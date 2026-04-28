Chefers engagemang minskar – så peppar du dig själv

TROTS ATT FÖRETAG världen över gjort investeringar i AI har inte produktiviteten ökat. Det visar Gallups årliga undersökning State of the Global Workplace. Och, enligt rapporten, är den felande länken cheferna.

”I organisationer som investerar i AI är den viktigaste förutsättningen för att medarbetarna ska börja använde det, förutom teknisk integration, att deras direkta chef aktivt förespråkar det”, skriver Gallups vd Jon Clifton i förordet.

Enligt rapporten sjunker medarbetares engagemang för jobbet för tredje året i rad till 20 procent, samma nivå som pandemiåret 2020. Det har, enligt rapportförfattarnas beräkningar, minskat världsekonomin med tio biljoner dollar.

Och det största engagemangstappet står cheferna för. Chefernas engagemang fastslås i rapporten till i genomsnitt 22 procent för 2025, jämfört med 27 procent året före, vilket är det största tappet under ett enskilt år och knappt högre än medarbetarnas engagemang.

Siri Helle. Foto: Erik Ardelius.

Men brist på lust och engagemang går att göra något åt. Organisationspsykologen Siri Helle, som bland annat skrivit boken Känslofällan pratar om hur vi kan ändra våra känslor med beteendeprincipen:

”Gör sådant som brukar ge dig glädje och inspiration”, säger hon.

Att ens bristande engagemang ska dra ner medarbetarna i ens omgivning ska man inte vara alltför rädd för:

”Alla känslor dyker upp av en anledning. Möt känslan och använd den som motor. För du är förmodligen ett lackmustest på hur medarbetarna också kan känna. Det är okej för chefer att säga: ’det är jobbigt nu eftersom x, y, z händer. Hur kan vi hantera det?’”.

En orsak till chefers lägre engagemang kan vara att stressen ökat. Enligt rapporten är engagemangstappet störst hos cheferna i Sydasien, där antalet chefer också sjunkit i takt med att många mellanchefsjobb rationaliserats bort och antalet medarbetare per chef ökat.

”Det är inte så konstigt. Stress ger tunnelseende och fokus på problem och fastnar man i en ständig problematisering så sluter man sig i sitt skal”, säger Siri Helle.

Enligt State of the Global Workplace är stress ett av de största problemen på arbetsmarknaden globalt. 40 procent av de som svarat i undersökningen säger att de upplevt mycket stress föregående dag.

Utslaget på alla svarande är engagemanget i jobbet störst i Nordamerika med 31 procent, följt av Sydamerika och Karibien. Längst är engagemanget för jobbet i Europa, 12 procent, som ändå kommer på fjärde plats när det gäller välmående.