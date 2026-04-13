Henrik Martin: Hur översätter du så att alla förstår?

EN GÅNG TRÄFFADE JAG en ledningsgrupp som var riktigt bedrövade. De hade lagt minst ett halvår på att ta fram en glimrande strategi. Denna paketerades alldeles utmärkt, och den mycket vältalige vd:n åkte på turné till alla kontoren och höll bejublade framträdanden.

Sedan hände … absolut ingenting.

Ledningsgruppen hade tagit fram ett enda nyckeltal att följa, för att säkerställa att den nya riktningen hade fått fäste. Efter sex månader var nyckeltalet som en spikrak, men dessvärre, horisontell linje.

Hade det varit en patient hade den varit död.

Ledningen tog mod till sig och åkte ut på en ny, den här gången gemensam, turné. De mottogs av nickningar och försäkringar om att alla hade förstått. När de var tillbaka på huvudkontoret såg de att nyckeltalet rörde på sig. Till hela fyra procent av deras uppsatta mål.

Det här funkade inte. Någonting måste göras annorlunda.

”Vd:n mejlade några månader senare med ett ’du måste se det här’.”

Jag har lagt märke till att ledare och ledningsgrupper ofta överskattar sin förmåga att ”få med sig teamet”. Det är ju lätt att missta nickningar för faktisk förflyttning. Och en av anledningarna tror jag är att vi lägger alldeles för lite tid på riktig översättning.

Med översättning menar jag inte att översätta till andra språk, utan processen där meningen och riktningen blir handlingsbar för teamet, och varenda individ i det. Låt mig förklara hur jag tänker:

I dess enklaste form är ju ledarskap ”att staka ut en riktning, och sedan få en grupp människor att ta sig dit”. Det vill säga en förflyttning kräver först en riktning. Allra bäst blir det givetvis om man tar fram riktningen tillsammans, men det viktiga är att riktningen är a) tydlig och b) engagerande, och att den svarar på frågorna ”vart?” och ”varför?”

Men det räcker inte att bara kommunicera riktningen.

För ett team är inte en riktning kommunikation, det är ju ett nytt sätt att tänka, prioritera och agera. Därför måste man också lägga ordentligt med tid på just översättning.

Ett viktigt förtydligande är att översättning INTE handlar om att berätta för någon annan vad de ska göra. En översättningsövning går ut på att först kommunicera riktningen så tydligt som möjligt och sedan låta teamet och individerna själva översätta.

Översättning sker därför alltid bäst i en dialog. Som ledare bör du ställa frågor som:

Hur tolkar du riktningen?

Vad i riktningen känns självklart? Vad skaver?

Vad kan du bidra med? Vad kan du inte bidra med?

Vad behöver du lära dig/utveckla för att bidra ännu mer?

Vad kommer du att behöva börja/sluta/fortsätta göra i vardagen?

Vad behöver vi säga nej till, för att säga ja till den nya riktningen?

Nyckeln är just en ordentlig dialog. För det är där du upptäcker om ni har samma syn på vart ni ska, hur teamet/personen tolkar hur det/den vill vara med och bidra. Och du har dessutom en möjlighet att skapa trygghet inför fortsättningen.

Så vad hände med den bedrövade ledningsgruppen? Efter en översättnings-workshop med samtliga ledare, där de först fick översätta till sig själva och sedan fick i uppgift att gå hem och hjälpa alla andra att översätta, började det hända grejer. Vd:n mejlade några månader senare med ett ”du måste se det här”. Nyckeltalet stod på 118 procent.

Henrik Martin Ålder: Gammal nog att veta bättre, men ung nog att göra det ändå. Bor: Täby. Familj: Fru och två utflugna barn. Gör: Driver Stardust Consulting, som utvecklar organisationer för framtiden. Älskar att se organisationer blomstra och människor skina. Intressen utanför jobbet: Bygger AI-agenter och är besatt av att vinna tygmärket i Naturmorgons lyssnarfråga. Kontakt: linkedin.com/in/henrikmartin