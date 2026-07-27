Så motverkar du din ensamhet som chef

GLOBALISERING OCH covidpandemin har bidragit till att öka chefers ensamhet. Inte minst gäller detta nya chefer.

Från att tidigare ha deltagit i öppna diskussioner där man som en i gänget kunnat bolla och testa idéer, till att många frågor som till exempel rör långsiktiga strategier, risker, förändringar eller styrelsens förväntningar inte längre kan diskuteras öppet med alla. Som chef kan du lyssna till många perspektiv men du är ensam om besluten.

Upplevelsen av ensamhet kan driva stress och leda till utbrändhet, depression och ångest. Men innan det går så långt kan det ge lägre självkänsla, lägre motivation och försämrad beslutsförmåga, vilket påverkar produktiviteten och i slutänden hela organisationen.

Det skriver Fast Company, och råder nya chefer att direkt ta itu med sina känslor av ensamhet och isolering. Ett sätt är att skaffa sig ett mindre antal relationer med vilka de kan tala fritt och i förtroende.

Här är några olika sätt att gå tillväga: