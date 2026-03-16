Det stora slaget om arbetsveckan

ANNA-CARIN ALDERIN HAR tappat rösten. Upphovskvinnan till den omtalade forskningsstudien om fyradagars arbetsvecka har synts överallt dagarna innan vi ses.

I tv-soffor, radiointervjuer, på nyhetsplats i alla stora tidningar.

Nu sitter hon mitt emot mig, i källaren under en dragig mässhall i Kista utanför Stockholm, och poddpratar om pilotstudien där forskare studerat 11 verksamheter som valt att korta arbetstiden med bibehållen lön.

”En redan kroniskt överbelastad arbetsgrupp riskerar att belastas än mer.”

Resultaten är förvånansvärt positiva: Medarbetarna är mindre stressade och sover bättre, samtidigt som produktiviteten i deras organisationer har ökat.

Mest anmärkningsvärt? Deltagarnas upplevda ”nöjdhet med livet” har stigit med hela 25 procent under det korta halvår som studien pågått.

Ett så ovanligt härligt nyckeltal kan man väl knappast klaga över. Eller?

Faktum är att arbetstidsförkortning är en av vår tids mest polariserade frågor.

LO-förbunden gör sitt bästa för att lyfta generell arbetstidsförkortning till en valfråga, medan Svenskt Näringsliv protesterar högljutt. ”Vi behöver jobba mer, inte mindre”, skrev arbetsgivarorganisationens vice vd Mattias Dahl nyligen i en uppfordrande debattartikel i Expressen.

Färre arbetstimmar skulle leda till längre köer i vården, högre priser och minskad produktion, menar han – och spetsar till det ordentligt:

”Om nu arbetstiden kan sänkas utan konsekvenser för samhället, varför stanna vid några timmar kortare arbetstid? Varför inte halvera den? Eller kanske ta bort den helt och hållet?”

En minst sagt fantasieggande tanke, som inte ligger helt i osynk med techbro-oligarken Elon Musks resonemang om en framtid där AI gjort både pengar, arbete och pensionssparande meningslöst.

"Chefer har svårare att njuta av mer ledig tid"

När det gäller chefens egen arbetssituation blir bilden genast mer komplex.

Chefer har svårare att njuta av mer ledig tid, visar forskningsstudien, eftersom ansvaret för leverans, arbetsmiljö och bemanning består – eller till och med riskerar att öka när medarbetarna arbetar mindre.

En redan kroniskt överbelastad arbetsgrupp riskerar helt enkelt att belastas än mer.

Visst, inledningsvis kan kortare arbetstid bli mer krävande för cheferna, säger Anna-Carin Alderin innan jag trycker på paus i vår poddinspelning och hon kryssar iväg på mässgolvet för ytterligare intervjuer och scenframträdanden om sin hajpade studie.

Men på sikt ökar möjligheterna för avlastning, menar hon.

Det bygger dock på att chefer blir ledare på riktigt. Som vågar delegera fullt ut, hittar nya beslutsvägar, renodlar sitt uppdrag och – kanske äntligen!? – släpper operativa arbetsuppgifter som ingen ändå bett dem att göra.

Chefsrollen förändras i takt med tiden, vilket kräver att vi chefer är ständigt nyfikna och öppna för att anpassa oss till nya förutsättningar. Och det, det gäller förstås oavsett hur många timmar i veckan vi förväntas jobba.

Calle Fleur, chefredaktör