Stödjande ledarskap ger positiv arbetsmiljö
En analys av ett hundratal nordiska studier visar vilka faktorer som skapar en positiv och engagerande arbetsmiljö.
ARBETSTILLFREDSTÄLLELSE, organisatoriskt engagemang och arbetsengagemang är de tre övergripande faktorer som kan skapa en positiv och hållbar arbetsmiljö.
Enligt en stor forskningssammanställning från Mynak, Myndigheten för arbetsmiljökunskap, av 97 nordiska studier, börjar allt i ledarskapet.
Det är det stödjande ledarskapet som är avgörande.
Chefer som ger stöd, visar tillit och skapar balans mellan krav och belöning är den viktigaste grunden för medarbetares trivsel och engagemang.
Två likartade medarbetarorienterade ledarstilar identifierades som framgångsrika för en god arbetsmiljö, dels det transformativa, dels det tjänande ledarskapet.
Mynak definierar det transformativa ledarskapet som att ledare uppmuntrar, inspirerar och motiverar medarbetarna, medan det tjänande ledarskapet innebär att ledare primärt fokuserar på att tjäna och stödja sina medarbetare, till exempel genom att främst hjälpa dem att lyckas och utvecklas professionellt.
