Chefens guide till bokrean

Hur stor del av bokrean är ledarskapslitteratur?

”Om vi pratar traditionell management är det ingen jätteandel, några procent kanske. Men om vi menar böcker som faktiskt kan göra en bättre på att förstå människor, makt, ansvar och konflikter – då är nästan hela rean relevant. Ledarskap finns ju i fler hyllor än den som råkar heta ’Ledarskap’.”

Vilka tre prisvärda och läsvärda böcker kan chefer fynda på årets rea?

”Jag pekar hellre ut riktningar än gör en prydlig lista. Men Christian Kracht, vad som helst egentligen. Romaner om makt, stil, ideologi och identitet. Det är ledarskap i en mer obekväm och mindre powerpointvänlig form.”

”Och Karl Ove Knausgård. Inte för dramatiken, utan för allvaret i att försöka förstå sig själv. Den sortens självreflektion är inte överrepresenterad i ledningsgrupper.”

”Om vi ändå ska välja en titel: Stoner av John Williams. En roman om att göra sitt arbete, utan att göra karriär av det. Det är en rätt bra motvikt i en tid där allt ska skalas upp. Och gärna något från Flo förlag, nordisk samtidslitteratur som inte är tillrättalagd och inte skriven för att vara smidig. Det är nyttigt att läsa något som inte försöker optimera en. Samt något från Ellerströms förlag. Poesi eller essäer. Det låter kanske pretentiöst, men en chef som läser poesi blir sällan sämre på att lyssna.”

Och vilken ledarskapsbok som kanske inte är på rea ”måste varje chef ha läst”?

”Jag skulle säga minst en riktigt bra roman om makt och ansvar. Tolstoj, Toni Morrison, kanske Knausgård. Det spelar mindre roll vilken. Det viktiga är att litteraturen tränar omdöme. Och omdöme är svårt att ersätta med modeller.”

En sak är att köpa – en annan att få tid att faktiskt läsa sina fynd. Vad har du för tips till upptagna chefer när det gäller att hitta tid att läsa?

”Man får nog sluta tänka att skönlitteratur är en belöning när allt annat är klart. Det är snarare en del av arbetet, om man vill vara lite krass. Tio sidor om dagen räcker långt. Och de får gärna vara lite motsträviga. Det är ofta där något händer.”

Vad ska du själv unna dig på rean?