Så motverkar du din ensamhet som chef
Det är ensamt på toppen brukar det heta. Särskilt drabbade är nyblivna chefer, som efter pandemin har det än svårare än tidigare.
GLOBALISERING OCH covidpandemin har bidragit till att öka chefers ensamhet. Inte minst gäller detta nya chefer.
Från att tidigare ha deltagit i öppna diskussioner där man som en i gänget kunnat bolla och testa idéer, till att många frågor som till exempel rör långsiktiga strategier, risker, förändringar eller styrelsens förväntningar inte längre kan diskuteras öppet med alla. Som chef kan du lyssna till många perspektiv men du är ensam om besluten.
Upplevelsen av ensamhet kan driva stress och leda till utbrändhet, depression och ångest. Men innan det går så långt kan det ge lägre självkänsla, lägre motivation och försämrad beslutsförmåga, vilket påverkar produktiviteten och i slutänden hela organisationen.
Det skriver Fast Company, och råder nya chefer att direkt ta itu med sina känslor av ensamhet och isolering. Ett sätt är att skaffa sig ett mindre antal relationer med vilka de kan tala fritt och i förtroende.
Här är några olika sätt att gå tillväga:
- Skapa en liten grupp av ärliga röster. Som chef behöver du människor som vågar ifrågasätta ditt sätt att tänka. Sök i ditt nätverk utanför arbetsplatsen, kanske bland före detta chefer eller chefer i samma situation i andra organisationer.
- Skydda de utrymmen där du kan tänka högt. Många nya chefer underskattar hur viktigt det är att undersöka, vrida och vända på sina idéer innan de blir färdiga beslut. Utan dessa utrymmen bär man ofta för många frågor ensam.
- Bjud in till ärliga diskussioner. Modiga chefer signalerar att de vill ha mothugg, att de uppskattar att få fler perspektiv. När teamen vet att de kan ifrågasätta dig utan att det blir negativa konsekvenser kan du på riktigt få ärlig feedback och bättre beslutsunderlag.
- Kom ihåg att det är naturligt att dynamiken förändras när du blir chef. Om du är medveten om det är det mindre risk att det påverkar din självkänsla negativt.
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