”Jätteviktigt att tillåta – och fira – misstag på jobbet”  

Varför menar du att just evolutionen är en så kraftfull modell för att förstå kreativitet?

”Kreativitet är gammal kunskap kombinerad med ny information. Den principen har testats av evolutionen under 3,7 miljarder år. Efter 150 år av forskning om det, vet vi hur den processen fungerar. Många har gjort samma observation, att evolutionen är en kreativ process. Men ingen har tidigare sagt; så här använder du den förståelsen”, svarar Patrik Lindenfors, forskare i biologisk och kulturell evolution och författare till nya boken Kreativ med Darwin.

”Psykologisk trygghet är viktigt, det måste finnas utrymme för att provtänka och även tänka fel.”

Så hur gör man det?

”I princip är det tre steg. Först det fria tänkandet, att spåna ofiltrerat och släppa lös i grupp. Inga idéer är dåliga! Men det är viktigt att tänka själv först och sedan tillsammans korsbefrukta idéerna. Det andra är att formulera idéer skarpt och låta de nya idéerna möta gammal kunskap. Formulera idéerna så att de verkligen går att utvärdera. Det tredje är att välja vilka kriterier vi vill använda för att avgöra vad som är bra och dåligt. I naturen finns kriterierna; vad har en viktig funktion, vad är attraktivt och vad gör att man kan dominera över andra? Men man kan också behöva ha egna kriterier som är specifika för den bransch man är i.”

Du skriver om att ”tänka fritt” och ”tänka rätt”. Hur hittar man den balansen?

”Det här är kreativitetens nyckel, en växelverkan. Den svåraste uppgiften är att fortsätta med det man är bra på samtidigt som man tänker nya tankar. Kreativa blixtnedslag kommer bara. Men man kan vara kreativ utan blixtnedslag. I stora organisationer kan man ha innovationsavdelningar samtidigt som andra håller verksamheten igång. I mindre organisationer får man ha utvecklingsdagar eller möten och uppmuntra medarbetarna att ge förslag på förbättringar”, säger Patrik Lindenfors.

Vad hoppas du att jag som chef framför allt ska ta med mig från boken?