Ensamheten knäcker toppchefer
Jobbet som topp-VD har många fördelar. Tänk att få styra något av världens mäktigaste företag och kamma hem en månadslön på många miljoner. Men jobbet har en mörk baksida: ensamheten.
FORTUNE RAPPORTERAR om hur chefer för bolagsgiganter som Airbnb, Pepsi och Apple drabbats av den djupaste ensamhet, depressioner och andra psykiska problem.
En av dem som öppet rest varningsflagg för ensamheten på toppen är Airbnb:s chef Brian Chesky, som efter att ha äntrat vd-stolen plötsligt fann sig isolerad från sin tidigare nära ”familj” av kompanjoner och medgrundare.
”Ingen hade någonsin talat om för mig hur ensamt det skulle bli, och jag var inte beredd på detta”, säger han och råder andra i liknande situation att försöka dela på makten och bördan av entreprenörskapet.
Suneel Gupta, tech-entreprenör och gästprofessor på Harvard, hävdar att minst 40 procent av toppcheferna överväger att hoppa av, till stor del beroende på ensamheten och svårigheterna att uppbåda all den energi som krävs för att klara jobbet.
Revisionsfirman Deloitte anger en ännu högre siffra: 70 procent av de högsta cheferna ska enligt en rapport ha allvarliga planer att byta till ett jobb ”som bättre främjar deras välmående”.
Fortsätt läsa kostnadsfritt!
Vi behöver bara en minut…
Så roligt att du vill fortsätta läsa våra artiklar! Det får du strax göra, utan att betala något.
- Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis och utan tidsbegränsning!
- Chefs nyhetsbrev med senaste ledarskapsnyheterna!
Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.