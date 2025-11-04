Se upp för organisatorisk narcissism – experten varnar

Vi har hört talas om narcissistiska individer som kan förpesta en arbetsplats.

Termen organisatorisk narcissism har däremot inte varit lika frekvent i det svenska ledarskapslingot.

Narcissism på organisationsnivå är emellertid minst lika skadligt som enskilda chefer och medarbetare som visar tendenser på en grandios självbild.

Tecken på organisatorisk narcissism

Typiska tecken på att en verksamhet har drabbats av organisatorisk narcissism är när medarbetare förväntas vara strikt lojala, när ledningen försöker kontrollera vad anställda säger om arbetsplatsen, och när man från högsta ort betonar vikten av konformitet och anpassning, menar The Observer.

”Man lägger enorma resurser på att upprätthålla en fasad som inte speglar verkligheten i verksamheten.”

Psykologisk trygghet, puts väck!

I en organisation som präglas av ett narcissistiskt ledarskap uppmuntras inte ifrågasättande och kritik. Här är det viktigare att visa en positiv front utåt, än att satsa på transparens och ärlig kommunikation internt.

Simon Elvnäs. Foto: Sofia Runarsdotter

En titt på pepp-jargongen i LinkedIn-flödet kan ge en fingervisning hur det kan låta.

”Det är ’sminka grisen’-tendenser”, säger ledarskapsforskaren Simon Elvnäs till Chef och fortsätter:

”Man lägger enorma resurser på att upprätthålla en fasad som inte speglar verkligheten i verksamheten. På det sättet sviker verksamheten både kundlöfte och medarbetarlöfte, och kontrakt mellan arbetsgivare och arbetstagare.”’

Medarbetare tappar förtroendet

Det finns flera faror med en frodande organisatorisk narcissism, tillägger han.

När ledningen beslutar att måla upp en fasad förlorar man medarbetarna. En ironi, när det var de man från början ville få med sig.

”Medarbetarna checkar ut mentalt, eftersom de inte känner igen sig i organisationens identitet. Dessutom lär de se sig att man inte behöver vara uppriktig, eftersom det inte finns konsekvenser för de som är oärliga”, säger Simon Elvnäs.

I en sådan sjuk organisation tappar medarbetare både förtroende för sin arbetsplats, och riskerar att tystna, enligt The Observer.

Organisatorisk narcissism Illustration: Anna Harvard När det som står på hemsidan inte motsvarar hur den organisatoriska verkligheten ser ut. När organisationens ledande röster är viktigare än medarbetarnas röster, och när människor utanför organisationen är viktigare än de i den. När ledningen och chefer bestämmer vad medarbetare får och inte får säga internt och externt om organisationen. När ifrågasättande eller kritik ses som illojalitet eller hot mot ”varumärket”. När en företagskultur där positiv yta och enighet värderas högre än autentisk dialog och olika perspektiv. När verkligheten visar motsatta resultat mot det organisationen önskade och beskrivit, då står organisationen slutligen ensam. Källa: Ledarskapsforskaren Simon Elvnäs.

Organisatorisk narcissism skapar stagnation

Även om organisatorisk narcissism sällan är helt avsiktlig, utan ofta har en grund i goda intentioner, skadar det likväl verksamheten, de anställdas förtroende och i förlängningen deras produktivitet.

Resultatet blir stagnation, trots att det yttre skriker av glättigt ”engagemang”.

”Medarbetarna checkar ut mentalt, eftersom de inte känner igen sig i organisationens identitet.”

”I den tid vi lever i dag gynnas tyvärr den organisatoriska narcissismen”, framhåller Simon Elvnäs.

”Om förändringstakten är hög, samtidigt som förändring tar tid, så kommer det att vara mer lockande med målande beskrivningar av vad organisationen gör, än vad den faktiskt gör och att förflytta verkligheten.”

Ökat självupptaget beteende

Det färska begreppet organisatorisk narcissism i all ära. Själva symptomen är i sig inte nya.

Enligt The Observer har idén att även organisationer uppvisar narcissism varit på tapeten sedan 1970-talet.

Att det på allvar har kommit upp nu igen är en ”självupptagenhet” som spridit sig i verksamheterna, tillägger ledarskapsforskaren Simon Elvnäs.

”Verksamheter som vill visa upp en fasad har alltid funnits. Men det vildaste man kunde komma på förut var att använda tippex på en papperssida. Tekniken har gasat på, det blir som en katalysator. Det blir lockande och attraktivt att fuska när det går så lätt”, säger han.

Organisatorisk realism Illustration: Anna Harvard När det vi beskriver speglar verkligheten med hur det är inom organisationen, och när vi vistas tillsammans i verkligheten. När våra tankar om oss själva överensstämmer med andras tankar om oss själva. När vi tror på jämlikhet och jämställdhet, ingen står över eller under någon annan. När vi vet vårt eget värde och därför inte behöver andras bekräftelse. När vi välkomnar åsikter och kritik, eftersom vi ser det som en möjlighet att bli bättre. När vi är genuina och äkta, då attraherar vi andra. Källa: Ledarskapsforskaren Simon Elvnäs.

I en frisk organisation finns inte samma suktande efter en synlig, men kanske inte helt ärlig, beundran och bekräftelse.

Det positiva är att det går att komma dit, genom ett par självklara steg.

Som att anamma en öppen företagskultur där debatt och ifrågasättande uppmuntras, genom att chefer ber om medarbetares genuina åsikter, och genom att undvika tvärsäkra påståenden där det finns ”rätt” och ”fel” svar.

”Tekniken har gasat på, det blir som en katalysator. Det blir lockande och attraktivt att fuska när det går så lätt.”

”Jag har en tröstande tanke”, säger Simon Elvnäs:

”De som sminkar grisen, bygger fasader och lever verklighetsfrånvänt – de försvinner över tid. De chefer och ledare som låter tiden utvisa, och satsar på stabilitet och transparens som värde, är de som kommer att bestå.”

Organisatorisk narcissism. Illustration: Anna Harvard

Undvik organisatorisk narcissism – 5 tips till chefen

Anamma en öppen företagskultur, där debatt och ifrågasättande uppmuntras. Fråga aktivt om medarbetares åsikter. Ha regelbundna stormöten där både chefer och medarbetare diskuterar viktiga frågor. Hur du som chef reagerar på kritik är viktigt. En negativ respons från dig kan snabbt leda till att medarbetare tystnar. Olika åsikter och kritik ska mötas med nyfikenhet, inte förakt. Världen är sällan svart eller vit. Undvik att agera tvärsäkert, och som om det finns ”rätt” och ”fel” svar.