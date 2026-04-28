Calle Fleur: Ett motgift för rädda chefer 

KONSULTEN PETAR I sin torskbit. Tittar på mig, utforskande.

”Jag jobbar mycket med ’fear and greed’ när jag säljer”, säger han och fortsätter: ”Jag har märkt att det är oerhört effektivt.”

Vi sitter på en lunchrestaurang i ett köpcentrum i centrala Stockholm. Människor jäktar förbi med shoppingkassar utanför panoramafönstren, till synes oberörda av krig och oljekris. Men alldeles säkert känner många av dem rädsla. För jobbet, för konjunkturen som vägrar ta fart, för planetens framtid.

Det gör i alla fall jag.

Därför är det inte så konstigt att rädsla och girighet fungerar så väl inom försäljning och marknadsföring. Ni vet ju hur det brukar låta:

”Endast 3 platser kvar.”

”Priset höjs i morgon.”

”Köp nu – eller missa en unik möjlighet.”

Strategin levererar eftersom vi människor helst av allt undviker förluster. Faktiskt så mycket att vi föredrar förlust framför vinst. ”Förlustaversion” kallar nobelpristagaren Daniel Kahneman detta psykologiska fenomen, som får oss chefer att skjuta upp beslut onödigt länge, behålla gamla arbetssätt och börja detaljstyra alldeles i onödan. Vi är så rädda att förlora att vi hellre håller fast vid saker vi vet inte fungerar, än att våga prova nytt.

Mitt liv som chef har präglats av kriser. Omkullkastade affärsmodeller, blixtsnabb digitalisering, covid, lågkonjunktur, neddragningar, konflikter, AI-dumhet.

Jag har gjort mitt bästa för att ingjuta hopp och framtidstro hos både medarbetare och mig själv. Men rädslan lurpassar där i bakgrunden, riskerar att infiltrera och lamslå varje beslut.

Saken blir inte bättre av att rädslan har gjort comeback i storpolitiken. Världsledarnas skrämsel, hot och vapenskrammel leder ofta till kortsiktiga resultat, konstaterar Chefs reporter Fredrik Kullberg i sin artikel om rädslans roll i ledarskapet, men ger högst oönskade effekter över tid.

Resonemanget kan översättas till din och min chefsvardag. Rädsla är en superstark drivkraft, men när chefer utnyttjar den felaktigt slutar medarbetare ta initiativ och börjar i stället fokusera på att undvika misstag. Bra ledare, däremot, skapar miljöer där det känns tryggt att uttrycka idéer, erkänna misstag och testa saker – tillsammans.

Hemligheten? Att utnyttja rädsla och girighet på rätt sätt.

Som chef behöver du både kunna måla upp en känsla av angelägenhet och bjussa på en attraktiv bild av framtiden: ”Om vi genomför förändringen X just nu, leder det till den underbara effekten Y.”

Svårt och läskigt? Absolut. Men om vi chefer ska driva utvecklingen i våra organisationer, i stället för lunchande konsulter, är det bara att börja göra.