Böcker för chefig sommarläsning

Silvia

Johan T Lindwall, Forum

Folkkär, lojal och engagerad. Ifrågasatt i början, inblandad i en och annan skandal, och med en nyckelroll inom kungahuset och för att monarkin faktiskt finns kvar. Kungen av kungabevakning Johan T Lindwall tecknar ett mångfasetterat porträtt av Silvia, lagom till femtioårsjubileet som drottning.

Queen of Trash

Daniel Fridell & Nina Silventoinen, World Audio Publishing

Företaget Think Pink, känt för sina chockrosa sopsäckar, anlitades flitigt för att ta hand om farligt avfall på ett korrekt sätt.

Den solkiga sanningen var att företaget dumpade hundratusentals ton sopor på ett miljövidrigt sätt på flera håll i landet. Bakom skandalen står den självutnämnda sopdrottningen Bella Nilsson, den en gång hyllade affärskvinnan som orsakat oändlig smärta för hela samhällen. Och som själv fick en mardrömslik start på livet – är hon bara hänsynslös eller i viss mån ett offer för sitt förflutna?

Förundran och bävan

Amélie Nothomb, Éditions J

”Herr Haneda var chef över herr Omochi, som var chef över herr Saito, som var chef över fröken Mori, som var min chef.” Chefer är det gott om i denna roman om den unga och ambitiösa Amélie, som däremot inte är chef över någon. Hennes arbetsvardag är en komisk mardröm fylld av missförstånd och misslyckanden, som steg för steg för henne än längre ner i hierarkin, till den yttersta förödmjukelsen. Om ett kvävande arbetsliv och kvinnans position i det mansdominerade Japan.

PG: En saga med extra allt

Kristina Hedberg, Mondial

Omsusad, framgångsrik, folklig. Ledare som Pehr G Gyllenhammar – Volvo-chef och framröstad till Sveriges populäraste man inte mindre än nio gånger – görs visst inte längre. Driven av något slags inre glöd och med dubbla Rolex-klockor om handlederna for fenomenet PG fram som en svetslåga genom tillvaron under sina nästan 90 år här på jorden. Kristina Hedberg, en av de journalister som kanske kom PG närmast, skildrar honom som något av en lymmel, men en sagolik och mycket älskvärd sådan.

Benny – Drevet, döden

Lotta Fristorp, Kaunitz-Olsson

Som chef på Kulturhuset Stadsteatern var Benny Fredriksson kontroversiell och ständigt ifrågasatt – helt normalt för någon i en position där snabba beslut är nödvändiga och kan påverka många medarbetare och verksamheter. Men när Aftonbladet publicerar anonyma vittnesmål om att han skulle ha tvingat en skådespelare till abort blir pressen för stor. Den nära medarbetaren Lotta Fristorp berättar om ett av metoo-erans mest uppmärksammade fall, hur ett mediedrev skoningslöst bröt ner en vän och kollega som tappade fotfästet och tog sitt liv.

Millenniumskandalen

Simon Campanello, Bonniers

Krånglande it-system har vi väl upplevt lite till mans. Västra Götalandsregionens journalsystem Millennium spelar i en helt egen liga. Vid lanseringen i november 2024 lovade politikerna en helt ny era för vården, men i stället lamslogs hela sjukvården. Med lätt hand berättar Simon Campanello historien bakom ett av Sveriges största it-fiaskon: miljardrullning, svajiga techjättar och ansvariga som gång på gång ignorerar varningssignalerna – och om varför offentlig sektor så ofta misslyckas med sina it-projekt.

Northvoltfallet

Gunnar Lindstedt, Volante

Drömmar om grön omställning, ett norrländskt industriunder och strategiskt oberoende från Kina leder till hybris, dödsfall och en konkurs av episka dimensioner.