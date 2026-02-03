Mina sidor Logga ut

Bra ledare förändrar världen

Bra ledare förändrar världen

Stödjande ledarskap ger positiv arbetsmiljö

En analys av ett hundratal nordiska studier visar vilka faktorer som skapar en positiv och engagerande arbetsmiljö.

Motivation
Text: Sara Hammarkrantz
Publicerad
Illustration: Lotta Sjöberg

ARBETSTILLFREDSTÄLLELSE, organisatoriskt engagemang och arbetsengagemang är de tre övergripande faktorer som kan skapa en positiv och hållbar arbetsmiljö.

Enligt en stor forskningssammanställning från Mynak, Myndigheten för arbetsmiljökunskap, av 97 nordiska studier, börjar allt i ledarskapet.

Det är det stödjande ledarskapet som är avgörande.

Chefer som ger stöd, visar tillit och skapar balans mellan krav och belöning är den viktigaste grunden för medarbetares trivsel och engagemang.  

Två likartade medarbetarorienterade ledarstilar identifierades som framgångsrika för en god arbetsmiljö, dels det transformativa, dels det tjänande ledarskapet. 

Mynak definierar det transformativa ledarskapet som att ledare uppmuntrar, inspirerar och motiverar medarbetarna, medan det tjänande ledarskapet innebär att ledare primärt fokuserar på att tjäna och stödja sina medarbetare, till exempel genom att främst hjälpa dem att lyckas och utvecklas professionellt.

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa våra artiklar! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis och utan tidsbegränsning!
  • Chefs nyhetsbrev med senaste ledarskapsnyheterna!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.

Motivation

Att leda utan att vara chef

Leda utan att vara chef

Leda team utan chefsmandat i rollen som projektledare, team leader, coach eller specialist kan vara en utmaning. I denna utbildning får du verktygen för att skapa resultat genom andra, och möjlighet att bli certifierad ledare.

Läs mer och boka!
En grupp personer lyssnar till en utbildare

UGL – Utveckling av grupp och ledare

UGL är en klassisk ledarskapsutbildning som ger dig djupgående insikter om dig själv, om gruppdynamik och om hur en grupp utvecklas. En UGL har du stor nytta av – både privat och professionellt – oavsett om du är chef eller ej!

Läs mer och boka!
Två kvinnor sitter i möte

Erfaren chef — men rör du dig framåt?

Så här vet du om och när det är dags att ta ett steg vidare i din utveckling som ledare.

Läs mer