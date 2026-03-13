Välmående hjälp att nå mål

EN VANLIG UPPFATTNING är att självkontroll, viljestyrka och disciplin är vägen till välmående.

Men ny forskning publicerad i Social Psychological and Personality Science visar att sambandet kan vara det omvända.

Genom att må bra kan du få bättre självkontroll och därmed också lättare att nå de mål du satt upp.

En av forskarna bakom studien, Lile Jia vid National University of Singapore, hänvisar till psykologiprofessor Barbara Fredricksons ”broaden and build”-teori för att förklara det omvända förloppet.

Den visar just att positiva känslor ökar våra psykologiska resurser.

När vi mår bra blir vi mer kreativa, kognitivt flexibla och öppna för nya upplevelser, vilket hjälper oss att bättre hantera svårigheter.

Det inkluderar ”arbetet” med att undvika att falla för frestelser och hindra oss själva från att avvika från vägen mot våra mål.