Vad ser du som din främsta utmaning som ny ordförande för Ledarna?

”Utmaningen är dels att hålla ihop förbundet, dels att jobba för vårt berättigande. Ledarna är en facklig organisation för chefer och jag vill ju att vi ska bli ännu bättre på de fackliga frågorna, i ännu högre grad vara det naturliga förbundet för chefer.”

”Sedan har vi en utmaning i demografin. Vi behöver motverka det som lite slarvigt kallas ålderism. Jobba för att fler unga ska få möjligheten att bli chefer, och samtidigt underlätta karriären för de äldre. Att få sitt första chefsjobb vid 58 ska inte vara en omöjlighet.”

”Ledarna står inför ett avgörande skede. Omvärlden präglas av ryckigt globalt ledarskap, geopolitisk oro, lågkonjunktur, kompetensbrist och ett ökat behov av robusta samhällsstrukturer. Säkerhetsfrågorna ligger högt på agendan vilket också ställer krav på våra chefer.”

Hur är det att vara chef i Sverige 2026?

”Tufft. Fler chefer än tidigare är arbetslösa, samtidigt som chefer ofta kommer i kläm ute i organisationerna. I offentlig sektor är det inte ovanligt att cheferna köps ut som en del i ett politiskt spel, något jag på sikt tror kan skada organisationerna och minska intresset för att arbeta i dem. Chefsyrket är jätteroligt, men en förutsättning är att det finns trygghet och förståelse för rollen ute på arbetsplatserna.”

Får svenska chefer det erkännande de förtjänar?

”Nej, det tycker jag inte. Jag älskar sociala medier, men en av baksidorna är att människor i skydd av tangentborden kan vräka ur sig allt möjligt mot inte minst chefer, på ett sätt de aldrig skulle göra i ett möte ansikte mot ansikte.”

”Chefer har blivit måltavlor för ett ofiltrerat missnöje på ett sätt som inte är bra. Det verkar finnas en idé om att chefer ska tåla vad som helst. Det där är en utmaning. Vi måste ha hållbara chefer. Chefers arbetsmiljö pratar man inte så mycket om. Där måste det till en förändring.”

Hur kan chefer bli mindre stressade?