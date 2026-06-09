Carolina Dybeck Happe är en av Sveriges riktigt stora internationella ledare. Som en av flera vice vd:ar och operativ chef leder hon idag Microsofts AI-drivna omvandling. Före det var hon finanschef på General Electric, GE-koncernen och hon har tidigare varit finanschef på AP Moller-Maersk och på svenska Assa Abloy. Hon har också suttit i bolagsstyrelsen för jättar som Eon och Ericsson.

Den 26 juni sommarpratar hon för första gången och dessutom först ut av de ledare som fått uppdraget i år.

”I mitt program tar jag er med bakom kulisserna på två av världens största företag. Hur räddar man ett bolag på väg mot kollaps med 1400 miljarder i skulder? Och hur ser kapprustningen inom AI ut från insidan?”, säger hon i sin presentation på sr.se.

Här är övriga sommarpratare som är chefer, och hur de presenterar sitt sommarprogram:

8 juli

Sebastian Siemiatkowski, vd betaltjänstbolaget Klarna.

”Mitt Sommar handlar om motvinden i Uppsala, att se någon man älskar långsamt gå under och den eviga undran om vad som döljer sig bakom nästa kulle.”

10 juli

Carl Skau, tf chef för FN:s livsmedelsprogram för att bekämpa hunger på världens farligaste platser.

”Mitt program handlar om att tvingas ta från de hungrande för att ge till de svältande. Och andra omöjliga val jag ställts inför i arbetet med att bekämpa hunger på världens farligaste och mest bortglömda platser.”

12 juli

Martin Modéus, ärkebiskop.

”I mitt Sommarprat delar jag med mig av de ögonblick som påverkat mig – från en liten nyckels oväntade kraft till personliga möten genom livet. Jag öppnar dörren till min vardag som ärkebiskop och reflekterar över vad det innebär att vara kyrka i en tid fylld av motsägelser och utmaningar. Det handlar om Gud, om bön, om livet – och om allt det där som ryms däremellan.”

Ärkebiskop Martin Modéus möter du även som gäst på Chefdagen 21 oktober.

20 juli

Iqra Idow, grundare av simskolan Mermaid för kvinnor och flickor.

”När jag kom till Sverige hade jag inte gått i skolan och jag kunde inte simma. Det här är berättelsen om att börja från noll, ifrågasätta gränser som andra sätter, och våga trotsa sin egen rädsla.”

21 juli

Maria Sid, teater- och scenkonstchef på Kulturhuset Stadsteatern.

”Jag ska öppna dörren till ett pågående experiment – mitt liv. Som den människoforskare jag är vill jag dela med mig av mina tankar kring hur jag navigerat i tiden med den biologiska kod som människor har och alltid har haft.”

23 juli

Kajsa Ollongren, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter och tidigare försvarsminister, vice premiärminister och inrikesminister i Nederländerna.

”I mitt Sommarprogram berättar jag om hur jag som nybliven försvarsminister väcktes mitt i natten när Ryssland invaderade Ukraina, och vad Europa ska göra mer av för att hålla oss säkra och fria i tider av kris och krig.

26 juli

Sven Hagströmer, finansman. Sommarpratade senast 2016.