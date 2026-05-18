Nu botar vi stressen – tillsammans

”FORSKNING, LARMRAPPORTER, rubriker i media. Överallt varnas det för den ökade arbetsrelaterade stressen. Som chef tillhör du en av de mest utsatta

riskgrupperna.”

Så lät det när vi på Chef lanserade Stresskolan år 2015 – en artikelserie där vi följde småbarnspappan Henrik Angels kamp för att få ihop livet som chef. Hela elva år har passerat sedan dess, men situationen har bara förvärrats.

De stressrelaterade sjukskrivningarna ligger fortsatt på rekordhöga nivåer. Och rapporter vittnar om att alarmerande många av de drabbade är chefer.

Stressen i arbetslivet är en tyst epidemi som hindrar utveckling och skördar karriärer, till och med liv: Enligt färska siffror från Arbetsmiljöverket riskerar 800 personer att dö varje år till följd av ohälsosam arbetsbelastning.

”Vad fan håller vi på med?” Walter Osika är läkare och forskare på Karolinska Institutet. Ändå låter han häpen när reporter Sara Hammarkrantz låter honom ta del av Chefs nya undersökning.

Siffrorna talar nämligen sitt tydliga språk: Sex av tio chefer anser att deras roll är så krävande att det går ut över deras hälsa. Och mer än hälften har övervägt att hoppa av på grund av sitt mående.

”Chefer går sönder i felbyggda organisationer.”

Själv märker jag av stressen varje dag. Jag kämpar med att få ihop ett krävande chefsuppdrag med tonårsbarn, hund och pendling. Ibland vågar jag till

och med ställa mig själv den förbjudna frågan: Är det verkligen värt det?

Jag vet att jag inte är ensam. Många chefer saknar rätt förutsättningar att utföra sina uppdrag. Många av oss är kroniskt belastade. Samtidigt fortsätter vi

att prata om stress som en personlig fråga, något vi kan rätta till med rätt inställning eller andningsteknik.

Men både du och jag vet sanningen: Vi kan ladda ner hur många mindfulness-appar som helst, men utan rätt stöd och förutsättningar kommer utvecklingen att fortsätta gå åt fel håll.

Chefer går sönder i felbyggda organisationer. I åratal har forskare och experter pekat på vikten av att arbeta systematiskt och proaktivt för att minska den ohälsosamma stressen. Elva år har gått sedan Stresskolan, men under det senaste decenniet har vi lärt oss massor om vad som fungerar. Hur de bästa organisationerna arbetar för att få bukt med problemet.

Därför lanserar vi nu Stresskolan 2.0, en storsatsning där vi djupdyker i en av vår tids mest angelägna frågor. Från maj till september 2026 riktar vi strålkastarljuset mot vilka lösningar som faktiskt fungerar – på riktigt! – för både individ och organisation. Själv iklär jag mig rollen som försökskanin: Jag skriver dagbok, träffar chefer och experter. Och så testar jag olika kreativa upplägg och lösningar som förhoppningsvis kommer att bidra till ett ökat lugn i chefssjälen.

Med oss har vi Sveriges främsta forskare och experter inom stresshantering, som ger verktyg och tips som hjälper både dig och din organisation att komma framåt.

Häng med. Nu botar vi stressen – tillsammans!