3 strategier som boostar arbetsglädjen

När du börjar ett nytt jobb känns det ofta roligt och spännande. Du får göra och lära dig nya saker, utforska nya ämnen och du lär känna nya människor. Men det tar också på krafterna och när du så småningom börjar kunna jobbet börjar du också göra saker på rutin. Rutiner är naturligt och ett sätt för hjärnan att spara energi.

Men om rutinerna tar för stor plats i arbetsvardagen och hjärnan i stället får brist på stimulans – då blir du i stället uttråkad, avslagen. Du springer på i ditt ekorrhjul och börjar fundera på vad meningen med allt egentligen är.

Likadant kan det kännas när vi kommer tillbaka efter en längre ledighet, som nu efter helgerna när januari går över i februari.

Då behöver vi ny energi, ge oss ut och upptäcka och lära nytt igen. Det behöver inte betyda att du måste söka nytt jobb, skriver Fast Company, och tipsar om tre strategier för som väcker arbetslusten till liv.

1. Planera framåt

Om fem år – var vill du vara då i yrkeslivet? Och vad behöver du göra för att komma dit? Inventera vad du kan bra, vad du behöver bli bättre på och vilken kompetens du behöver skaffa dig för att nå ditt mål.

Det kan handla om utbildning på nya områden, att lära sig ett nytt språk, men lika gärna om att ta ansvar för nya områden på jobbet för att slipa dina kunskaper och färdigheter i praktiken.

Kanske har du olösta problem i verksamheten, som finns eller som du ser kommer att uppstå. Vilka medarbetare skulle passa för det, och samtidigt få en ny kick i arbetet?

2. Pröva nya saker

Om du inte riktigt vet vad du vill – testa dig fram och gör nya saker. Om du tror att du vet – testa i praktiken, och testa även andra saker. Du märker vad du får energi av – och inte, även om du tidigare var övertygad om att detta var något du ville.

Att lära sig och att prova på nya saker är dessutom i sig upplivande. Du ser nya perspektiv och kommer att tänka på saker du inte tänkt på innan. Och du vet aldrig var nästa stora idé kan komma ifrån – och vart det kan leda i ditt arbetsliv.

Detsamma gäller din organisation – det kan vara de små idéerna och att göra saker lite annorlunda som ger ny innovation. Och samtidigt vara inspirerande och roligt längs vägen.

3. Ta ett större kliv

Kanske räcker det inte med att bara tänka och prova på. Kanske behöver du vända dig åt ett helt annat håll eller fördjupa i din roll eller ditt ämne? Då kan det vara läge för en utbildning som förkovrar dig på djupet.