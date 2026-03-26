Varannan ung chef ifrågasätts på grund av sin ålder

TROTS ATT EN klar majoritet, 65 procent, i undersökningen säger att de ser positivt på att unga vill bli chefer, upplever sig de unga cheferna själva som motarbetade.

Varannan chef mellan 18 och 35 år säger att de blivit ifrågasatt på grund av sin ålder, enligt en undersökning bland medlemmarna i Ledarna inom privat tjänstesektor, LPT. Endast 15 procent av cheferna mellan 51 och 65 år delar den upplevelsen.

”Det är en paradox att så många säger att de vill se fler unga chefer, samtidigt som hälften av de unga faktiskt ifrågasätts när de väl får chansen”, säger Lorri Mortensen Mates, ordförande i LPT.

Dessutom visar undersökningen att vilja att rekrytera yngre chefer i praktiken är tämligen sval. Endast 7 procent av de svarande säger att deras arbetsplats strävar efter att rekrytera unga som chefer. Bara drygt hälften svarar att det görs några insatser för att få de unga anställda att ta klivet till ledarskap på deras arbetsplatser.

Det de äldre cheferna säger sig sakna hos yngre personer är fram för allt livserfarenhet, två av tre uppger det som ett hinder för yngre ledare. Därefter kommer förmåga att hantera konflikter, fatta obekväma beslut bristande helhetssyn och verksamhetsförståelse samt sämre självförtroende i chefsrollen.

Men de unga håller inte med – bara var femte ung chef tycker att bristen på livserfarenhet är ett hinder i deras ledarskap.

”Om vi menar allvar med mångfald och förnyelse måste vi ifrågasätta vilka erfarenheter vi egentligen värderar. Kompetens kan byggas på många sätt, och ofta har yngre chefer viktig erfarenhet av digitalisering och nya arbetssätt som äldre kanske saknar, och äldre har erfarenhet av andra delar som yngre som tillför”, säger Lorri Mortensen Mates.

Av de unga cheferna uppger sju av tio att de övervägt lämna ledarskapet, och det beror fram för allt på bristande stöd från ledningen samt stor arbetsbörda (31 procent) att chefsrollen ger dem sämre hälsa (24 procent) och att de vill ha bättre balans i livet (23 procent).

På frågan vad som skulle få fler unga att bli chefer svarar var fjärde mentorer, både på och utanför arbetsplatsen, bättre möjlighet till balans mellan chefskap och privatliv (22 procent), stöd i rollen (18 procent) och mer ledarskapsutbildning (10 procent).