Ensamheten knäcker toppchefer

FORTUNE RAPPORTERAR om hur chefer för bolagsgiganter som Airbnb, Pepsi och Apple drabbats av den djupaste ensamhet, depressioner och andra psykiska problem.

En av dem som öppet rest varningsflagg för ensamheten på toppen är Airbnb:s chef Brian Chesky, som efter att ha äntrat vd-stolen plötsligt fann sig isolerad från sin tidigare nära ”familj” av kompanjoner och medgrundare.

”Ingen hade någonsin talat om för mig hur ensamt det skulle bli, och jag var inte beredd på detta”, säger han och råder andra i liknande situation att försöka dela på makten och bördan av entreprenörskapet.

Suneel Gupta, tech-entreprenör och gästprofessor på Harvard, hävdar att minst 40 procent av toppcheferna överväger att hoppa av, till stor del beroende på ensamheten och svårigheterna att uppbåda all den energi som krävs för att klara jobbet.