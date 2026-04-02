Därför skvallrar medarbetarna om dig

ATT MEDARBETARNA SKVALLRAR om dig som chef kände du kanske redan på dig.

Forskning uppskattar att 60–70 procent av människors dagliga samtal innehåller någon form av skvaller, och arbetsplatserna är verkligen inget undantag.

Nu har amerikanska forskare borrat på djupet i effekterna av hur anställda skvallrar om sina chefer, något som även Hotellrevyn rapporterat om.

I en ny studie har forskarna studerat 300 anställda från olika företag och låtit dessa rapportera två till tre gånger per dag under två veckor om huruvida de skvallrat om sin närmaste chef.

Medarbetarna ombads också redogöra för sina känslor kring sitt skvaller om chefen, om de försökt undvika chefen samma dag och även om sina relationer till kollegorna.

En slutsats är att de anställda känner skuld efter att ha sladdrat kring och baktalat sin arbetsledare. De ångrar sig och skäms, vilket forskarna förklarar med att människor ofta är fostrade att respektera auktoriteter. Att chefen har inflytande över lön och karriärmöjligheter är också det en källa till ånger.

Samtidigt känner medarbetare som anser sig ha en dålig chef betydligt mindre skam än de som tycker sig ha en bra.

Skvallret har också en positiv sida, enligt studien som publicerats i Journal of Business Ethics.

Skvallret fungerar nämligen som ett slags kitt som stärker relationerna kollegorna emellan. Efter en omgång skvaller om chefen blir samarbetet mellan medarbetarna helt enkelt bättre, enligt forskarna.

Däremot inte med chefen själv, visar det sig. Anställda som skvallrar om chefen tenderar nämligen att samtidigt hålla avstånd och försöka ha så lite kontakt som möjligt. Enligt forskarna är det en fråga om självförsvar: genom att undvika chefen minskar risken att de blir avslöjade som skvallerbyttor och baktalare.

Svein Tvedt Johansen. Foto: HIH

Svein Tvedt Johansen, professor vid Handelshögskolan i Harstad i Norge är inte förvånad över resultaten i den amerikanska studien. Att skvaller kan stärka banden mellan de som skvallrar är välkänt sedan länge, säger han till sajten forskning.no.

”Skvaller bildar en grupp som är innanför med stark sammanhållning, och en grupp som är utanför, i detta fall ledningen”, säger han.

Mer skeptisk är han till slutsatsen att medarbetarna skulle få dåligt samvete.

”Vi vet ju alla att skvaller egentligen är något att skämmas för. Därför kan det hända att forskarnas fråga till de anställda om de har dåligt samvete, i själva verket triggar skamkänslan”, säger Johansen och tillägger: