct.

Målet var tydligt: Att få vanliga villaägare att installera larm.

”På den tiden var det nästan bara förmögna personer som hade larm. Många fnös åt oss när vi ville nå en annan grupp”, säger en person som var med under bolagets första år.

Successivt växte Securitas Direct, som bytte namn till Verisure 2009.

”Jonas kom till bolaget som marknadsdirektör och har betytt oerhört mycket för att bygga upp varumärket Verisure”, säger en tidigare kollega.

Även om Jonas Lindström har sitt arbetsrum i Solna finns det svenska huvudkontoret i Linköping.

Ungefär en gång i månaden åker han dit för att träffa medarbetarna, berätta vad som är på gång och svara på frågor. Efter önskemål från personalen. Tidigare hölls stormöten sporadiskt.

”En medarbetarenkät visade att många tyckte att Jonas och ledningen borde synas mer. Jonas är ingen estradör, men han gör det bra på mötena”, säger en toppchef på Verisure.

Men det kan bli bättre, menar en annan kollega:

”Jonas är en väldigt klok, omtänksam och duktig chef som gillar intellektuella utmaningar. Men han klär på sig en roll när han ska framträda som känns formell och påklistrad. Han skulle vinna på att bjuda mer på sig själv.”

Jonas Lindström är inte chefen som pekar med hela handen och säger ”så här ska vi göra”. Men han får ändå ofta sin vilja igenom, sägs det.

Så här beskriver en Verisure-anställd beslutsprocessen:

”Jonas lyssnar in vad alla runt bordet har att säga. Och han säger aldrig vad han själv tycker förrän i slutet, så att vi inte färgas av hans åsikter. Om han har några. Ibland fångar han mest upp vad andra tycker och utgår från det. Han är väldigt duktig på att ta några tankar, bygga vidare på dem till något konkret och få folk att springa för dem.”

Hen fortsätter:

”Jonas är datadriven och rationell, tar aldrig beslut på känsla. Men han är beredd att testa i mindre skala om han är osäker. ’Det är bara att ändra sig om det inte funkar. Vi kan inte analysera ihjäl oss’, brukar han säga.”

Flera av Chefs källor säger att Jonas Lindström är öppen och tillåtande. Han vill ha högt i tak, men inte några bromsklossar.

Så här berättar en av dem:

”Jonas vill inte ha friktion. Jag ska inte gå så långt att säga att han är konflikträdd. Men han försöker förekomma friktion genom att vara väldigt inlyssnande. Och det funkar. Det är ytterst sällan han hamnar i konflikt.”

Förmågan att lyssna sträcker sig långt utanför de tre ledningsgrupper Jonas Lindström finns med i.

”Han vill ta tillvara den bästa idén. Det spelar ingen roll om den kommer från en toppchef eller någon som gör sin första dag på jobbet. Det är en tävling mellan de bästa idéerna”, säger en person med god insyn i Verisure.

Hen fortsätter:

”Själv är Jonas inte superkreativ. Men han är otroligt duktig på att bygga team där idéerna sprutar. Det gör att det är väldigt kul att jobba runt Jonas. Han har humor också. Jag sökte mig till Verisure för att jag ville jobba med honom. Han är lite av en talangmagnet.”

Något som gav Verisure utmärkelsen Årets karriärföretag i kategorin civilingenjörer 2025.

Priset fick larmjätten för ”sin förmåga att förena trygghet och framåtanda i en arbetsmiljö där människor får växa och ta ansvar. Genom att erbjuda tydliga utvecklingsvägar, uppmuntra intern rörlighet och skapa en stark gemenskap lyckas de både attrahera nya talanger och ge erfarna medarbetare möjlighet att fortsätta att utvecklas.”

”Jonas är en viktig del i detta. Utbildningsprogrammen internt har förbättrats sedan han blev vd. Hela hans ledarskap andas samarbete. Tidigare jobbade vi mer i silos där varje enhet jobbade mot sina egna mål. Nu tänker alla på helheten”, säger en toppchef på Verisure.

Det är engelska som gäller i Verisures nio sidor långa mångfaldspolicy – Diversity, Equity, Inclusion and Belonging policy. Allt för att funka bland koncernens 30 000 medarbetare i Europa och Latinamerika.

Men den tycks svår att leva upp till. I alla fall i koncernledningsgruppen där det är elva män och tre kvinnor. Det ser bättre ut i den svenska ledningsgruppen där det är fem män och tre kvinnor. I den nordiska finns bland andra tre spanjorer.

”Vi är nog ensamma om att ha tre spanjorer i en nordisk ledningsgrupp. Men Spanien är vår största marknad och trion har jobbat i Sverige även om de i dag finns i Madrid. Det funkar bra och de har lärt sig en del om oss. Att vi tar lunch 12.00 och inte 14.30, till exempel”, säger en chef på Verisure.

Verisure samarbetar med RFSL sedan sommaren 2023. RFSL utbildar Verisures personal i hbtqi-frågor och Verisure stöttar RFSL i deras säkerhetsarbete.

”Verisure vill stödja det viktiga arbetet RFSL gör och stå upp för rätten att vara sig själv; både i samhället och på vår arbetsplats. Jag är stolt över att vi nu med RFSL:s hjälp arbetar för att bli ett ännu mer inkluderande och välkomnande företag för alla, oavsett ålder, kön, bakgrund eller sexuell läggning”, sa Jonas Lindström i tidningen QX, i ett av sina få medieavtryck.

En utpräglad strateg. Det är något om honom som nästan alla lyfter fram. Också kolleger från Jonas Lindströms tid på konsultföretaget McKinsey och Telenor.

”Jonas var oerhört omvärldsallmänbildad. Det var precis som han visste något som ingen annan visste. Han hade något på känn”, säger en person som jobbade med Jonas Lindström under hans år på Telenor.

Den förmågan låg bakom Jonas Lindströms kanske främsta bedrift på Verisure:

”Jonas såg långt före många andra att nedsläckningen av 2- och 3G-näten skulle komma. Det har varit ett enormt projekt att uppdatera eller byta 80 procent av alla kunders larm de senaste tre åren. Det har varit investeringar för flera hundra miljoner. Jag vill säga att utan Jonas hade det inte gått så bra och smärtfritt som det gjort”, säger en tidigare toppchef i Verisure.

Verisure-medarbetare och Jonas Lindström lyfter gärna fram företagets samhällsnytta ”Vi räddar liv och får många svenskar att sova lugnare om nätterna”.

Flera av dem Chef intervjuat säger sig vara stolta över att jobba på Verisure. Därför svider det när företaget kritiseras eller anmäls.

Och det händer.

När Aftonbladet granskade Verisure 2022 avslöjades inte bara en osund säljkultur och tveksamma bonusavtal. Att nakenbilder på kunder skickats runt bland anställda skapade skandalrubriker. Det var bilder som tagits när larmkamerorna gått igång av misstag. En naken kvinna som kom från duschen var ett exempel.

”Alla tittade på bilderna och tyckte det var jättekul”, sa en före detta anställd till Aftonbladet.

Avslöjandet fick Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) att granska Verisure och i slutet av 2024 ge dem en reprimand.

Aftonbladets krönikör Jan Guillou spädde på kritiken med att ”jag avskyr Verisure” efter att han ansett sig vara uselt behandlad.

Jan Guillou är inte ensam. Sedan 2020 finns det 293 anmälningar till Konsumentverket, 173 till Allmänna reklamationsnämnden och 36 till Nix-nämnden mot Verisure. Det handlar om aggressiv marknadsföring och telefonförsäljning, snåriga avtal och telefonförsäljning trots att kunden sagt nej, genom att anmäla sig till Nix-registret.

I höstas satte Konsumentombudsmannen Cecilia Tisell ner foten. Hon vill förbjuda all telefonförsäljning. ”Telefonförsäljning berövar konsumenten initiativet och kontrollen över både vad som ska handlas och när det ska ske”, sa Cecilia Tisell.

Vad Jonas Lindström tycker om förslaget är okänt. Återigen var det kommunikationschefen Tarik Belqaid som svarade Dagens industri.

”Vi har genom åren konsekvent anpassat oss till förändrade regelverk och vi är trygga i vår förmåga att fortsätta göra det.”

Ett par av de personer på Verisure som Chef har talat med säger att Jonas Lindström följer telefonförsäljningsfrågan noga.

”Telefonförsäljning är effektivt och viktigt för Verisure. Men jag förstår att myndigheterna reagerar. Vår marknadsföring och våra säljmetoder har förändrats under de år jag jobbat på företaget. Det är aggressivare och man spelar mer på människors rädslor.”

Jonas Lindström är inte bara sparsam med att medverka i medier. Han är också försiktig med att prata om sig själv. Också med dem han jobbar nära.

Så här säger en:

”Han är väldigt lätt att jobba med, omtänksam och smart. Men jag vet väldigt lite om honom. Vi pratar knappt om livet utanför jobbet. Han har hög integritet.”

Chef har i över 25 intervjuer som gjorts ändå fiskat upp lite om Jonas Lindströms privatliv:

Han kommer från en bondsläkt från Dalarna och utbildade sig vid Handelshögskolan i Stockholm. Gjorde en avstickare till universitetet i Chicago där han mötte sin blivande fru som är från Indien. Paret har två söner som vuxit upp i en villa på Lidingö, i Stockholm, där det talas engelska.

Han gillar matlagning, längdskidåkning och Arsenal. I höstas fyllde han 50. Presenten från ledningsgruppen: En stor legobåt.

Jonas Lindströms reaktion:

”Han blev glad. Jonas älskar lego”, säger en av källorna.

Cheftest Lindström 26/40 Jonas Lindstrom Ledarstil 3/5 En lagbyggare som hellre lyfter fram medarbetarna än sig själv. Omtyckt både bland fotfolket, toppcheferna och i styrelserummet. Erkänt effektiv och metodisk, utan att spruta ur sig idéer. Leder genom att ställa frågor. Delegering 3/5 Litar på sina medarbetare och ger dem stort handlingsutrymme. Sällan inne och petar. Men kan ställa detaljfrågor i syfte att förstå. Finns nära till hands för chefer som vill ha stöttning och hjälp. Konflikthantering 3/5 Beskrivs som korrekt, saklig, tydlig och rak. Låter medarbetare försöka lösa konflikter på egen hand, men när det krävs kliver han in och tar ansvaret, även om en del anser att han väntar lite för länge. En del beskriver honom som undanglidande när han inte är helt nöjd. Motivation 4/5 Många lyfter hans förmåga att få medarbetare att känna sig sedda och hörda. Främjar samarbete och anses duktig på att få ut det bästa av både en grupp och att lyfta enskilda medarbetare. Sägs ha byggt upp en kultur som gör att många stannar länge på Verisure. Kommunikation 2/5 Ingen estradör som trollbinder sin publik. Men gör ändå jobbet, även om han gärna skickar fram andra. Skulle, enligt flera källor, vinna på att släppa loss lite vid större sammanhang. Hög integritet och pratar sällan om livet utanför Verisure. Nästan osynlig i medierna. Beslutsfattande 4/5 Analytisk och lyssnar gärna in alla runt ett bord innan han tar ett beslut. Beslutsför, men söker konsensus. Det gör ibland att besluten tar tid. Är han osäker på konsekvenserna av ett beslut uppges han testa i mindre skala först. Rekrytering 4/5 Beskrivs som en talangmagnet. Flera som Chef intervjuat säger att de började på Verisure för att få jobba med Jonas Lindström. Bolaget utsågs till årets karriärföretag bland unga civilingenjörer i fjol. Har en ambitiös mångfaldspolicy och har till exempel tre spanjorer i den nordiska ledningsgruppen. Personlighet 3/5 Beskrivs som en omtänksam person som skapar trygghet. Inte de stora gesternas man utan upplevs mer vara en självreflekterande tänkare. De som känner Verisures vd väl skrattar gärna tillsammans med honom.

Gillar matlagning, längdskidåkning och

Arsenal. Hög integritet.

Så gör vi Cheftestet: Cheftestet bygger på gedigen research och intervjuer med en mängd personer – alltid minst 20 – som arbetar och har arbetat med den berörda chefen. Vi talar med personer på olika nivåer och från olika sammanhang där de samarbetat nära med chefen, allt för att förmedla en så bred och rättvis bild som möjligt. Utifrån detta analyserar Chef ledarskapet hos chefen i fråga och sätter betyg enligt de kriterier som vi anser känne­tecknar ett gott ledarskap. Den testade chefen får alltid läsa artikeln innan testet publiceras och erbjuds möjlighet att ge sin kommentar.