”Bli en möjlighetsmagnet”

Boken handlar mycket om personlig utveckling, men hur kan det översättas till utveckling för en organisation?

”Delen som handlar om är hitta sin genizon är perfekt för det. Man kan använda den metoden för att kartlägga sin grupp och sin chefsroll. I vilken av de fyra zonerna – inkompetenszonen, kompetenszonen, förträfflighetszonen och genizonen – befinner jag, medarbetaren eller gruppen oss när vi gör olika saker? Hur kan vi komplettera varandra? Vi tillbringar ofta för mycket tid i vår inkompetenszon. Det kan också vara lätt att fastna i förträfflighetszonen där man får bekräftelse.”

Hur kan man då ta sig ur dem?

”Du kan kartlägga vilka arbetsuppgifter du har i vilka zoner. Hur mycket genizonstid har jag eller gruppen? Där ni mår som bäst, presterar bäst och är mest kreativa. Gör en lista över tillfällen när det händer. Se: Vilka är era unika förmågor?”

Vad menar du med att man kan vara en ”möjlighetsmagnet”?

”Det blir du om du försätter dig i ditt magiska mottagarläge, blir ditt bästa jag. Då handlar det om att ta hand om sin energi, vilket många chefer behöver. Vi har två lägen, det röda där vi är reaktiva, och vårt gröna läge där vi är i ’receiving mode’; mår bättre, fattar bättre beslut och har tillgång till hela oss själva. Där kan vi vara om vi tar hand om oss själva, lyssnar på kroppen – men också skapar visioner: Hur vill jag leva, hur vill jag vara som chef? Det är helt möjligt att skapa den rollen om du vet vad du vill ha.”

Du uppmanar till att ”börja innan du är redo”. Hur går det ihop med att vara den som ska leda och planera arbetet?

”Man får samskapa med sina medarbetare och med sina kunder! Det är mitt bästa affärsutvecklingstrick. Förr satt vi på kammaren och tänkte, men det nya är att man går ut och testar idén och utvecklar den tillsammans med sina kunder. Det är ett så grymt sätt att få mer att hända.”

Vilket är ditt bästa råd till oss chefer?