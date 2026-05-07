Framtidens kvinnliga ledare 2026: ”Kostymen ska kännas lite stor”

”Jätteroligt. Jag blev ganska förvånad. Jag får ödmjukt säga att jag är van vid priser i min bransch, start-ups och investeringar. Men detta känns extra roligt eftersom listan är så bred, med både politiker och näringsliv i olika sektorer. Inte bara min lila bubbla” säger Malin Frithiofsson när Chef ringer upp.

I år är det 20-årsjubileum för Framtidens kvinnliga ledare, FKL, ett evenemang som görs för att utmana den gängse bilden av ledare som en äldre man och lyfta fram unga, duktiga kvinnor som ledarskapsförbilder.

På FKL-listan presenterar Ledarna 75 chefskvinnor mellan 20 och 35 år som driver förändring och visar ett hållbart, inkluderande och transparent ledarskap. Syftet är också att inspirera unga kvinnor till ledarskap.

Vad är det som gör att du tycker att det är roligt att vara chef?

”Jag vet inte om jag tycker att det är roligt att vara just chef. Men mitt jobb är väldigt kul eftersom jag får göra något extremt meningsfullt tillsammans med smarta och ambitiösa människor. Jag var med och grundade bolaget för tre år sedan och det är i mångt och mycket fortfarande min bebis.”

Hur många personer är du chef för och hur stor verksamhet?

”Vi är totalt 19 personer, varav 18 är kvinnor, och har nu 16 bolag i vår portfölj.”

Du är vd för ett riskkapitalbolag, Daya Ventures. Vad gör ni?

”Det är lite speciellt för vi investerar som regel inte i existerande bolag utan startar dem själva från grunden. Vi väljer underprioriterade problem inom kvinnohälsa och ser om vi kan hitta tekniska lösningar som gör livet bättre för de som drabbas av dem, och vi gör det tillsammans med patientföreningar, forskare och läkare.”

”När vi hittar en lösning lägger vi grunden för ett bolag som jobbar vidare med den; vi rekryterar en ledning, bygger en prototyp, tar hand om juridik och IP-frågor. När bolaget är i gång är det teamet som sitter i förarsätet och vi är med och stöttar som investmentbolag.”

Vilka underprioriterade kvinnosjukdomar jobbar era bolag med?

”Många olika. Till exempel förlossningsrädsla och icke-hormoniella preventivmedel. Ett bolag rekryterar kvinnor till kliniska läkemedelsstudier så att forskningen även ska utgå från kvinnors kroppar. Två bolag håller på med klimaktieriet, forskning visar att kvinnor lämnar ledande positioner sex år i förtid på grund av klimaktieriebesvär och många besvär feldiagnostiseras som psykisk ohälsa. Det är tyvärr ingen brist på problem att lösa inom kvinnohälsa.”

Hur gör du för att lyckas, vad är ditt framgångsrecept?

”Att ge alla ägarskap. Alla som jobbar i våra bolag är delägare. När vi startar nya bolag får den lokala ledningen 85 procent och Daya behåller 15 procent. Det ger alla ett intresse för att det ska gå bra.”

”När vi skapar värde i Daya ska det inte bara flöda uppåt utan också utåt till dem vi jobbar med, som ofta är forskare och läkare, människor som inte är så vana investerare. VI öppnade också en investeringsrunda i Daya Investment för dem och det var ett större intresse än vi först trodde så i dag har vi 420 ägare som kommer från våra portföljbolag.”

Hur vill du själv beskriva kärnan i ditt ledarskap?

”Mottot är ’no filter’. Det är total ärlighet som gäller. Den största ledarskapsmyten vi måste göra upp med är att chefer ska veta allt. Allt entreprenörskap är ett kollektivt projekt i osäkerhet. Som ledare behöver vi vara öppna med vad vi vet – och inte vet. Tryggheten ligger i att veta vad vi inte vet för att sedan tillsammans ta reda på det.”

Vad har du för råd till andra unga kvinnor som vill blir chefer?