Mina sidor Logga ut

Bra ledare förändrar världen

Bra ledare förändrar världen

Ensamheten knäcker toppchefer

Jobbet som topp-VD har många fördelar. Tänk att få styra något av världens mäktigaste företag och kamma hem en månadslön på många miljoner. Men jobbet har en mörk baksida: ensamheten.

Hälsa
Text: Fredrik Kullberg
Publicerad
Illustration: Lotta Sjöberg

FORTUNE RAPPORTERAR om hur chefer för bolagsgiganter som Airbnb, Pepsi och Apple drabbats av den djupaste ensamhet, depressioner och andra psykiska problem.

En av dem som öppet rest varningsflagg för ensamheten på toppen är Airbnb:s chef Brian Chesky, som efter att ha äntrat vd-stolen plötsligt fann sig isolerad från sin tidigare nära ”familj” av kompanjoner och medgrundare.

”Ingen hade någonsin talat om för mig hur ensamt det skulle bli, och jag var inte beredd på detta”, säger han och råder andra i liknande situation att försöka dela på makten och bördan av entreprenörskapet.

Suneel Gupta, tech-entreprenör och gästprofessor på Harvard, hävdar att minst 40 procent av toppcheferna överväger att hoppa av, till stor del beroende på ensamheten och svårigheterna att uppbåda all den energi som krävs för att klara jobbet.

Revisionsfirman Deloitte anger en ännu högre siffra: 70 procent av de högsta cheferna ska enligt en rapport ha allvarliga planer att byta till ett jobb ”som bättre främjar deras välmående”.

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa våra artiklar! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis och utan tidsbegränsning!
  • Chefs nyhetsbrev med senaste ledarskapsnyheterna!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.

Hälsa

Att leda utan att vara chef

Leda utan att vara chef

Leda team utan chefsmandat i rollen som projektledare, team leader, coach eller specialist kan vara en utmaning. I denna utbildning får du verktygen för att skapa resultat genom andra, och möjlighet att bli certifierad ledare.

Läs mer och boka!
En grupp personer lyssnar till en utbildare

UGL – Utveckling av grupp och ledare

UGL är en klassisk ledarskapsutbildning som ger dig djupgående insikter om dig själv, om gruppdynamik och om hur en grupp utvecklas. En UGL har du stor nytta av – både privat och professionellt – oavsett om du är chef eller ej!

Läs mer och boka!
Två kvinnor sitter i möte

Erfaren chef — men rör du dig framåt?

Så här vet du om och när det är dags att ta ett steg vidare i din utveckling som ledare.

Läs mer